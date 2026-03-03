Na Hradecku zlikvidovali další chov s ptačí chřipkou, utratili sedm tisíc kachen

  9:32aktualizováno  15:25
Hasiči v obci Nové Město na Hradecku dnes zlikvidovali chov kachen zasažený ptačí chřipkou. Utratili asi 7800 ptáků, kteří byli ve třech halách. Novoměstské ohnisko bylo třetím letošním v komerčním chovu v Česku. Všechny nakažené chovy byly na Hradecku, nacházely se zhruba pět kilometrů od sebe.
Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky – Třesice na Královéhradecku. (13. února 2026) | foto: Michal Fanta / HZS Královéhradeckého kraje

Na likvidaci chovu, který patřil firmě Perena, se od rána zhruba do 14:30 podílelo 80 profesionálních hasičů. Kachny z haly vynášeli a usmrcovali v kontejnerech s oxidem uhličitým. Pracovali v ochranných oblecích a v obličejových maskách. Utracená drůbež skončila v kafilerii.

Zvýšený úhyn a pokles snášky nahlásila kachní farma v Novém Městě ve čtvrtek 26. února. Laboratoř Státního veterinárního ústavu následně v chovu potvrdila virus ptačí chřipky H5N1. Firma Perena médiím vyjádření neposkytuje a odkazuje na informace veterinářů. Chovy Pereny na Hradecku a ve středních Čechách zasáhla ptačí chřipka již v letech 2021 a 2023.

První letošní ohnisko ptačí chřipky v Česku bylo zjištěno v chovu kachen Pereny 12. února v obci Kosičky, v části Třesice. Další den hasiči celý chov čítající asi 6800 ptáků zlikvidovali. Minulý týden od pondělí do pátku hasiči v Kosičkách likvidovali nakažený chov 236 tisíc slepic. Šlo o chov Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách.

Chovatelé v Kosičkách dříve uvedli, že se jim virus dostal do chovu vzduchem. Za prvotní zdroj nákazy označili volně žijící ptáky, neboť na písnících na jih od Kosiček a východně od Nového Města hynuly labutě.

Kromě tří ohnisek v komerčních chovech bylo v České republice v tomto roce zatím potvrzeno 12 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Nákaza se objevila také v chovu ptáků v pražské zoo. Nákazu dále veterináři zjistili u uhynulých volně žijících ptáků téměř na 30 místech v celé ČR.

Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci již několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. Ptačí chřipku, která byla známá už v 19. století pod jménem ptačí mor, způsobují chřipkové viry typu A. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.

