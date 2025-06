Královéhradecký kraj je sice podle posledního průzkumu druhým nejlepším místem pro život, při pohledu do statistik si však nevede nikterak růžově. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se každý čtvrtý dospělý obyvatel a také asi 4 procenta dětí a mladistvých léčí s duševními chorobami. Nejčastěji užívají na předpis stabilizátory nálady či antidepresiva. Téměř 31 tisíc dospělých je v pravidelné péči psychiatrů.

„Před krajem stojí velká výzva. Nejsou to zanedbatelné diagnózy. Sedm procent obyvatel v pravidelné péči je opravdu hodně,“ upozornil na nedávném semináři pro zastupitele kraje a odborníky ve zdravotnictví šéf ústavu Ladislav Dušek.

Potíž je nejen vysoký počet pacientů, ale také nedostatek adekvátní péče. V kraji praktikuje 41 lékařů v oboru psychiatrie, z toho 8 v důchodovém věku. Kromě ambulancí jsou tu tři lůžková psychiatrická oddělení. Vedle Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN HK), jejíž psychiatrická klinika disponuje 63 lůžky, je 20 lůžek v Novém Městě nad Metují a 15 v Jičíně. Podle koncepce Psychiatrické společnosti z roku 2008 by pro kraj bylo potřeba 165 akutních lůžek.

Nový pavilon v Jičíně

Problém částečně zmírňuje rozšiřování center duševního zdraví a plánovaná stavba nového pavilonu v jičínské nemocnici, která tamní kapacitu ztrojnásobí. Naproti areálu vznikne nová psychiatrie se 43 lůžky a dvěma podlažími podzemních garáží pro návštěvníky. Zastupitelé kraje tento týden schválili příslib profinancování stavby v hodnotě 470 milionů korun.

„Projekt nového pavilonu naproti nemocnici přes Bolzanovu ulici počítá nejprve s demolicí objektů a výstavbou nové budovy s podzemním parkovištěm pro 185 vozidel. Ve třech nadzemních podlažích budou ambulance psychologů a psychiatrů pro děti a dospělé a dvě patra zaplní lůžková oddělení,“ uvedl dříve Lukáš Vaníček z tiskového oddělení kraje.

Za samotnou budovou vznikne také areál s parkovými úpravami. Výběrové řízení na zhotovitele by měl kraj vypsat v nejbližších týdnech.

V říjnu se má v Jičíně otevřít centrum duševního zdraví, které by mohlo část pacientů převzít. Podobná centra už slouží v Hradci Králové, Trutnově a Náchodě. V Rychnově by se mělo středisko Péče o duševní zdraví přeměnit do formy specializovaného centra příští rok.

„Centra duševního zdraví jsou mezistupněm mezi ambulancí a lůžkovým oddělením. Velkou výhodou je, že psychiatr jezdí za klienty domů, ale máme omezený okruh diagnóz, které můžeme přijmout. Jde o vážnější poruchy jako schizofrenie nebo těžší deprese,“ vysvětluje Magdalena Plivová z neziskovky Péče o duševní zdraví.

Nemocniční oddělení jsou klíčová pro akutní případy. Urgentní neplánované hospitalizace jsou nyní možné jen v Hradci Králové. To by se mělo s novým pavilonem v Jičíně změnit.

Katastrofální situace u seniorů a dětí

Za katastrofální označují odborníci psychiatrickou péči o seniory a děti. V kraji působí pouze jeden gerontopsychiatr se smlouvou na 0,1 úvazku a jen tři dětští psychiatři. V pravidelné psychiatrické péči je přitom v kraji 3 224 dětí a léky na předpis jich užívá téměř 5 tisíc.

„Královéhradecký kraj nezajišťuje dostatečnou péči, byť není jediný v republice. Mít na tuto masu psychicky nemocných dětí tři pedopsychiatry, to je opravdu málo. Oni sami skončí za chvíli v léčení,“ varoval Dušek.

Na nedostatek odborníků upozornil už před čtyřmi lety v koncepci krajského zdravotnictví také bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09).

„Problém dětské psychiatrie spočívá jednoznačně v tom, že je to velmi úzká specializace. V minulosti se stala samostatným oborem a vzhledem k tomu, že těchto specialistů je potřeba poměrně málo, hlásí se na tento obor velmi málo zájemců,“ vysvětluje Heger.

Dokonce i v hradecké fakultní nemocnici ordinuje jen jeden dětský psychiatr jednou týdně. „To je absolutně nedostatečné. Nápor je obrovský, čekací doby jsou víc než půlroční. Nezletilé pacienty řešíme buď my jako dospělí psychiatři, případně jsou hospitalizovaní na neurologické nebo na dětské klinice,“ říká přednosta Psychiatrické kliniky FN HK Jiří Masopust.

Situace se může lepšit jen pomalu. Na klinice letos čeká atestace jednoho mladého lékaře, další má atestovat v příštích letech. „Pak je ještě musíme udržet,“ dodává přednosta.