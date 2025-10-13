Kraj vybral novou šéfku domova seniorů, kde musel skončit náměstek z ODS i ředitel

Tomáš Hejtmánek
  17:30
Novou ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku bude dosavadní ekonomka zařízení Kateřina Pincáková. Uspěla ve výběrovém řízení poté, co rada kraje letos v srpnu odvolala tehdejšího ředitele Martina Kryštofa Kubáka kvůli údajným stížnostem zaměstnanců. Podle hejtmana Petra Kolety (ANO) byly narušené interpersonální vztahy a hrozil odchod klíčových lidí.
Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole

Nová budova domova důchodců v Tmavém Dole | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Od března přibyly v zahradě Domova sociální péče Tmavý Důl také lamy, na...
Domov sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče Tmavý Důl
19 fotografií

Kubák tvrdil, že jeho odvolání bylo trestem za to, že zaměstnával jako svého zástupce Romana Touška, který je předsedou ODS v Hronově, kde je Koleta starostou.

Za Kubáka se postavili starostové okolních obcí, část zaměstnanců zařízení a vznikla také petice na jeho podporu. Kvůli odvolání ředitele odešli někteří zaměstnanci a domov přišel také o zvířata, která tam propůjčili sponzoři a jejichž přítomnost si pochvalovali klienti i jejich rodiny.

Ještě si pohladit poníka. Další seniory zvířata nepotěší, na protest je odvezli

Kubák později vystoupil také na krajském zastupitelstvu, kde kritiku hejtmana odmítl a řekl, že se obrátí na soud. To však nakonec neučinil.

„Žádné kroky jsem v tomto směru dosud nepodnikl,“ potvrdil redakci iDNES.cz Kubák, který na místo ředitele nastoupil loni v květnu po nuceném odchodu předchozího šéfa Antonína Stanislava, jehož působení dodnes vyšetřuje policie.

Stanislav současně s vedením domova působil jako náměstek tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS). „Proslavil“ se i tím, že před novináři prchal záchodovým okénkem z jednání zastupitelstva ve Rtyni v Podkrkonoší. Podle následné kontroly kraje měl v domově dělit zakázky, vypisovat nestandardní odměny, chyběla fyzická kontrola dodávaného zboží i objednávky k nákupům.

Kontrola u Blažkova exnáměstka odhalila chyby, domovem se bude zabývat policie

Hejtmanství vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele či ředitelky v září. Přihlásily se do něj tři kandidátky. Podle výběrové komise byla nejvhodnější uchazečkou dosavadní ekonomka domova Kateřina Pincáková, která prokázala výbornou znalost organizace a představila zdařilou vizi rozvoje organizace a péče nejen o klienty, ale také o zaměstnance.

„Místní znalost jí umožňuje dobře identifikovat stávající problémy organizace a také formulovat návrhy jejich řešení. Dle názoru výběrové komise je tato uchazečka zárukou kvalitního řízení organizace,“ uvedla výběrová komise ve svém hodnocení.

Doporučení komise v pondělí potvrdila rada kraje. Nová ředitelka nastoupí do funkce 1. ledna 2026. Od září je řízením domova pověřený ředitel krajského Domova Černožice Martin Scháněl.

„Jmenování nové ředitelky je důležitým krokem k další stabilizaci fungování Domova sociální péče Tmavý Důl. Věřím, že tato personální změna odstraní nespokojenost a nepříznivou personální situaci, na kterou upozorňovali někteří zaměstnanci domova. Naší hlavní prioritou i nadále zůstává péče o klienty domova a zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb,“ uvedl hejtman Petr Koleta.

Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

Kraj poslal do domova interní audit, který provádí odbor sociálních věcí. Jeho výsledky mají být hotové v příštích týdnech.

„Jakmile budou k dispozici, budeme o nich transparentně informovat jak vedení kraje, tak veřejnost,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let

Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové před necelým rokem zavraždil dvaapadesátiletou čínskou prostitutku....

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro...

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

Kraj vybral novou šéfku domova seniorů, kde musel skončit náměstek z ODS i ředitel

Novou ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku bude dosavadní ekonomka zařízení Kateřina Pincáková. Uspěla ve výběrovém řízení poté, co rada kraje letos v srpnu odvolala tehdejšího...

13. října 2025  17:30

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...

13. října 2025  16:23

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:19

Opozice v Hradci cítí šanci, po volbách chce ANO zpět do vedení města

Neuvěřitelně těsný byl v Hradci Králové souboj ANO versus koalice Spolu ve sněmovních volbách. ANO ve městě vyhrálo o pouhých 62 hlasů a okamžitě vyhlásilo, že přesně za rok chce nejen ovládnout...

13. října 2025  9:45

Vila Čerych známá z Odcházení září. Vzniklo kreativní centrum, na půdě kino

Stoletá vila Čerych v České Skalici na Náchodsku, kde Václav Havel natočil své Odcházení, načíná novou etapu. Pustnoucí památku zachránila Eliška Kaplický Fuchsová s nadačním fondem, kompletní...

12. října 2025  8:24

USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře

Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly ve čtvrtém ligovém kole Levhartice Chomutov 100:35 a stejně jako v předchozím utkání v domácí soutěži proti Trutnovu přesně trefily stobodovou hranici....

11. října 2025  19:53,  aktualizováno  21:58

Těžba štěrkopísku víří v obci strach, firma mlčí. Jako svatá válka, nechápe starosta

Premium

Pitná voda, ráj ptáků a klid. To vše ve Starém Plese u Jaroměře na Náchodsku může vzít za své. Mohl by se tu totiž těžit štěrkopísek pro stavbu blízké dálnice D11. Místní jsou proti. Zastupitelé už...

11. října 2025

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Nový domov na Královéhradecku pojme padesát seniorů, zájmu nejspíš nepostačí

Radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku dokončila za 218 milionů korun nový domov pro seniory poblíž zdejší nemocnice. Domov V Aleji pojme 51 klientů, fungovat má od února příštího roku. Výrazně...

10. října 2025  17:13

Vojenský lékař čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, podle vyšetřovatelů je zdrogoval

Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek vysokých škol. Podle vyšetřovatelů jim přidával do pití drogu, po které ztrácely sebekontrolu....

10. října 2025  10:25

Ve Dvoře Králové vyhrálo hřiště a bezpečný průchod

Metro.cz

Stavba venkovního florbalového hřiště a úpravy, které zajistí bezpečný průchod kolem zimního stadionu, zvítězily v 5. ročníku participativního rozpočtu ve Dvoře Králové nad Labem.

10. října 2025  10:19

Pracovníci muzea v Rychnově si stěžovali na šikanu, kraj musel zasáhnout

Bouřlivý rok má za sebou Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Už od ledna v něm úředníci i vedení Královéhradeckého kraje museli intervenovat kvůli obvinění ze šikany a bossingu...

10. října 2025  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.