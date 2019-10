Hronov zruší chátrající hotel a starou Radnici opraví jen pro úředníky

Právě dům nazývaný Radnice byl jednou z rozbušek loňských komunálních voleb. Minulé vedení jej chtělo ještě s další budovou prodat a vybudovat nový úřad v přístavbě Jiráskova divadla, což vyústilo dokonce v referendum. V něm však občané na podzim zavázali město, aby Radnici neprodalo.



„Není to malá částka na opravu Radnice, jde o 50 milionů. My ji ale budeme moci uskutečnit, jen pokud na ni seženeme dotaci nebo jejich kombinaci, což je u této nemovitosti velký předpoklad,“ přesvědčoval kolegy starosta Petr Koleta (ANO).

„U zamýšlené stavby úřadu v přístavbě divadla šlo o 60 milionů a nebyla na to koruna dotace, tak se řeklo prodejme dva baráky. Teď by pro Radnici bylo dobré sehnat až čtyřicet procent částky, pak by město muselo dodat 30 milionů. Zachránili bychom ale historickou budovu,“ řekl starosta.

Před čtyřmi lety město vyhlásilo kvůli nové podobě úřadu soutěž, které se účastnili čtyři architekti, ale konala se i setkání s veřejností. Současné vedení Hronova však opravu Radnice nijak nepropagovalo, a tak na veřejné zasedání zastupitelů dorazila jen asi dvacítka místních.

Starosta ale odbyl výhrady tím, že koalice složená z ANO a Rozvoje města své záměry s Radnicí avizovala už ve volebních programech a že se budova zvenku nijak nezmění.



Město oslovilo čtyři ateliéry a zastupitelé nakonec vybírali ze dvou studií. Ateliér Tsunami nabídl rekonstrukci domu s novým parkovištěm, která by vyšla s ohledem na nynější vysoké ceny stavebních prací na 40 až 55 milionů korun bez započtení daně, dalších asi 5 milionů by stálo vnitřní vybavení.

Reprezentativní prostory od původního architekta zůstanou

V hlasování však vyhrál návrh od projektanta Lukáše Poleje počítající se 40 miliony korun bez započtení daně a bez interiérů, k němu se přiklonili i pracovníci úřadu.

Navrhl strhnout budovu přistavěnou v 70. letech minulého století, která už musela být staticky zajištěna táhly. Uvnitř domu by se ve dvou spodních podlažích zdůraznil rukopis původního tvůrce architekta Otakara Ticháčka ml. ve zdejším reprezentativním schodišti či obřadní síni, dvě další patra by měla být moderní.

„K celé rekonstrukci jsme se postavili tak, jako by byla budova památkově chráněná, ačkoli není. Snažili jsme se všechny stavební úpravy navrhnout tak, aby venkovní vzhled včetně fasády a oken zůstal zachován a aby objekt, který byl postaven na konci třicátých let, byl dominantou hronovského náměstí,“ vysvětloval projektant a současně hronovský opoziční zastupitel Lukáš Polej (nez. za ODS).

Poklesnou počty lůžek pro Jiráskův Hronov, bojí se zastupitelka

Bývalé starostce Haně Nedvědové (Patrioti) se nelíbilo, že zastupitelé hlasují o přestavbě celé budovy, když zatím není jasné, jestli čtvrté patro s kancelářemi bude potřeba. Vadí jí i to, že zanikne ubytování pro hosty Jiráskova Hronova.

Dům Radnice Dům čp. 5 obec vystavěla v letech 1937 a 1938 podle projektu místního stavitele Josefa Šustra, vnitřní vybavení navrhl místní architekt Otakar Ticháček ml. První schůze zastupitelů se uskutečnila v květnu 1939. Do budovy se v posledních desetiletích neinvestovalo, je v téměř havarijním stavu. Záměrem radních je opravit dům a sestěhovat do něj odbory úřadu, které nyní působí na několika adresách. Zruší se restaurace s vinárnou v přízemí, zanikne hotel se 40 lůžky používaný při festivalu Jiráskův Hronov, přibudou veřejné toalety, bezbariérové vstupy.



„Víte, jakou anabázi má Hronov za sebou, aby u nás zůstal festival v tomto rozsahu jako celostátní mezidruhová přehlídka. Podmínkou bylo, aby v roce 2017 zastupitelstvo schválilo rozvojovou koncepci festivalu. Tam jsme se zavázali, že aby nám festival nebyl v tomto rozsahu odebrán, ubytovací kapacity udržíme a ještě je budeme rozšiřovat. Proto chci znát odpověď na to, kde vznikne dalších 40 až 50 lůžek, která budou sloužit primárně po dobu festivalu a kéž by i pro další aktivity,“ žádala bývalá starostka a nynější opoziční zastupitelka Nedvědová.

I s dalšími kritiky se také strefovala do toho, že oprava Radnice vyjde nakonec i na víc než 65 milionů korun. Na takovou částku totiž loni na jaře vyšplhalo výběrové řízení na dodavatele přístavby Čapkova sálu, kde radnice vedená tehdejší starostkou plánovala nový úřad v nedokončených prostorách divadla.

Loni v dubnu však Hronov kvůli vysoké ceně z celého projektu vycouval, i když za něj město vydalo už dva miliony korun, a zastupitelé tehdy opustili i záměr prodeje dvou radničních budov. Stavět se mělo z peněz z dojednaného úvěru.