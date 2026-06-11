Audit našel chyby. Kraj dal čas na nápravu, ale ředitel školy rezignoval

„Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, studentům, absolventům, partnerům školy i zřizovateli za spolupráci, podporu a důvěru. Měl jsem možnost být součástí instituce s mimořádnou tradicí a jsem hrdý na to, čeho se nám společně podařilo dosáhnout,“ uvedl Pochobradský.
Královéhradecký kraj, který školu zřizuje, zahájil loni důkladný audit. Na podporu vedení, ale i proti němu se pak sešla řada dopisů. Kontrola odhalila mnoho nedostatků, zejména v administrativě. Pochybení se týkala zadávání veřejných zakázek, nesrovnalostí v evidenci služebních jízd či evidenci odlovené zvěře.
„Někdy to mohou být drobnosti, opomenutí zapsat složení výběrové komise, nesprávné označení příloh či nezveřejnění některých povinných dokumentů,“ přiblížil výsledky z neveřejného auditu již dříve hejtman Petr Koleta (ANO).
Pochybení podle něj bylo větší množství, avšak nikoliv zásadního charakteru, aby kraj rázně zakročil. Řediteli dal na nápravu čas do srpna. Jeho rozhodnutí odstoupit z funkce Koleta respektuje.
„Chci mu poděkovat za práci, kterou pro Českou lesnickou akademii odvedl. Škola pod jeho vedením dlouhodobě potvrzovala své silné postavení mezi vzdělávacími institucemi v našem kraji a patří k těm, o které je mezi uchazeči každoročně velký zájem,“ uvedl Koleta.
Krajská kontrola nereagovala na žádné předchozí podezření, hejtmanství už dříve informovalo, že šlo o plánovaný audit. Byl však důkladnější, než bylo podle Kolety zřejmě zvykem za dřívějšího vedení kraje. Mluvčí kraje Dan Lechmann pro ČTK vyloučil, že by rezignace ředitele byla důsledkem nedávné kontroly.
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O hospodaření školy se zajímá také policie. Kriminalisté podle ČTK už několik měsíců provádějí úkony v přípravné fázi trestního řízení.
Na České lesnické akademii v Trutnově studuje okolo 500 studentů. Škola má více než 170letou tradici a poskytuje vzdělání v oboru lesnictví, ekologie a mechanizace. Podílela se také na vzniku odborných učebnic. Sídlo má v Trutnově a pobočku ve Svobodě nad Úpou.