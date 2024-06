Zadržený muž u soudu využil sundaných pout, při pokusu o útěk vysklil okno

Muž podle mluvčího soudu Adama Holečka převrhl a zničil videokonferenční zařízení používané pro takzvané výslechy na dálku a vysklil jedno okno. Incident, který se odehrál minulé úterý, se obešel bez zranění. „Videokonferenční zařízení nám nyní chybí, nemůžeme například dělat přenosy výpovědí znalců,“ uvedl Holeček.

Policisté muže zadrželi kvůli sérii 13 vloupání do sklepních kójí a společných prostor bytových domů napříč Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Do těch se podle kriminalistů vloupal od konce letošního března do půlky května. Bral přitom cokoliv, co se dalo prodat – jízdní kola, elektrokoloběžky i elektroskútr. Celkem šlo o desítky předmětů v hodnotě přes čtvrt milionu korun.

„Policejní komisař muže obvinil z přečinu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což mu hrozí až pětiletý pobyt ve vězení. Policisté navíc zjistili, že je to recidivista, který byl v minulosti opakovaně odsouzen pro různorodou trestnou činnost,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.

Z vězení vyšel muž naposledy v březnu 2022. I proto podal státní zástupce návrh na jeho vzetí do vazby, což soud v Náchodě přijal. Právě během jednání se pokusil o útěk.

„Muž využil chvíle, kdy mu byla sejmuta pouta, aby stvrdil podpisem tištěnou listinu. Policisté jej však okamžitě za pomocí donucovacích prostředků na místě zpacifikovali a následně neprodleně dopravili do Vazební věznice Hradec Králové,“ doplnila mluvčí.

Kriminalisté prověřují i další skutky, které by zadržený mohl mít na svědomí. Výčet obvinění tak nejspíš ještě poroste.