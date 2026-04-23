Spor o zónu ve Dvoře Králové. Smlouvu jsme neporušili, říká majitelka Karsitu

Tomáš Plecháč
  8:58
Předvolební alibismus a snaha odvést pozornost od skutečného problému. Tak majitelka skupiny Karsit Group SE Kamila Kaiserová hodnotí počínání Dvora Králové nad Labem, který chce vypovědět smlouvu o prodeji dvanáctihektarové průmyslové zóny Zboží z roku 2018.
Výrobce autodílů Karsit má závody v Jaroměři na Náchodsku, v Hradci Králové a nástrojárnu v Postřelmově. (2015) | foto: Lukáš Urban

Vizualizace budoucího závodu Karsit Automotive u Dvora Králové nad Labem
Zesnulý průmyslník František Řípa při zahájení stavby závodu ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2018
Lisovna Karsitu zvládne až dva miliony autodílů za rok.
Jednatel Karsitu Vít Kaiser (vlevo) a ředitel pro realizaci investic a projektů...
Dcera podnikatele a zakladatele holdingu Františka Řípy, jenž v roce 2021 zemřel, odmítá, že by Karsit udělal cokoli špatně.

„Smlouva byla nastavená jasně. Karsit ji neporušil a není zde žádný logický, smluvní ani zákonný důvod, proč by od ní město mělo odstupovat,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jaroměřská společnost na okraji Dvora vybudovala pouze část infrastruktury, pro továrnu na autodíly nezískala stavební povolení. Víc než miliardovou investici firma nakonec realizovala v Hradci a v Jaroměři.

První smlouvu Karsit s městem uzavřel už v roce 2016. Kontrolní výbor se podmínkami prodeje pozemků začal intenzivněji zabývat teprve v posledních měsících. Jak si to vysvětlujete?
Působí to pouze jako předvolební alibismus. Z ekonomického pohledu města to nedává žádný smysl. Bavíme se tady neustále dokola o určitém souboru pozemků, za které město inkasovalo 18 milionů korun, což je cena převyšující tehdejší a zřejmě i dnešní tržní cenu. Karsit následně koupil i další okolní pozemky za přibližně 40 milionů korun. Potřebovali jsme kvůli našemu stavebnímu záměru vytvořit ucelený areál. Bez okolních pozemků, kde jsou jen louky, je menší část k ničemu. Město si tedy od nás de facto chce za 18 milionů koupit zpět louky, které budou ležet ladem. Navíc jako vlastník okolních pozemků budeme vždy účastníkem stavebního řízení a můžeme se tak případně proti záměrům města odvolávat. Pokud by něco dávalo smysl, pak jednání o všech těchto pozemcích, ale nic takového se neděje.

Byla mezi městem a vaší společností komunikace, která by mohla sporům předejít?
Bohužel ne. Proto jsme poslali starostovi i zastupitelům otevřený dopis, v němž jsme vysvětlovali detaily a nabízeli jednání. Dodnes na to nikdo nereagoval ani nás nekontaktoval. Ani nevíme, jestli ho zastupitelé dostali.

Byla smlouva od začátku nastavena dostatečně jasně, nebo dnes s odstupem vidíte, že mohla být přesnější?
Byla, jasné je také to, že Karsit ji neporušil.

Je něco, co byste při koupi průmyslové zóny udělali jinak?
Záměrem otce bylo vybudovat zónu, která přinese práci stovkám lidí, pomůže městu i regionu. Kvůli šikanózním odvoláváním dnes výrobní hala pomáhá jinde, do zařízení jsme investovali víc než miliardu.

Podstatná část sporu se týká výše investic do průmyslové zóny. Dodnes zastupitelé nevědí, kolik Karsit utratil za vybudování infrastruktury, tedy terénních úprav, inženýrských sítí a stavby příjezdové komunikace. Proč to nechcete doložit? Zvlášť když v nedávném dopise adresovaném starostovi Dvora Králové tvrdíte, že Karsit podle smlouvy neměl povinnost investovat konkrétní částku...
To je opět od některých představitelů města pouze alibismus. Místo toho, aby patovou situaci řešili, raději podávají trestní oznámení, protože nevědí, jak postupovat. Investovaná částka do infrastruktury je pouze záminkou. Původní záměr byl koupit od města už připravené pozemky, ale do toho radnice nechtěla nebo nemohla investovat. Souhlasili jsme proto, že infrastrukturu vybudujeme na vlastní náklady. Cena ani nic jiného nebylo smluvně vázáno. Zásadní dezinformací je, že město poskytlo na prodej pozemků jakousi slevu výměnou za to, že dojde k výstavbě továrny. Na prodej pozemků se pořádala transparentní veřejná soutěž, které se zúčastnily tři subjekty. Karsit zvítězil, protože nabídl nejvyšší cenu. Byla o 25 procent vyšší než tržní cena zjištěná znaleckým posudkem, který si město nechalo vypracovat, aby mělo jistotu, že s pozemky nakládá s péčí řádného hospodáře. Poškozeným v tomto příběhu zůstává pouze Karsit, protože jsme do úpravy pozemků investovali miliony, stejně jako jsme vynaložili další částky na nákup okolních parcel. Jelikož se nepodařilo získat stavební povolení, nemohli jsme realizovat veškeré plánované investice. Pozemky teď leží ladem a neslouží nikomu a ničemu. Investice do nich byly vynaloženy marně, s ohledem na krach našeho stavebního záměru nedošlo k jejich zhodnocení ani k návratu investovaných peněz žádným jiným způsobem.

