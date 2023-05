Nejvyšší pták Evropy jeřáb popelavý vyvedl na Náchodsku dvě mláďata

„Je to vůbec poprvé, co se tady jeřábům podařilo vyhnízdit. I přes stále vzrůstající návštěvnost ptačího parku ČSO je to další důkaz toho, že obnovené mokřady mohou skvěle sloužit ptákům i lidem,“ sdělil správce ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek.

Ornitologům se na Josefovských loukách od roku 2006 podařilo vytvořit ideální prostředí pro řadu ohrožených druhů ptáků, obojživelníků, vážek a dalších skupin živočichů. V posledních letech se tu rozmnožují jinde ubývající mokřadní ptáci, jako například čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo kriticky ohrožení vodouši rudonozí.

„Jeřábi se tu zastavují na tahu již několik let. Vypozorovali jsme, kde se jim v parku nejvíc líbí, a toto místo jsme ochránili ohradníkem před přílišným spásáním koňmi a pratury. Kopytníci nám pomáhají vytvářet ideální prostředí pro luční bahňáky, ale jeřábi potřebují vyšší vegetaci. Ve vysoké trávě vyhnízdili. Mláďata se však hned začala krmit na blízkém nedávno paseném trávníku, kde je dostupnější potrava,“ sdělil Michálek.

Josefovské louky Ptačí park vzniká od roku 2006 a má rozlohu kolem 85 hektarů. Rozmanitá příroda tu vznikla díky opatřením, jako je řízené zavlažování, péče o vegetaci, pastva velkých kopytníků a hloubení tůní. Páteří Ptačího parku je sto let starý závlahový systém řeky Metuje, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Ochranáři louky s pomocí stovek dárců části vykupují, zatím se jim podařilo získat přes 57 hektarů. Mokřad patří s počtem téměř 200 pozorovaných druhů ptáků k nejvýznamnějším v Královéhradeckém kraji.

Jeřábi jsou s výškou 130 centimetrů nejvyššími ptáky Evropy. Popularitu si vysloužili svou mohutností, vznešeností, tajuplným troubením a elegantními zásnubními tanci, při kterých tito velcí ptáci vyskakují vysoko do vzduchu.

„V některých regionech Česka se vůbec nerozmnožují,“ uvedl Michálek. Patří mezi vzácné ptačí druhy. Ornitologové proto žádají, aby se návštěvníci nepokoušeli k jeřábům v tomto extrémně citlivém období přibližovat. Již za několik týdnů se budou povyrostlá mláďata více ukazovat.

Centrální ptačník přilákal i kolpíka a husy

Na podzim vznikla v lokalitě Josefovské louky tříhektarová soustava tůní, takzvaný centrální ptačník, který letos zažívá svou první hnízdní sezonu. „Ptačník je jeden z hlavních důvodů, proč je letos v parku takové množství ptáků,“ uvedl vedoucí oddělení ochrany ptáků v ČSO Martin Bacílek.

Nově vytvořený komplex tůní v polovině května poprvé přilákal také ve východních Čechách vzácného kolpíka bílého.

„Kolpíky bílé lze pozorovat především na jihu republiky, kde i v malém počtu hnízdí. Pozorování v jiných regionech Česka patří mezi výjimečné. Tím se počet druhů ptáků pozorovaných na Josefovských loukách vyšplhal již na 193,“ uvedl Michálek.

Kolpíkem bílým ale květnová překvapení na Josefovských loukách nekončí. „Hned další den ptačí park navštívil další nevšední druh, a tím je poštolka rudonohá. Ta velmi ráda loví vážky a další rovnokřídlý hmyz, kterého je v ptačím parku dostatek. Věříme, že s dalšími opatřeními, která děláme, bude narůstat jak počet druhů, tak především počet hnízdících ptáků a jejich vyvedených mláďat,“ připomněl Bacílek.

V ptačím parku letos také poprvé zahnízdily husy velké. Ornitologové na jejich zahnízdění na Josefovských loukách čekali několik let, letos se to povedlo právě díky novému centrálnímu ptačníku.