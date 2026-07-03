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Bojovali u Hradce. Jeden se stal prezidentem, druhý zemřel, líčí badatelé

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  7:00
Pruští vojáci v Muzeu války 1866 na Chlumu (29. června 2026)

Pruští vojáci v Muzeu války 1866 na Chlumu (29. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Hindenburg a Hohenzollern 1866 – Příběh slávy a zkázy mapuje osudy dvou...
Armádní činitelé Paul von Hindenburg a Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff....
Německý prezident Paul von Hindenburg a kancléř Adolf Hitler při berlínské...
Čtyřiadvacetiletý pruský princ Anton von Hohenzollern byl u Rozběřic zasažen...
22 fotografií
Hindenburg a Hohenzollern 1866 – Příběh slávy a zkázy je název nové historické brožury s dosud neznámými příběhy od Hradce Králové vydané ke 160. výročí jedné z největších a nejkrvavějších bitev 19. století. Tvůrci ji pokřtí v pátek 3. července v 15:00 na Chlumu při otevření nové expozice tamního Muzea války 1866.

Autorský kolektiv Radek Balcárek, Jiří Náhlovský a Jiří Synek po studiu dostupné literatury a dobových materiálů odkrývá méně známé a v češtině dosud nepublikované osudy dvou pruských důstojníků, jejichž životy se osudově střetly na královéhradeckém bojišti.

Středem vyprávění jsou dva mladí aristokraté, důstojníci pruské 1. gardové pěší divize, kteří ve vřavě bitvy 3. července 1866 utrpěli zranění. Zatímco jeden z nich přežil a na sklonku svého života stanul v čele německého národa jako říšský prezident, druhý v mladém věku položil život za ideál velkého Pruska.

Pruští vojáci v Muzeu války 1866 na Chlumu (29. června 2026)
Hindenburg a Hohenzollern 1866 – Příběh slávy a zkázy mapuje osudy dvou aristokratů. Coby pruští důstojníci bojovali v bitvě u Hradce Králové, u Rozběřic byli zraněni.
Armádní činitelé Paul von Hindenburg a Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff. Přední stoupenci mýtu o „bodnutí do zad“.
Německý prezident Paul von Hindenburg a kancléř Adolf Hitler při berlínské přehlídce na Den práce (1. května 1933)
22 fotografií

Prvním z hrdinů je tehdy osmnáctiletý poručík Paul von Hindenburg, budoucí polní maršál a německý prezident. Publikace podrobně popisuje jeho tažení východními Čechami i samotný hrdinský moment z bitvy u Hradce Králové, kdy mezi Chlumem a Nedělišti se svou četou úspěšně zaútočil na rakouské dělostřelecké pozice a ukořistil nepřátelská děla.

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Naopak tragický osud potkal poručíka prince Antona von Hohenzollerna, příslušníka pruského vládnoucího rodu. Brožura detailně mapuje jeho poslední hodiny v hořící vesnici Rozběřicích, kde se s hrstkou svých mužů postavil na urputný odpor proti drtivé přesile útočících Rakušanů. Princ byl u vesnického rybníka těžce raněn do kolena a v lazaretu ve Dvoře Králové nad Labem zraněním podlehl.

29. června 2026
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