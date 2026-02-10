Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Doksanský již dříve řekl, že na členství v komisi rezignuje kvůli pracovnímu vytížení po zvolení poslancem, jímž se stal loni v říjnu. Rada města se měla Doksanského odvoláním z komise zabývat na základě usnesení zastupitelů z 27. ledna.
Doporučení radě odvolat Doksanského z komise tehdy navrhl koaliční zastupitel Pavel Vacek (za Piráty). Zdůvodnil to sporem o školné, který měla Doksanského Střední škola Sion High School zhruba před čtyřmi lety s některými studenty a jejich rodiči. Doksanský na jednání zastupitelstva nařčení z údajně neoprávněného vymáhání dluhů odmítl. Uvedl, že od zvolení poslancem sám chystá rezignaci.
Zastupitel a bývalý děkan hradecké pedagogické fakulty Vacek s odkazem na informace médií označil Doksanského jednání za „odpudivé a lidsky nepřijatelné“. Studenty si podle něj bral jako rukojmí. Poslance označil za lháře a ostudu zastupitelstva. Doksanský uvedl, že školy Sion za čtvrt století existence měly až tisíce spokojených studentů a jejich rodičů.
„Obvinění jsou mediální bublina, jsou zcela nesmyslná a lživá. Zcela je odmítám, není nejmenší důvod, abych se cítil vinen. Vy se nechcete seznamovat s fakty, chcete udělat mediální téma,“ odpověděl Doksanský Vackovi.
Hlasování zastupitelů o doporučení odvolat Doksanského z komise prošlo nejtěsnější většinou 19 hlasů.
Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský
Doksanského škola chtěla po některých studentech doplatky školného, rodiče to odmítali s tím, že o částkách nevěděli. Některým žákům maturitního ročníku proto škola přerušila výuku. Z vyjádření úřadů z jara 2022 vyplynulo, že šlo o nezákonný postup. Škola nakonec studenty k maturitě připustila. Sociální stipendijní program se sníženým školným, ohledně jehož pravidel spor vznikl, pak škola zrušila.
V Hradci Králové vládne koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.