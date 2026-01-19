Obce hájí radary větší bezpečností. Nesouhlasí, aby pokuty inkasoval stát

Petr Záleský
  9:24
Hradec Králové i další města a obce protestují proti tomu, aby zisk z radarů měřících a pokutujících rychlost plynul státu. Počítá s tím návrh programového prohlášení nové vlády. Obce argumentují, že se vlastními silami postaraly o větší bezpečnost na silnicích, které přitom patří státu. Mají obavu, že radary zcela zmizí.
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Nové radary na hradeckých silnicích. Na snímku kamera v Koutníkově ulici
13 fotografií

Sotva si Blešno za své pořídilo úsekové radary a místní po letech poznali, že státní silnice středem obce nemusí znamenat jen hluk, stres a nebezpečí, přišla studená sprcha.

Podle návrhu programového prohlášení nové vlády by měl zisk z provozu radarů plynout do státní kasy a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vesnice u Hradce Králové by v krajním případě mohla měřáky vypnout. Mnoho měst a obcí, pro něž je zisk z radarů pouze nepatrným přilepšením, ztratí k měření motivaci. Beztak vybrané pokuty investují zpět do silniční infrastruktury.

Konec radarů: vláda zruší zlatý důl. Přestane se měřit rychlost, zní kritika

Plán vyvolal velké pozdvižení. Kromě Hradce Králové, kde radary na městském okruhu, u škol a na výpadovkách měří a pokutují od května 2023, návrh by dopadl na Blešno i na Stěžery, kde má úsekové měření začít od jara.

Jen několik týdnů se měří a pokutuje také v Masarykově ulici v Častolovicích. Na Rychnovsku si radary pochvalují i v Lípě nad Orlicí, Dobrušce, Bílém Újezdu, Ještěticích, Solnici, Kvasinách, Potštejnu nebo Lokotu.

Závodníci v Lípě mají smůlu

Než bylo zavedeno úsekové měření v Lípě, visel tu pouze informativní radar s uváděním aktuální rychlosti.

Jaký byl efekt, popsal starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík (NK s podporou TOP 09): „Někteří závodníci zkoušeli, kolik maximálně jim radar naměří. Teď už je tu ale klid.“

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
13 fotografií

Lípa si a stejně tak i Blešno a mnoho dalších obcí své radary zaplatily, ale spravují je obce s rozšířenou působností, tedy Kostelec a Hradec Králové. A právě starostové takových obcí, které po osvobození od hluku a nebezpečí poznávají dříve neznámý klid, se návrhu vládní koalice obávají nejvíc.

„Jsme ve zvláštní pozici, protože příjmy z našich radarů jdou do Hradce Králové. Avšak o radarech jsme dlouhou dobu jednali, vlastně jsme se jich doprošovali my, protože naše situace již byla velmi špatná. Pak jsme si na ně našetřili a na vlastní náklady je pořídili. Na státní silnici jsme tak velmi podstatně zvýšili bezpečnost,“ popsal starosta Blešna Miloš Buroň (nezávislý).

Jen stěží si umí představit, co by po vládním plánu mohlo nastat: „Stát nám vlastně začíná házet klacky pod nohy, a přitom by bezpečnost na své silnici měl zajišťovat právě on sám. To my se postarali sami. Nedovedu si představit, že by příjmy šly do státní kasy. Radary by mohly zmizet a vznikla by anarchie.“

Chytré kamery vyberou Hradci na pokutách oproti jiným městům jen drobné

Souhlasí s tím také Monika Zavřelová (SNK Lípa nad Orlicí), starostka obce ležící na stejné silnici I/11:

„Jako malá obec radar provozovat nesmíme, nemáme z něj žádné příjmy, ale s odvodem zisků státu nesouhlasím ani já. Kostelec nad Orlicí má s naším radarem náklady, které musí hradit ze svého rozpočtu, a jestli zbývají i nějaké drobné zisky, měly by také patřit městu, které to celé spravuje a administruje. Nám se to opatření každopádně velmi osvědčilo. Rychlost v obci podstatně klesla a bezpečnost se zlepšila.“

„Návrh nemá logiku“

Vesnice mají s radary oporu i ve městech, která jim měřicí systémy spravují. Například v Hradci Králové v roce 2024 uložil odbor přestupků „radarové“ pokuty ve výši téměř 18 milionů korun, což jsou jen drobné v porovnání například s Říčany, které ročně díky 66 kamerám vyberou kolem 70 milionů korun.

