Muzea zavírat nebudeme, ohradila se Správa KRNAP na kritiku senátora Sobotky

Sobotka, který je zároveň předsedou Svazku měst a obcí Krkonoše, novinářům v úterý předložil návrh nové organizační struktury správy parku. Ta počítá se snížením počtu úvazků Krkonošského muzea ve Vrchlabí o dvě třetiny. Muzea v Harrachově, Pasekách nad Jizerou a Jilemnici v návrhu vůbec nefigurují.
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Část starostů z Krkonoš žádá odvolání šéfa KRNAP, podle nich ohrožuje park
Správa KRNAP ve středu novinářům zaslala vyjádření, v němž prostřednictvím svého mluvčího Radka Drahného některé informace vyvrací. Zavírání muzeí podle ní není v plánu.
„Neexistuje žádná oficiální koncepce, která by počítala s omezením provozu či uzavřením jednotlivých poboček Krkonošského muzea. Tvrzení o jejich plánované likvidaci proto nejsou podložena žádným schváleným záměrem vedení správy parku,“ uvedl Drahný.
Správa KRNAP nesouhlasí ani s tvrzením, že ředitel nedostatečně komunikuje s představiteli obcí. Právě údajně nedostatečná komunikace byla jedním z důvodů, proč Sobotka vyzval k odvolání či odstoupení Moravce. Jeho výzvu podpořili starostka Mladých Buků Lucie Potůčková (STAN) a starosta Horní Branné Luboš Zimmermann (SLK).
„Kontakt se starosty a dalšími představiteli samospráv je běžnou součástí každodenní činnosti Správy KRNAP. Od svého jmenování se ředitel Petr Moravec setkal s řadou starostů při individuálních jednáních a uskutečnila se také setkání se zástupci krkonošských svazků,“ sdělil mluvčí. Podle něj ředitel správy parku v následujících měsících připravuje svolání Rady KRNAP, která se podle zákona musí sejít alespoň jednou ročně.
Podle předloženého návrhu nové organizační struktury by sekce logistiky a prodeje dřeva měla poprvé od založení národního parku spadat přímo pod kancelář ředitele. Dosud samostatný odbor státní správy by se měl sloučit do nového odboru ochrany přírody a státní správy.
Náměstkem nového odboru se má stát lesnický odborník Marek Turčáni, který společně s Moravcem na konci září spoluzaložil „stínovou“ asociaci národních parků. Ředitelé ostatních českých národních parků se od iniciativy distancovali.
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Nová asociace vznikla bez vědomí ostatních ředitelů, byla to chyba, řekl šéf KRNAP
Reorganizace podle návrhu počítá také se snížením počtu pracovních úvazků v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí z dosavadních 18 na 6,4. Správa KRNAP tyto informace ve středečním vyjádření nepotvrdila ani nevyvrátila. Redaktor iDNES.cz zaslal Moravcovi v úterý e-mail s doplňujícími dotazy, ředitel však zatím nereagoval.