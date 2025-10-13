Kraj vybral novou šéfku domova seniorů, kde musel skončit náměstek z ODS i ředitel

Kubák tvrdil, že jeho odvolání bylo trestem za to, že zaměstnával jako svého zástupce Romana Touška, který je předsedou ODS v Hronově, kde je Koleta starostou.
Za Kubáka se postavili starostové okolních obcí, část zaměstnanců zařízení a vznikla také petice na jeho podporu. Kvůli odvolání ředitele odešli někteří zaměstnanci a domov přišel také o zvířata, která tam propůjčili sponzoři a jejichž přítomnost si pochvalovali klienti i jejich rodiny.
Kubák později vystoupil také na krajském zastupitelstvu, kde kritiku hejtmana odmítl a řekl, že se obrátí na soud. To však nakonec neučinil.
„Žádné kroky jsem v tomto směru dosud nepodnikl,“ potvrdil redakci iDNES.cz Kubák, který na místo ředitele nastoupil loni v květnu po nuceném odchodu předchozího šéfa Antonína Stanislava, jehož působení dodnes vyšetřuje policie.
Stanislav současně s vedením domova působil jako náměstek tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS). „Proslavil“ se i tím, že před novináři prchal záchodovým okénkem z jednání zastupitelstva ve Rtyni v Podkrkonoší. Podle následné kontroly kraje měl v domově dělit zakázky, vypisovat nestandardní odměny, chyběla fyzická kontrola dodávaného zboží i objednávky k nákupům.
Hejtmanství vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele či ředitelky v září. Přihlásily se do něj tři kandidátky. Podle výběrové komise byla nejvhodnější uchazečkou dosavadní ekonomka domova Kateřina Pincáková, která prokázala výbornou znalost organizace a představila zdařilou vizi rozvoje organizace a péče nejen o klienty, ale také o zaměstnance.
„Místní znalost jí umožňuje dobře identifikovat stávající problémy organizace a také formulovat návrhy jejich řešení. Dle názoru výběrové komise je tato uchazečka zárukou kvalitního řízení organizace,“ uvedla výběrová komise ve svém hodnocení.
Doporučení komise v pondělí potvrdila rada kraje. Nová ředitelka nastoupí do funkce 1. ledna 2026. Od září je řízením domova pověřený ředitel krajského Domova Černožice Martin Scháněl.
„Jmenování nové ředitelky je důležitým krokem k další stabilizaci fungování Domova sociální péče Tmavý Důl. Věřím, že tato personální změna odstraní nespokojenost a nepříznivou personální situaci, na kterou upozorňovali někteří zaměstnanci domova. Naší hlavní prioritou i nadále zůstává péče o klienty domova a zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
Kraj poslal do domova interní audit, který provádí odbor sociálních věcí. Jeho výsledky mají být hotové v příštích týdnech.
„Jakmile budou k dispozici, budeme o nich transparentně informovat jak vedení kraje, tak veřejnost,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO).