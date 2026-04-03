Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Petr Záleský
  7:25
Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují jen úsekově.
Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nové radary na hradeckých silnicích. Na snímku kamera v Koutníkově ulici
Na Denisově náměstí v Kuklenách a ve Lhotecké ulici v Malšově Lhotě visí rychlostní kamery už řadu měsíců. Zatím však jen sbíraly údaje do statistiky.

Za to, že k nim přibude i penalizační modul okamžité rychlosti, mohou sami řidiči. Na obou místech překračovali povolenou rychlost dlouhodobě, občas měli na tachometru i o desítky kilometrů v hodině víc. Měření okamžité rychlosti zachytí nepozorného řidiče v jediném konkrétním bodu, proto jsou kamery považovány za ještě přísnější.

„Na Denisově náměstí a ve Lhotecké ulici je delší dobu systém, který rychlost monitoruje statisticky. Díky tomu víme o opakovaném překračování rychlosti, zároveň se tu pohybují chodci včetně dětí v blízkosti školy. Proto přibude technologie, která nejen měří, ale i postihuje dopravní přestupky,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje.

Podle něj rada města vybírala ze dvou nabídek a zvolila tu levnější s cenovkou 520 tisíc korun.

Kamery začnou měřit i pokutovat ještě letos. „Smlouva je do konce roku, ale není to nic stavebně náročného, nepředpokládáme tedy komplikace,“ doplnil náměstek.

Nové radary umějí pracovat s celým inteligentním dopravním systémem. Ten město do ostrého provozu spustilo na jaře 2023, v penalizačním módu tu slouží 12 kamer. V roce 2024 díky nim město na pokutách vybralo kolem 18 milionů.

„Jde nám o bezpečnost“

Hradec má vytipována další kritická místa, kde by okamžité měření a pokuty dávaly smysl.

„Odrazovým můstkem pro ostré měření byla statistika velkého překračování rychlosti v Kuklenách a Malšově Lhotě a stejným systémem budeme postupovat i jinde. Podle už stanoveného harmonogramu bychom přistupovali i k realizaci. Nám nejde o vybírání peněz, ale skutečně jen o bezpečnost,“ zdůraznil Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast dopravy.

Hradec se rozhodl kamerový systém rozšiřovat v době, kdy další města a obce trápí chystaná legislativa. Vláda a ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) připravují novelu zákona, podle níž by čistý výdělek z městských radarů nově plynul do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Bednárik dokonce mluvil o šedé zóně podnikání a jeho resort tvrdí, že radary by neměly být zdrojem snadných příjmů.

Mnohá krajská města v čele s Hradcem proti tomu ostře protestují. Argumentují vyšší bezpečností, nižším hlukem i tím, že vybrané peníze investují do kritických komunikací.

„Kdyby k tomu došlo, byla by to ubohá kompenzace fatálního rozpočtu na straně státu, který hledá jakoukoli možnost, jak podle názoru vlády mohou bohatší města přispívat do jejího drakonicky deficitního rozpočtu,“ míní Lukáš Řádek.

„Bylo by opravdu špatné, kdyby města a obce nesly náklady, ale finance putovaly do státní kasy,“ doplnil Hloušek.

Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK) by novela znamenala významné riziko omezování provozu radarů. Zmínila Blešno a Stěžery, kde se o správu radarů a přestupkovou agendu stará Hradec Králové.

„Pokud by všechny výnosy z pokut měly odcházet ve prospěch státních institucí, nebude jakkoli myslitelné, že bychom za město uzavírali smlouvy s okolními obcemi za účelem validace a výběru jejich pokut. Nedávalo by to žádný smysl, protože by to pouze zvyšovalo naše náklady,“ upozornila.

