Péče o smečku zabavených psů už stála milion, Hradec je teď přijal jako dar

S nabídkou daru se majitel obrátil na vedení hradeckého útulku už 6. listopadu, když bylo jasné, že se psi domů jen tak nevrátí (o odebrání psů jsme psali zde). Jelikož jde však o dar v hodnotě vyšší než 20 tisíc korun, museli jeho přijetí odsouhlasit zastupitelé.



Muž si však dal podmínku, že mu město nebude účtovat žádné náklady na péči o zvířata.



„Psi byli umístěni do vašeho útulku proti mé vůli a bez mého souhlasu. K zadržení mých psů dle mého názoru nebyl zákonný důvod, což jsem připraven prokázat u příslušného soudu. Jsem nemocný člověk v invalidním důchodu a mám obavu, že dlouhodobý stres z možnosti ztráty veškerého majetku by mohl podlomit moje zdraví fatálním způsobem,“ napsal majitel v dopise zastupitelům s odkazem na vysoké náklady na péči o zabavené psy.

Útulek je vyčíslil na více než 20 tisíc korun za den. Od přijetí psů 26. října tak vzrostly na víc než 950 tisíc a brzy překročí milionovou hranici. Navíc je kvůli vzniklé situaci zastaven příjem jiných zvířat, a útulek tak nemůže sloužit občanům Hradce Králové.



„Náklady se mohou vyšplhat do mnohamilionové částky. Jedná se o zhruba 680 tisíc měsíčně. Městský útulek není vhodný pro dlouhodobý chov malých plemen psů. Zvláště v zimě hrozí zvýšené riziko zdravotních potíží,“ upozornil na možné komplikace Tomáš Pospíšil, ředitel Technických služeb Hradce Králové, které městský útulek provozují.



Chovatel péči útulku platit nechce

Majitel zdůvodnil dar především tím, že šetření a případný soud se mohou vléci i několik let. I kdyby mu soudy daly za pravdu, zvířata by ho podle něj už nepoznala. Souhlasí proto s tím, aby se psi co nejdříve dostali k novým majitelům.

„V opačném případě, pokud budu nucen uhradit náklady na jejich chov, do doby pravomocného rozsudku bezpochyby přesáhnou hodnotu veškerého mého majetku a stane se ze mě bezdomovec,“ uvedl.

Zastupitelé s podmínkou daru souhlasili. Radnice tak nyní může s chovatelem uzavřít smlouvu, poté ještě musejí úřady zrušit předběžné opaření, na základě kterého jsou zvířata do útulku umístěná. Pak už je útulek bude moci nabídnout veřejnosti.

„Jakmile toto bude vyřízeno, budeme obyvatele informovat, že je možné si ty psy osvojit. Teprve se rozhodneme, jaký postup zvolíme. Zda je budeme nabízet přes náš web a podobně,“ sdělil MF DNES Pospíšil.

Tři psy si nárokuje chovatelova družka

Předmětem daru není všech 73 zabavených zvířat, ale jen 70 psů plus štěňata, která se narodila až v útulku. Jejich počet narůstal průběžně, poslední se narodila minulý týden.

Zbývající tři psi podle chovatele nepatří jemu, ale jeho družce, proto je darovat nemůže. Jde o tři křížence stafordšírského teriéra - dvouletou Xenu, roční Darinu a asi osmitýdenního Ramba, kterého podle něj žena zakoupila od jiného majitele.

„Tito tři psi v útulku zůstanou, protože rozhodnutí o umístění psů bude moci být zrušeno jen u psů, kde dojde ke změně vlastnického práva. Budeme se tím ještě zabývat,“ uvedla tajemnice hradeckého magistrátu Markéta Bartušová.

Podle mluvčí radnice Kateřiny Šmídové by město mohlo nabídnout ostatní psy k osvojení v příštím týdnu. „Přesné datum nyní nelze určit. Věříme, že se to stihne ještě před Vánoci,“ podotkla.

Některá zvířata už mají své roky

Útulek očekává, že o psy bude velký zájem. V posledních týdnech registrovali jeho pracovníci desítky telefonů s nabídkami na převzetí zvířat.

„Většinu psů bude možné okamžitě začít umisťovat do domácí péče a uvolnit tak místo v útulku, což povede ke stabilizaci situace jak v útulku samotném, tak při odchytu toulavých psů a koček městskou policií. Většinou se jedná o malá plemena, je tak předpoklad rychlého umístění do domácí péče. Čerstvě narozená štěňata budeme samozřejmě muset odchovat minimálně do osmi týdnů věku, ale o štěňata je obecně velký zájem,“ popsal Pospíšil.

Útulek má kompletní seznam psů včetně popisu, který vznikl při evidenci zvířat. Pro nabídky tak už zbývá je pouze nafotit.

Většina zvířat je stará maximálně tři roky, třeba kříženec čivavy Kiki nebo francouzského buldočka Eliška. Některá zvířata jsou starší, například 13letý kříženec jorkšírského teriéra Viki, 12letý kříženec naháče Boban či 11letý kříženec krysaříka Asta.