Neprokázání investic je ostatně i jedním z důvodů, proč předseda kontrolního výboru Jan Bém (ODS) podal trestní oznámení. Policejní vyšetřování nikomu neprospívá. Kdyby objem investic byl známý, tak se tomu třeba dalo předejít…
Nedalo. Není co ani proč prokazovat, smlouva nic takového neobsahuje. Jak už jsem říkala, vše ani investovat nebylo možné. Volání po jakési fiktivní částce a podávání nesmyslných trestních oznámení je snahou zakrýt to, že pan Bém či další zástupci města nevědí, jak situaci řešit. My jsme připraveni konstruktivně jednat.

Stažením žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v roce 2022 Karsit podle města porušil smlouvu z roku 2018. Souhlasíte s tímto výkladem?
Karsit smlouvu neporušil. Je to snaha odvést pozornost od skutečného problému, a sice co teď s pozemky? Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byla podána už v roce 2017. Následujících pět let jsme usilovali o vydání povolení, ale účastníci řízení neustále podávali námitky a odvolání. V roce 2022 jsme uznali, že se nám záměr zkrátka nepodaří realizovat a další snahy by byly jen mařením času a peněz. Nebylo možné vyhovět rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Trutnov o vydání stavebního povolení. Bylo evidentní, že výsledek řízení bude pro Karsit negativní. Proto jsme zvolili postup, který byl jediný možný. Je důležité připomenout věc, o které někteří zástupci města neradi hovoří.

Jakou?
Když bylo jasné, že továrnu nepostavíme, chtěli jsme vlastníkům sousedních pozemků vyjít vstříc a v lokalitě postavit nové byty a další neprůmyslovou zástavbu. Ani to se však nepodařilo, protože krajský úřad zamítl návrh na nezbytnou změnu územního plánu. I tato změna pro nás pochopitelně znamenala nemalé náklady.

Co podle vás veřejnost v celé kauze vnímá nejvíc zkresleně?
Zásadní lží je, že Karsit něco nesplnil nebo nedoložil. Jak už jsem uvedla, cena pozemků nebyla vázaná na další investice. S městem jsme si na základě jejich posudku dohodli cenu za pozemky, kterou jsme zaplatili. Následně nám účelová odvolání zmařila záměr, který mohl být prospěšný jak pro Karsit, tak pro město.

Jaký bude postup Karsitu, pokud město smlouvu vypoví?
Připomínám, že jsme připraveni jednat. Nesmyslné a nehospodárné kroky města nikam nevedou a my budeme naše majetková práva hájit všemi právními prostředky.

Myslíte si, že zájem města získat pozemky zpět je skutečný, nebo je to pouze jakási úlitba opozici? Přeci jen to jsou už čtyři roky od stažení žádostí. Město mělo šanci smlouvu vypovědět mnohem dříve. Navíc Karsit Finance, na kterou Karsit Automotive pozemky v roce 2021 převedl, je v insolvenci a nyní nemůžete s pozemky nakládat.
Vaše vysvětlení není od věci. Blíží se volby, a jak správně upozorňujete, město mělo hodně času řešit situaci mnohem dříve. Současné kroky pana Béma a dalších nedávají z ekonomického pohledu absolutně žádný smysl a město jen poškozují.

Existuje ještě prostor na dohodu, nebo spor nevyhnutelně skončí u soudu?
Nebráníme se žádné rozumné dohodě. Nevidíme žádný přínos v soudním sporu, který bude dlouhý, komplikovaný a městu přinese pouze marně vynaložené náklady a ostudu.

Kdo má podle vás největší podíl na tom, že se výrobní závod ve Zboží nepodařilo zrealizovat?
Nechci ukazovat na konkrétní osoby, které našemu záměru nepřály. Když se podíváte na vlastnickou strukturu okolních pozemků, je to zřejmé.

Vnímáte to jako systémový problém? Nedává stavební zákon odpůrcům příliš velké pravomoci?
Máte pravdu. Stavební řízení je dlouhodobě nastavené tak, že žádný projekt nelze realizovat v rozumné době a s rozumnými náklady. Vede to pouze k zaostávání země. Zmařený záměr výstavby továrny Karsit je toho dobrým příkladem.

