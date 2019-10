Krkonoše pokryl sněhový poprašek, na hřebenech bylo pod nulou

Lidé už v druhé půli září zaznamenali v chladných dnech v Krkonoších bohatou námrazu.

Oproti loňsku však první sněžení přišlo o víc než týden později, před rokem na Sněžce nachumelilo už 24. září.

V noci na čtvrtek spadly přízemní teploty na Labské boudě až na minus 3 stupně Celsia, ve dvou metrech byla minimální teplota minus 0,9 stupně Celsia. Na Luční boudě ve výšce 1410 metrů nad mořem meteorologové naměřili minus 2,5 stupně Celsia při zemi, ve dvou metrech byla nejnižší hodnota minus 1,7 stupně Celsia.

Poprašek se dopoledne držel na hřebenech u Labské boudy, Luční boudy nebo v horních partiích sjezdovek nad Špindlerovým Mlýnem.

„Zatím se jedná pouze o poprašek, v řádech milimetrů. Pro nás je to až do jednoho centimetru neměřitelné množství. Je to první sníh, ale zřejmě dlouho nevydrží, už, myslím, taje,“ sdělila Petra Marková z oddělení meteorologie a klimatologie z královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

První náznak blížící se zimy kvitovali diskutéři na webu Humlnet, který provozuje kamery snímající řadu krkonošských míst.

„Pěkná chumelenice v Krkonoších. Tak je to konečně tady,“ hlásil jeden z účastníků kolem půl deváté ráno. „Je 8:38 a padá déšť se sněhem v Janských Lázních,“ všímal si jiný.

Další sněžení se ještě může objevit během dne a pak zřejmě i na přelomu týdne.

„Výhled je, že smíšené či sněhové srážky mohou přijít ve čtvrtek v nadmořské výšce nad 1 200 metrů. V neděli už to může být už od 700 metrů, ale čekáme spíše ojedinělé srážky. V pondělí, kdy se předpokládá oteplení, se sníh nebo smíšené srážky mohou objevit až ve výškách kolem 1 000 metrů nad mořem,“ řekl dopoledne meteorolog Dušan Čičman z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.

Kvůli silnému větru se však ve čtvrtek zastavil druhý úsek lanovky na Sněžku, v provozu je pouze úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu.