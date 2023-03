Sáhli jsme si na vlastní limity, teď dáme orchestru čas, říká zakladatelka

Benefici Sen zhlédlo pět tisíc návštěvníků. Co se povedlo a na čem je ještě potřeba zapracovat?

Pro mě je největší úspěch, že se představení vůbec uskutečnila. Byl to pro nás zatím největší projekt, díky kterému jsme se ohromně posunuli. Podařilo se nám ukázat, že sny se plnit dají. Myslím, že nejtěžší bylo udržet nadšení. Benefice se měla odehrát už v roce 2020, ale kvůli covidu se projekt vyvíjel tři roky, na jeho uskutečnění jsme čekali šest let. Loni se nám však sešlo více důležitých milníků, například Smetanova Litomyšl se zpěvačkou Zaz. Hodně věcí jsme se naučili a zároveň si sáhli na limity toho, co je v našich dobrovolnických silách.

Částka, která se při benefici vybrala na pomoc nemohoucím, nebyla tak ohromující, jak jsem čekal...

Na podporu pečovatelských služeb na Broumovsku a Policku jsme vybrali 1 011 163 korun, 64 tisíc darovala firma Z-Trade z prodeje benefičních svíček. Původní plán byl vybrat dva miliony, takže ano, částka není tak ohromující, ale přistupujeme k tomu s pokorou. Je potřeba říct, že nikdy předtím jsme tolik peněz nevybrali. Milion na ulici prostě nenajdete a už ten jeden strašně pomůže.

Vybírat dobrovolný příspěvek může být ošemetné, navíc na podzim přišla krize.

Vždycky jsme chtěli, aby se každý rozhodl, jestli a kolik přispěje, dobrovolně. V tom nejlepším slova smyslu nemůžeme po divácích chtít, aby dohlédli, kolik takový projekt stojí úsilí, a adekvátně ho ohodnotili výší svého příspěvku pro dobročinné účely. Vliv měla určitě i aktuální situace, ale taky jsme zjistili, že je potřeba jinak přistoupit ke komunikaci o celé myšlence a jejím cíli. Pro další ročník budeme o celém projektu a nastavení smýšlet už trochu jinak, ale letošní milion je slušná částka a jsme za něj moc vděční.

Koncerty s velkou produkcí, jako byly ty podzimní s akrobaty, jsou směr, kterým se budete ubírat i nadále?

Rozhodně si i dál budeme plnit velké sny. Chceme zamířit do Evropy, spolupracovat se zajímavými zahraničními interprety, ale také u nás doma chceme vytvořit inkubátor pro mladé, který bude rozvíjet dobrovolnictví a zprostředkovávat zkušenosti z různých projektů i firem. Sice budeme vytvářet projekty s co nejlepší uměleckou a audiovizuální kvalitou, ale minimálně v tuhle chvíli se budou více obracet k orchestru jako takovému.

Police Symphony Orchestra zahraje v Praze i domovské Polici PSO vystoupí 25. března v 19:30 v pražském Kongresovém centru pro 1 700 diváků. Zazní filmová a populární hudba, swing, rock, klasika i vlastní skladby. Účinkují: PSO, Sbor Police Symphony Orchestra, Lukáš Hrubeš – sbormistr, Joel Hána, Kryštof Koska – dirigenti, Vendula Příhodová, Karolína Soukupová – zpěv. V komorní benefiční verzi bude mít PSO koncert v sobotu 1. dubna na festivalu Jeden svět v Polici nad Metují. Začátek je v 18:00 v Kolárově divadle. Výtěžek půjde na fond pomoci sociálního odboru polické radnice, ze kterého putují peníze na pomoc lidem v nouzi.

Jak konkrétně?

Chceme více experimentovat, hrát si s repertoárem a zkoušet, co všechno můžeme díky ojedinělému složení našeho tělesa vytvořit. S tím vším by měl pomoct také nový koordinační tým, který funguje od začátku letošního roku, rozvíjí celkovou strategii, dramaturgii, stará se o produkci i komunikaci PSO.

Co vás letos čeká?

V sobotu 25. března nás čeká jeden z dosud největších koncertů v Kongresovém centru Praha, kde bude možno ochutnat něco z toho, o čem jsme mluvili. Další koncert bude 22. dubna v Trutnově a pak 8. května v Brně, kde společně s Tomášem Klusem připravujeme představení pro organizaci Mary's Meals. V říjnu nás čekají také vůbec první samostatná vystoupení nového sboru v Polici nad Metují, Litomyšli, Solnici a Praze.

Vystupují s vámi známé tváře z televize, s kým plánujete úzkou spolupráci?

To ano, ale určitě není záměrné, že bychom si vybírali umělce, kteří jsou mediálně známí. Spolupracujeme s nám podobnými lidmi, se kterými si lidsky sedneme a kteří se nebojí s námi vrhnout do někdy dost šílených dobrodružství.

Jak se vám osvědčil 50členný pěvecký sbor, jedna z loňských novinek?

Já pořád nechápu, že se to opravdu stalo a že nám to spolu funguje skvěle. Pro mě osobně je to poděkování za těch 12 let působení orchestru. Nebylo to tak, že bychom něco strašně dlouho plánovali a připravovali zdlouhavá výběrová řízení. Za měsíc se sešla skvělá parta lidí a bylo to. Teď nám vlastní sbor dává úplně nové možnosti, orchestr a sbor je maximum, co můžete v hudbě mít. Pokud se nepletu, jsme teď jediný orchestr s vlastním sborem v Česku, nejen na amatérské půdě. Důležití jsou ale vždy především lidé, kteří se zapojí jen tak, protože je to baví, ve svém volném čase bez nároku na honorář.

Jaké máte se sborem plány?

Věříme, že pojetí samostatných sborových koncertů bude něco ojedinělého, co divák běžně na sborových koncertech nezažije.

Co je smyslem a cílem vašeho projektu #1050?

Jde o možnost pro všechny fanoušky podpořit fungování Police Symphony Orchestry. Stačí jednou za měsíc oželet kafe a místo toho věnovat 50 korun sto padesáti mladým nadšencům, kteří chtějí dělat radost tisícům dalších. Víme, že díky velkým akcím, do kterých se vrháme, to často může vypadat, že takovou drobnou podporu nepotřebujeme, ale opak je pravdou. Moc si vážíme všech, kteří přispěli v minulém roce. Celkem to dalo 160 tisíc korun, které jsme využili na školení s profesionály, na vlastní lampičky na pulty nebo třeba na zaplacení pronájmu prostorů na zkoušení.