Kónya v roce 2013 málem ubil spoluvězně ve Valdicích kladivem. Za pokus vraždy dostal 30 let. Trest mu v roce 2015 potvrdil Vrchní soud v Praze.
Ve Valdicích už tehdy seděl za vraždu otčíma, z trestu mu zbývalo ještě ještě 15 let. Už tehdy portál iDNES.cz informoval, že po sečtení obou trestů by měl věznici opustit za 45 let. To se však zřejmě nestane, protože po dalším, loňském pokusu vraždy dostal doživotí.
Na spoluvězně zaútočil 3. listopadu ve večerních hodinách. Tehdy sedmatřicetiletý pachatel ho nejdříve několik dní sledoval. Chtěl se seznámit s jeho denním a nočním režimem, chováním a návyky.
|
Vrah z Valdic dostal 30 let. Ubil otčíma a kladivo vzal i na spoluvězně
„Pro účely naplánování vhodného okamžiku k útoku, který povede k jeho usmrcení, kdy si připravil kovový břit vyjmutý z holítka, počkal až se na cele zhasne světlo a poškozený usne. Poté přistoupil k jeho lůžku, kde poškozený spal, a se záměrem jej usmrtit pořezáním na krku na něj tímto břitem zaútočil. Způsobil mu řeznou ránu na krku, řeznou ránu na levé tváří a řeznou ránu v týlní krajině hlavy o délce 11 centimetrů. K tomuto jednání se nechal najmout dosud neznámým vězněm,“ stojí v obžalobě.
„Obžalovaný se odsuzuje k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. Pro výkon výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí se zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou,“ stojí v rozsudku, který má redakce k dispozici.
|
Soud pravomocně osvobodil muže, který původně dostal doživotí za dvě vraždy
Od počátku hlavnímu líčení podle serveru Novinky.cz v soudní síni asistovali těžkooděnci a obžalovaný byl po celou dobu v poutech. Ve chvíli, kdy senát předvolal i napadeného spoluvězně, bylo v místnosti devět členů eskorty, někteří i s dlouhými zbraněmi. „Ještě se uvidíme,“ prohlásil Konya směrem ke spoluvězni.
Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se na místě odvolal proti výši trestu. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na případné podání odvolání.