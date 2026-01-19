Referendum o infocentru u vstupu do skal zastupitelé odmítli, ve hře je soudní spor

Štěpánka Tůmová
  14:35
Přestože zastupitelé Teplic nad Metují na Náchodsku odmítli referendum o stavbě infocentra u vstupu do tamních skal, ve městě už se formuje další snaha o plebiscit. Přípravný výbor sbírá podpisy pro občanský návrh na konání referenda. Pokud lidé neuspějí, chtějí se obrátit i na soud.
Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou stélou s lezeckou stěnou se již nepočítá. Možná bude místo ní socha z pískovcových balvanů.

Při vstupu do Teplických skal schází pořádná pokladna i toalety, návštěvníkům...
Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...
Infocentrum u vstupu do Teplických skal nebude konkurovat školní budově ani...
Město Teplice nad Metují plánuje upravit vstup do Teplických skal. Vzniknou...
Zastupitelé Teplic nad Metují odmítli vyhlásit referendum o léta chystané stavbě infocentra u Teplických skal i stavbě domu s osmnácti byty minulý týden na jednání zastupitelstva. S návrhem přišla opozice, která se obává velkého zadlužení města se 1 700 obyvateli. Pro referendum byli jen tři z jedenácti zastupitelů.

„Víme, že infocentrum nebo zázemí pro turisty je u skal potřeba, ale to navržené se bude nacházet na špatném místě a za velkou cenu. Doba už pokročila směrem k digitalizaci, proto bychom raději viděli menší zařízení, které obslouží to, co provoz skal potřebuje, ale nemusí to město stát 45 milionů korun bez daně. Dalo by se postavit zázemí do 20 milionů, aby to město v budoucích letech nadměrně nezatížilo,“ tvrdí opoziční zastupitel David Duda (Pro lepší Teplice).

Stavbu infocentra u vstupu do skalního města ve Střmenském Podhradí, které je léta zanedbané, řeší Teplice už deset let. Za starosty Milana Brandejse (STAN) zastupitelé věc probírali pouze na svých schůzích a rozhodli o zjednodušené soutěži pro pět architektonických ateliérů.

Vybírali jen ze dvou došlých návrhů. Vítězný měl vyjít na 28 milionů, ale když se po volbách 2018 objevily vizualizace až příliš výrazné třípodlažní budovy, vzbudilo to u veřejnosti značné překvapení. Nové vedení města obětovalo dřívějšího půl milionu výdajů a od projektu couvlo.

Od roku 2020 také Teplice začaly provozovat skály ve vlastní režii, z dřívějšího pronájmu firmě totiž ročně město získávalo jen 1,7 milionu korun, zatímco například loňský zisk se odhaduje na 18 milionů.

Cena vylétla až na 46 milionů

Za starosty Josefa Bitnara (Svornost) vznikl střídmější elipsovitý návrh infocentra od ateliéru Kaama. Pro pořízení projektu hlasovali v říjnu 2022 všichni zastupitelé, návrh visí na webu a konala se debata s architektem. Dosud za přípravu stavby podle tohoto návrhu město vydalo 2,4 milionu. Náklady na stavbu jsou odhadované na 32 milionů korun bez daně, město sehnalo dotaci 12 milionů a zbytek chce pokrýt z úvěru.

Když však loni radnice vypsala výběrové řízení na firmu, nejnižší nabídka se dostala k 46 milionům, a proto ji zrušili. Nyní se čeká na výsledek dalšího kola, cenové nabídky město uzavře koncem ledna.

Elipsa u Teplických skal. Radnice chystá infocentrum a změní průjezd aut

„Velice věřím, že vysoutěžená cena se nebude moc dramaticky vzdalovat od ceny rozpočtové. Zmenšovat objekt není kam, protože projekt počítá s nejnutnějším pro odbavení návštěvníků, není tam nic navíc. To by znamenalo novou studii, novou projektovou dokumentaci, nové stavební řízení, další náklady na toto vše a další roky procesu. A samozřejmě zahození dosud vynaložených peněz a ztrátu již přidělené dotace. Samotná cena výstavby by mohla být ještě vyšší vzhledem k růstu cen ve stavebnictví,“ vysvětluje starostka Věra Prokopová (Změna pro město), proč by se projekt měnit neměl.

Výhrady má opozice i k bytovému domu odhadem za sto milionů korun, který by mohl vzniknout přestavbou bývalého statku Za Školou. Město na projekt a studii získalo 4,2 miliony korun. Projekt bude dokončen v lednu, pak Teplice budou usilovat o stavební povolení. Se změnou vlády momentálně stát žádnou podporu nájemnímu bydlení neposkytuje, ale pokud ji vypíše, město o ni požádá.

Podle Davida Dudy je statek brownfieldem a hodil by se spíš technickým službám. Opozice by proto raději viděla výstavbu v centru města, pro nějž už existuje urbanistická studie.

Do sálu základní školy dorazilo asi padesát občanů. Část chtěla projekty rušit či měnit, část žádala, aby práce pokračovaly. Pro referendum se nakonec nenašlo dost hlasů, sedm zastupitelů bylo proti, jeden ze zdržel, jen tři souhlasili.

Při vstupu do Teplických skal schází pořádná pokladna i toalety, návštěvníkům provizorně slouží WC v zelené buňce.
Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou stélou s lezeckou stěnou se již nepočítá. Možná bude místo ní socha z pískovcových balvanů.
Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou stélou s lezeckou stěnou se již nepočítá. Možná bude místo ní socha z pískovcových balvanů.
Infocentrum u vstupu do Teplických skal nebude konkurovat školní budově ani hotelu Orlík.
„Otázky do referenda jsou zavádějící a opozice se na nich nakonec nedohodla a navzájem si odporovala,“ řekla starostka.

Výhrady k dopadům obou staveb na finanční kondici města odmítla. Dům by se splácel z nájemného, infocentrum z úvěru. Teplice si už sjednaly úvěr na 55 milionů korun, z nějž by se mělo hradit zejména právě infocentrum. Roční splátka při patnáctiletém trvání vychází na 3,8 milionu, s dotacemi či mimořádnými splátkami to může být jen devět let.

O svolání schůze požádali čtyři zastupitelé. Do programu prosadili i bod schvalování rozpočtu na letošní rok, ačkoli ten už je schválený od 18. prosince. Argumentovali, že údajně scházelo vyvěšení na úřední desce. Nové hlasování se však nakonec nekonalo. Podle radnice rozpočet se schodkem 65 milionů, pro nějž v prosinci zvedla ruku těsná většina šesti zastupitelů, platí.

Jiná snaha o referendum

Referendum, které by mohlo zavázat radnici k dalšímu postupu, se však přece jen možná uskuteční. Přípravný výbor shromažďuje podpisy, 220 jich už má a podobný počet ještě potřebuje. Poté požádá radnici o vypsání referenda patrně na duben, v krajním případě se obrátí na soud.

„Chceme, aby si to lidé rozhodli, a pokud to bude ve prospěch výstavby, aby se mohlo začít,“ řekl David Duda.

Do Teplických skal ročně míří desítky tisíc turistů, v roce 2023 jich turnikety prošlo přes 140 tisíc. Sousedící a dostupnější Adršpašské skály mívají k půl milionu turistů ročně.