Past na řidiče v Hradci zůstala, radary hlídají konec povolené šedesátky

„Nejsem sám, kdo věří, že zvítězí zdravý rozum. Ostatně první, kdo se proti těmto krokům nové vlády ozval, byli primátoři z hnutí ANO. Proto věřím, že věc se přece jen změní. Podle toho návrhu systém nemůže fungovat tak, že si to za vlastní peníze sami pořídíme, provozujeme, neseme všechny související náklady, a peníze přesto půjdou do státní pokladny. To opravdu nemá žádnou logiku,“ uvedl ještě před schválením vládního prohlášení náměstek hradecké primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

30. prosince 2024

„Cílem přece není to, aby na tom někdo vydělával. Cílem má být, aby se zvýšila bezpečnost a nikoli, aby se šikanovali řidiči tím, že se na každých 500 metrech postaví radar,“ mírnil ještě před schválením obavy vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček.

Vychytralá myšlenka

Starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík situaci s odevzdáváním čistých příjmů z radarů státu přirovnává k přechodu financování nepedagogických pracovníků na obce.

„Tajně věřím ve změnu. Pokud by návrh týkající se radarů nová vláda schválila a zisky šly státu, potom bychom my jako obec s rozšířenou působností víceméně ztratili motivaci, protože by na nás zůstala jen veškerá agenda se správou,“ řekl starosta Kytlík.

„Pokud stát s takovou řekněme vychytralou myšlenkou přijde, rád bych věřil, že nám to bude kompenzovat podobně jako v případě financování nepedagogických pracovníků. Ale dokud ty peníze neuvidím, je to stále jen veřejná deklarace a slib. Každopádně je to nesystémové, dosud to tu fungovalo slušně,“ zdůraznil starosta.

Co bude dál?

V Blešně radar slouží teprve od loňského července. Obec má s Hradcem na výběr pokut uzavřenou pětiletou smlouvu. Jenže kdyby návrh vlády prošel beze změny, město by mohlo od smlouvy odstoupit.

„Pokud by všechny výnosy z pokut měly odcházet ve prospěch státních institucí, nebude jakkoli myslitelné, že bychom za město uzavírali smlouvy s okolními obcemi za účelem validace a výběru jejich pokut. Nedávalo by to žádný smysl, protože by to pouze zvyšovalo naše náklady,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK). Blešnu by v takovém případě byl celý systém na nic.

Blešno do systému vložilo 1,85 milionu korun a zatím nelituje. „Bereme to jako investici do zklidnění dopravy a bezpečí. Je to vlastně velmi podobné tomu, když si na domě vyměníte okna, máte mnohem větší komfort. V obci pominuly hlavně otřesy od plně naložených kamionů. Radary se osvědčily,“ řekl starosta Miloš Buroň.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Zotročili si bezdomovce, ti jim roky posluhovali za almužnu, soudí kolotočáře

Čtyři členy rodiny provozující pouťové atrakce viní obžaloba u hradeckého...

Rodina z Trutnovska provozující pouťové atrakce je u hradeckého krajského soudu obžalovaná z obchodování s lidmi. Podle obžaloby si zotročila nejméně osm lidí, většinou bezdomovce, kteří pro ni...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

Trest za vraždu novorozenců platí. Bylo by to i na výjimečný trest, míní soudce

U Krajského soudu v Hradci Králové žena čelí obžalobě z vraždy novorozenců....

Za vraždu dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku v rozmezí několika let potvrdil v úterý odvolací pražský vrchní soud ženě z Rychnovska 20 let vězení. Žena se k činu přiznala, před krajským soudem...

Obce hájí radary větší bezpečností. Nesouhlasí, aby pokuty inkasoval stát

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Hradec Králové i další města a obce protestují proti tomu, aby zisk z radarů měřících a pokutujících rychlost plynul státu. Počítá s tím návrh programového prohlášení nové vlády. Obce argumentují, že...

19. ledna 2026  9:24

V továrně to vypadá jako na operačním sále. Vyrábí materiál, který zachraňuje životy

Ve spolupráci
Pohled do výroby v Teleflexu

V roce 2026 slaví Teleflex významné výročí. Společnost, která vyrábí zdravotnické prostředky, působí už 20 let ve Žďáru nad Sázavou a 30 let v Hradci Králové. A stejně dlouho přispívá k záchraně...

19. ledna 2026  8:51

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Místo v ústavu, v bytech. Duševně nemocní mohou žít jako velká rodina

Interiér domu s komunitními byty při Domovu na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Klienti s chronickým duševním onemocněním se nastěhovali do nových domovů v Rokytnici v Orlických horách. Ve dvou objektech simulujících běžné domácnosti se mají naučit žít co nejvíce samostatným...

18. ledna 2026

Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila

V domě poblíž pražského letiště Ruzyně se odehrál konflikt dvou mužů, staršího...

Smrt jednapadesátileté ženy vyšetřují policisté v Jičíně. Během partnerského konfliktu se jí zabodl nůž do stehna, přičemž na následky zranění a silného krvácení zemřela. O dva roky mladšího muže...

17. ledna 2026  9:54

Trutnov ukončil vítěznou sérii KP Brno a zahájil vlastní. Chomutov se rozparádil

Michaela Vondráčková z KP Brno u míče v zápase s Trutnově, brání ji Meghan...

Trutnovské basketbalistky ukončily v lize vítěznou sérii KP Brno a čtvrtý tým tabulky porazily 72:65. Kara navázala na nedělní výhru nad Hradcem Králové a po druhé výhře za sebou se v tabulce...

16. ledna 2026  21:29

Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Premium
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...

Týden před lyžařským Světovým pohárem už ve Špindlerově Mlýně stojí tribuny i stany pro závodnice a novináře. Do skiareálu navážela celkem dva tisíce tun materiálu stovka kamionů. V záloze byly i...

16. ledna 2026  18:25

Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

Řidič na D11 jel v protisměru

Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak...

16. ledna 2026  16:48

Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Krajský soud v Hradci Králové

Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si má podle Krajského soudu v Hradci Králové odpykat obžalovaný P. K., kterého soud shledal vinným z pokusu o vraždu jiného muže v Jilemnici na Semilsku....

16. ledna 2026  15:26

Specialitou sjezdovky Severka je noční lyžování, stará se o ni pět rodin

Sjezdovka Severka v Dolní Brusnici (9. ledna 2026)

Většina lyžařů o Severce pravděpodobně nikdy neslyšela, přesto se pod vrcholem Kozel u podkrkonošského Dvora Králové nad Labem díky místním nadšencům lyžuje už desítky let. Tedy pokud je dostatek...

16. ledna 2026  8:35

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Pochodně, lyže i medaile. Výkony olympioniků připomíná výstava v Malé Úpě

Dvě podlaží Centra Hořec v Malé Úpě patří příběhům ze zimních olympiád. (15....

Slavné okamžiky zimních olympijských her i „zlaté“ snowboardy Evy Adamczykové a Ester Ledecké. Multimediální výstava v Centru Hořec v krkonošské Malé Úpě je plná unikátů. Propojuje moderní...

15. ledna 2026  16:49

Postižená dcera zemřela zimou v otřesných podmínkách, matku soudí za týrání

Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené...

Před Krajským soudem v Hradci Králové stanula čtyřiašedesátiletá žena, kterou obžaloba viní z týrání svěřené osoby. Podle spisu nezajistila lékařskou péči, stravu ani teplo mentálně postižené dospělé...

15. ledna 2026  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.