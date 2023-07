Opravdu pomáháme, těší spoluzakladatele punkové benefice pro nemocné děti

„Poslední dva ročníky nám dokonce děti z této kliniky poslaly na festival umělecké výtvory, buď jako výzdobu areálu, nebo do námi uskutečňované aukce, jejíž výtěžek také putuje rovnou do benefiční kasičky. Mezi návštěvníky to má velkou odezvu, už se těšíme, co děti pošlou letos,“ říká člen kapely a jeden ze zakladatelů Bez Šance Festu Ondřej Hornych.

Bude to devátý ročník. Vzpomenete si na ten první?

Jasně, bylo to pro nás něco nového a velkého. Pozvali jsme pár spřízněných kapel. Dost se to vyvedlo, tak jsme se rozhodli pokračovat. Jediná vada na kráse byla, že nám onemocněl bubeník, takže jsme v improvizované sestavě zahráli pouze tři písně... Dnes máme organizací nabitý skoro celý rok a každým ročníkem povinností přibývá. Z akce o čtyřech kapelách se stal dvoudenní festival, kde jich letos vystoupí osmnáct. Od třetího ročníku děláme Bez Šance Fest benefiční a už jsme vybrali krásných 300 tisíc. Stále však zůstalo místo v krásné přírodě s výhledem na Ostaš a s rodinnou atmosférou.

Jak nápad s beneficí vznikl?

Přišel s tím tehdejší organizátor Číža, který měl známé, jimž pomáhala Nadace Jakuba Voráčka. Přišlo mu dobré také podpořit lidi, kteří potřebují pomoct. Zbytek týmu jednomyslně souhlasil a tím to začalo. Od dalšího ročníku jsme se na podpoře dohodli právě s Oddělením dětské hematoonkologie Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Když nás po festivalu pozvali, aby nám ukázali, jak náš dar pomohl a jak z toho tenkrát byli všichni šťastní, tak si nás získali. Dává to smysl, opravdu pomáháme.

Na co byste letos pozvali?

Po několika ročnících žánrových experimentů jsme poskládali téměř punkový line-up takřka z toho nejlepšího, co může u nás scéna nabídnout. Z větších punkových jmen bych rád pozval na Punk Floid, kteří už hrají spíše poskrovnu, ale zato s energií parního válce. Dále na legendy žánru E!E, Volant, N. V. Ú. či Nežfaleš. Přesto se objeví pár žánrově odlišných hostů, třeba rock'n'rolloví Arrogant Twins či metalová kometa Exorcizphobia, která už jezdí víc po Evropě než po Čechách. Novinkou bude rozšířený catering s nabídkou jídel i pro více náročné.

Vaše kapela Bez Šance má nové album...

Je to tak. Po dvou letech od prvního dlouhohrajícího počinu vydáváme dvojku. Na albu Zdrhnout je čtrnáct skladeb současného melodického punkrocku ve středním tempu. I tady jsme se snažili spojit punkrock s rock'n'rollem a vrátit se k jeho předčírovým kořenům, ovšem se současným zvukem. Jak už napověděly singly Vítej mezi spodinou a Punkrock story, pokračovali jsme v nahrávání hudby v osvědčeném Studiu Pulton a zvuk posílali do Studio Bros. do Prahy k mixu a masteringu. Na rozdíl od předchozího alba je nahrávka syrovější a rychlejší. Je to vyváženější mix protestsongů, lovesongů a temnějších balad.

Program 9. ročníku

pátek:

E!E, Kohout Plaší Smrt, Exorcizphobia, VHS, Antitalent, Matter Tua sobota:

Punk Floid, Volant, Nežfaleš, N. V. Ú., Žádnej Stres, Arrogant Twins, Bez Šance, Švindl, Blank Out, Garage Rattlesnakes, Unity, M3TA. Vstupné na místě:

pátek 300 Kč

sobota 400 Kč

oba dny 600 Kč.

Děti do 12 let zdarma. Zdarma je také stanování v areálu.

V červnu jste pořádali Šance Fest 1. pro začínající kapely. Je důležité, aby na malých městech vznikala muzika?

Nápad vznikl díky soutěži, kterou pořádáme každý rok. Poslední neobsazené místo v programu necháme volné pro jednu z přihlášených kapel, která zahraje v sobotu po obědě na startu druhého dne. Sami víme, že začátky jsou těžké. Co nás však mrzelo, že se každý rok přihlásí desítky kapel, ale my mohli vybrat jen jednu. Proto letos vznikl Šance Fest, kam si můžeme dovolit pozvat sedm nadějných hostů, aby ukázali svůj um. Teprve z nich vybereme jednu kapelu, která si zahraje i na Bez Šance Festu. Lokální scéna stále potřebuje nový svěží vítr.

Punková móda je výstřední, kovaných pankáčů se místní mohou i leknout, byť v drtivé většině od návštěvníků žádné nebezpečí nikomu nehrozí. Jak vás v Polici přijali?

Já bych řekl, že si na vzhled pankáčů v Polici nikdy nikdo nestěžoval. Ono to celé šlo přirozeně s tím, jak festival rostl. V průběhu let se samozřejmě počet kovaných pankáčů zvyšoval, ale jak byl růst postupný, nikoho to nezaskočilo. Navíc nemáme informace, že by někdo dělal ve městě významné problémy, takže hysterie opravdu není na místě. Ba naopak, kolem oběda je mnoho místních podniků, obchodů či koupaliště plné pankáčů, které provozovatelé rádi uvítají. A i od náhodných kolemjdoucích máme výhradně pozitivní reakce, že se vždy dobře pobaví.

Setkali jste se někdy s kritikou?

Samozřejmě, festival má své odpůrce, což my plně respektujeme a každý rok se snažíme výtky zapracovat k všeobecnému zlepšení. Všem obyvatelům Police a přilehlých obcí proto chceme poděkovat za shovívavost a toleranci a případně se omluvit, pokud se ty dvě noci hůř vyspí.