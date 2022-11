Řidiče v Hradci zkrotí nové radary. Pokuty zatím nehrozí, ale efekt už mají

„Očekáváme, že si systém od zhotovitele převezmeme v březnu nebo dubnu. Do té doby se budou vychytávat mouchy. Vše se musí vyzkoušet, vyladit, jestli přenosy dat fungují. Řidiči tak nemusí mít strach, že by jim k Vánocům přišla nějaká obálka,“ mírní obavy vedoucí dopravní skupiny Městské policie Hradec Králové Pavel Süke.

Radarová stanoviště vznikají po městě v rámci budování inteligentního dopravního systému. Na vytipování lokalit se podíleli městští i státní policisté. Jde hlavně o místa, kde řidiči často porušují předpisy.

„Naší prioritou je nejen zajistit plynulost dopravy v Hradci Králové, ale i bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Proto jsme se rozhodli doplnit inteligentní dopravní systém o penalizační modul. Dvanáct nových kamer tak bude sledovat jak průjezd vozidel na červenou, tak i dodržování stanovené rychlosti,“ vysvětluje primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Sedmdesátka je normální“

Hned na dva měřené úseky řidiči narazí na výpadovce na Jičín a Jaroměř. První kamery je zkontrolují v ulici Antonína Dvořáka před železničním nadjezdem, druhý úsek je kousek za nadjezdem v Koutníkově ulici. Ten měří rychlost v obou směrech. Právě tady řidiči často jezdí jako o závod.

Stacionární radary v hradeckém kraji Hradecko Hradec Králové (A. Dvořáka, Koutníkova, Úprkova, Lhotecká, Zborovská, Pouchovská, Pražská třída a třída SNP) Rychnovsko Lípa nad Orlicí, Dobruška Náchodsko Bohuslavice, Černčice, Spy, Nahořany, Provodov-Šonov, Nové Město nad Metují (Krčín, Nahořanská, Náchodská, T. G. Masaryka), Dolany, Náchod (Kostelecká) Jičínsko Třebihošť, Zdobín, Sukorady (2x) Trutnovsko Mladé Buky, Čistá u Horek, Kocbeře, Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice, Nemojov, Dvůr Králové nad Labem (Vorlešská, Lipnice)

„Hradec je rychlou jízdou typický. Už roky se říká, že na okruhu se jezdí zásadně sedmdesátkou. To je, řekl bych, norma, nad kterou se tady nikdo nepozastaví,“ potvrzuje Ladislav, který do Hradce Králové dojíždí za prací.

I on si teď bude muset dávat pozor, i když právě Koutníkova a Dvořákova ulice bývají v ranní i odpolední špičce většinou spíš ucpané.

„Přijímáme od tamních občanů stížnosti hlavně ve večerních hodinách. Řidiči si to tam večer pletou se závodním okruhem. Ulice Antonína Dvořáka je z obou stran obydlená, je to průjezd centrem, přesto se tam v noci celkem hodně lítá,“ upozorňuje Süke.

Výpadovka na Jaroměř a Jičín je i proto častým cílem policejních hlídek. Podle krajských dopravních policistů jsou v Hradci rizikové všechny hlavní vjezdy do města. Zavedení stacionárních radarů proto policie uvítala.

„Porušování rychlostních limitů je dlouhodobě jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod, které mívají často fatální následky,“ varuje šéf krajské dopravní policie Richard Hušek.

Rychlost budou měřit také radary u základních škol Úprkova, Lhotecká a SNP a dále v ulicích Zborovská, Pouchovská a na Pražské třídě. Kromě toho jsou nové kamery také na Rašínově třídě a v Okružní ulici, kde hlídají průjezdy na červenou.

Efekt už se dostavil

Přestože radary zatím neměří a poslední mají technici namontovat až v polovině listopadu, je podle místních už nyní vidět, že auta zpomalují. Už několik let navíc nemusejí být měřené úseky vymezené značkami. Řidiči je poznají jen podle bílých čar na silnici.

„Tam, kde měříme pravidelně, se doprava výrazně zklidnila. Platí to i teď ve zkušebním režimu kamer. Kdo si jich všimne, hned jede předpisově. Lidé si uvědomí, že jsou kontrolováni, a zpomalí,“ vyzdvihuje preventivní vliv kamer Pavel Süke. Ten by rád do města nasadil ještě více kamer, a to především těch, jež hlídají průjezdy na červenou. Ty jsou podle něj v Hradci obrovským problémem.

„V těchto dnech byl napojen systém radarů a jsou připraveny na spuštění do zkušebního provozu v následujících pěti měsících,“ říká investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Podle něj se v odesílání dat o přestupcích budou kamery střídat. V takzvaném penalizačním režimu tak vždy bude jen část z nich. Řidiči však nebudou vědět která.

Rekordmanem je Nové Město

Na měřené úseky si musí dát řidiči pozor i mimo krajské město. V posledních měsících se kamery objevily v Lípě nad Orlicí na hlavním tahu na Rychnovsko a také v Dolanech na Náchodsku, přes které míří doprava do Náchoda a dál na Polsko.

Nejvíce kamer koncentrovaných do jednoho města až dosud drželo Nové Město nad Metují, kde o vybudování systému stacionárních radarů rozhodli v roce 2017. Do ostrého provozu je spustili loni v lednu. V samotném městě jsou čtyři radary snímající rychlost v obou směrech, dalších pět je v okolních obcích.

„Snahou bylo, aby bylo měřicí stanoviště i nápadné, aby si jej každý všiml a zanesl do nejrůznějších aplikací, aby se co nejdříve rozkřiklo, že v Novém Městě nad Metují je měřena rychlost. Nebudeme chtít řidiče u nás nachytat, ale budeme chtít, aby naším městem projeli předepsanou rychlostí,“ vysvětlil tehdy myšlenku množství radarů vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují Miloš Kratěna.