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Muzea zavírat nebudeme, ohradila se Správa KRNAP na kritiku senátora Sobotky

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  14:35
Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele Krkonošského národního parku (18. června 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka...
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval ředitelem Správy...
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
27 fotografií
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) odmítla kritiku vrchlabského starosty a senátora Jana Sobotky (nestraník za STAN), kterou prezentoval na úterním tiskovém briefingu. Organizace nesouhlasí s tvrzením, že ředitel Petr Moravec nekomunikuje s obcemi a chystá omezení provozu krkonošských muzeí.

Sobotka, který je zároveň předsedou Svazku měst a obcí Krkonoše, novinářům v úterý předložil návrh nové organizační struktury správy parku. Ta počítá se snížením počtu úvazků Krkonošského muzea ve Vrchlabí o dvě třetiny. Muzea v Harrachově, Pasekách nad Jizerou a Jilemnici v návrhu vůbec nefigurují.

Část starostů z Krkonoš žádá odvolání šéfa KRNAP, podle nich ohrožuje park

Správa KRNAP ve středu novinářům zaslala vyjádření, v němž prostřednictvím svého mluvčího Radka Drahného některé informace vyvrací. Zavírání muzeí podle ní není v plánu.

„Neexistuje žádná oficiální koncepce, která by počítala s omezením provozu či uzavřením jednotlivých poboček Krkonošského muzea. Tvrzení o jejich plánované likvidaci proto nejsou podložena žádným schváleným záměrem vedení správy parku,“ uvedl Drahný.

Správa KRNAP nesouhlasí ani s tvrzením, že ředitel nedostatečně komunikuje s představiteli obcí. Právě údajně nedostatečná komunikace byla jedním z důvodů, proč Sobotka vyzval k odvolání či odstoupení Moravce. Jeho výzvu podpořili starostka Mladých Buků Lucie Potůčková (STAN) a starosta Horní Branné Luboš Zimmermann (SLK).

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele Krkonošského národního parku (18. června 2026)
Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (uprostřed, za STAN) požaduje s dalšími odvolání ředitele Správy KRNAP. Vpravo je starostka městyse Mladé Buky a bývalá poslankyně STAN Lucie Potůčková, vlevo starosta Horní Branné Luboš Zimmermann (nez.). (20. října 2026)
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval ředitelem Správy Krkonošského národního parku Petra Moravce. (18. června 2026)
27 fotografií

„Kontakt se starosty a dalšími představiteli samospráv je běžnou součástí každodenní činnosti Správy KRNAP. Od svého jmenování se ředitel Petr Moravec setkal s řadou starostů při individuálních jednáních a uskutečnila se také setkání se zástupci krkonošských svazků,“ sdělil mluvčí. Podle něj ředitel správy parku v následujících měsících připravuje svolání Rady KRNAP, která se podle zákona musí sejít alespoň jednou ročně.

Podle předloženého návrhu nové organizační struktury by sekce logistiky a prodeje dřeva měla poprvé od založení národního parku spadat přímo pod kancelář ředitele. Dosud samostatný odbor státní správy by se měl sloučit do nového odboru ochrany přírody a státní správy.

Náměstkem nového odboru se má stát lesnický odborník Marek Turčáni, který společně s Moravcem na konci září spoluzaložil „stínovou“ asociaci národních parků. Ředitelé ostatních českých národních parků se od iniciativy distancovali.

Nová asociace vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, byla to chyba, řekl šéf KRNAP

Reorganizace podle návrhu počítá také se snížením počtu pracovních úvazků v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí z dosavadních 18 na 6,4. Správa KRNAP tyto informace ve středečním vyjádření nepotvrdila ani nevyvrátila. Redaktor iDNES.cz zaslal Moravcovi v úterý e-mail s doplňujícími dotazy, ředitel však zatím nereagoval.

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