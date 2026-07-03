Bojovali u Hradce. Jeden se stal prezidentem, druhý zemřel, líčí badatelé

Autorský kolektiv Radek Balcárek, Jiří Náhlovský a Jiří Synek po studiu dostupné literatury a dobových materiálů odkrývá méně známé a v češtině dosud nepublikované osudy dvou pruských důstojníků, jejichž životy se osudově střetly na královéhradeckém bojišti.
Středem vyprávění jsou dva mladí aristokraté, důstojníci pruské 1. gardové pěší divize, kteří ve vřavě bitvy 3. července 1866 utrpěli zranění. Zatímco jeden z nich přežil a na sklonku svého života stanul v čele německého národa jako říšský prezident, druhý v mladém věku položil život za ideál velkého Pruska.
Prvním z hrdinů je tehdy osmnáctiletý poručík Paul von Hindenburg, budoucí polní maršál a německý prezident. Publikace podrobně popisuje jeho tažení východními Čechami i samotný hrdinský moment z bitvy u Hradce Králové, kdy mezi Chlumem a Nedělišti se svou četou úspěšně zaútočil na rakouské dělostřelecké pozice a ukořistil nepřátelská děla.
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Kde udělali Rakušani u Hradce chybu. Měli navrch, ale prohráli, líčí znalec bitvy
Naopak tragický osud potkal poručíka prince Antona von Hohenzollerna, příslušníka pruského vládnoucího rodu. Brožura detailně mapuje jeho poslední hodiny v hořící vesnici Rozběřicích, kde se s hrstkou svých mužů postavil na urputný odpor proti drtivé přesile útočících Rakušanů. Princ byl u vesnického rybníka těžce raněn do kolena a v lazaretu ve Dvoře Králové nad Labem zraněním podlehl.
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29. června 2026