Čtvrť nevznikla, firma je v insolvenci. Dvůr zkoumá smlouvy o prodeji pozemků

Pokud by Dvůr Králové nad Labem zatoužil získat zpět dvanáctihektarovou průmyslovou zónu ve Zboží, kterou v roce 2018 prodal jaroměřské společnosti Karsit, nejspíš dostane příležitost. Parcely, na nichž měla vzniknout supermoderní továrna na autodíly a později obytná čtvrť, jsou v exekuci.
Stavba továrny Karsitu na okraji Dvora Králové zůstala jen na vizualizaci, továrna vznikla v Hradci.

Město za pozemky inkasovalo 18 milionů korun. Karsit však nestihl dokončit infrastrukturu, kvůli které dostal před sedmi lety od města výraznou slevu. Kolik do firma do inženýrských sítí a přípojek investovala, není dodnes jasné.

Strojírenská společnost plánovala na okraji Dvora Králové vybudovat továrnu s robotickými pracovišti za dvě miliardy korun, zaměstnat chtěla až 300 pracovníků.

Karsit nabídl 60 milionů, dostal slevu

V roce 2016 s městem podepsala smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky o rozloze 11,5 hektaru, o dva roky později je za 18 milionů korun koupila. Karsit původně nabídl 60 milionů, tedy 525 korun za metr čtverečný. Nakonec zaplatil jen 155 korun za metr čtverečný se závazkem, že uhradí hrubé terénní úpravy, vybudování inženýrských sítí a příjezdové komunikace.

Investor zahájil práce archeologickým průzkumem na jaře 2018, stihl geologický průzkum a přípojky. Projekt v územním a stavebním řízení blokovala smršť připomínek, odvolání a později i námitek na podjatost.

V průmyslové zóně Zboží ve Dvoře Králové začaly bagry odkrývat zeminu pro archeologický průzkum před stavbou další továrny Karsit Automotive.
Zesnulý průmyslník František Řípa při zahájení stavby závodu ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2018
Karsitu se ani za pět let nepovedlo získat stavební povolení, miliardový projekt v roce 2022 přesunul do Hradce Králové, kde postavil linku hydraulických lisů s robotickými pracovišti. Další technologie určené původně do Dvora Králové našly uplatnění v jaroměřském závodě.

Karsit přišel pro průmyslovou zónu s náhradním plánem, chtěl zde vybudovat novou rezidenční čtvrť s rodinnými a bytovými domy, bazénem a obchody. Uspořádal kvůli tomu architektonickou soutěž. I z tohoto záměru sešlo, orgány státní správy totiž nepovolily navrhovanou změnu územního plánu.

Pohledávky za 440 milionů

Společnost Karsit Automotive, která je dnes v likvidaci, mezitím převedla pozemky na dceřinou firmu Karsit Finance, ta pro změnu skončila v insolvenci.

Insolvence je výsledkem majetkových sporů v rodině zakladatele holdingu Františka Řípy, jenž v roce 2021 zemřel. Vdova po podnikateli měla zfalšovat závěť a ostatní dědice připravit o 117,5 milionu korun. Krajský soud v Hradci Králové jí uložil pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu. Odvolací soud verdikt před nedávnem zrušil, vdovu tak čeká nový proces.

Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud

Návrh na insolvenci dal loni v červenci syn podnikatele David. Celková výše pohledávek věřitelů vůči Karsit Finance činí 440 milionů korun. Na pozemky ve Zboží je vydán exekuční příkaz. Je tak pravděpodobné, že v dohledné době budou v režii insolvenčního správce znovu na prodej.

Kontrolní výbor řeší smlouvy

Smlouvami o prodeji průmyslové zóně se začal zabývat kontrolní výbor. „Dostal jsem podnět a jako předseda kontrolního výboru to začal řešit. Ukázalo se, že doklady o proinvestovaných nákladech nikde na městě nejsou,“ vysvětlil v prosinci opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Jan Bém (ODS).

To, že dokumenty chybí, považuje za lajdáckost. „Město mělo v budoucí kupní smlouvě jasně deklarováno, že Karsitem proinvestované peníze bude kontrolovat pověřený zástupce města,“ řekl.

Pokud se ukáže, že firma přibližně 40 milionů neproinvestovala, město by rozdíl podle něj mělo po Karsitu vymáhat.

Jan Bém zároveň kritizuje, že si radnice prodej pozemků nepojistila vydáním stavebního povolení nebo kolaudací. „Takhle nemáme pracovní místa, pozemek ani peníze. Když jsem byl ve vedení města, nikdy jsme si něco podobného nedovolili. Vždy byl prodej městských pozemků podmínění buď vydáním stavebního povolení nebo kolaudačního rozhodnutí,“ dodal předseda kontrolního výboru.

„S tabulkou nebyl problém“

Karsit zahájil průzkumy a stavbu inženýrských sítí na jaře 2018, město pozemky definitivně prodalo na podzim téhož roku. V té době podle starosty Dvora Králkové Jana Jarolíma (ANO) žádné pochybnosti o nákladech investora nebyly.

„Když jsme v roce 2018 schvalovali konečný prodej pozemků, měli jsme k dispozici tabulku s rozpisem nákladů. Tehdy nezazněla žádná pochybnost, zda byly náklady opravdu vynaloženy. Před schválením zaznívala celá řada dotazů, ale s tabulkou nebyl žádný problém,“ komentoval starosta na prosincovém zastupitelstvu.

22. března 2018

Poskytnutí slevy 370 korun za metr čtverečný ani s odstupem nepovažuje za chybu. Město tehdy nechtělo převzít zodpovědnost za budování infrastruktury.

„Při prodeji průmyslové zóny probíhaly diskuze o tom, že nejvyšší nabízená cena za metr čtverečný nemusí pro město vždy znamenat největší výhru. Ukázalo se, že kdybychom hrubé terénní úpravy a zasíťování měli dělat na své náklady, trvalo by to o dost déle, než když si to zařídí Karsit,“ vysvětlil Jan Jarolím.

Radnice zjišťuje proinvestovanou částku

Kontrolní výbor si dokumenty k nákladům opakovaně vyžádal, se stejným návrhem přišel Jan Bém i na posledním zastupitelstvu. Zastupitelé starostovi uložili, aby do konce ledna získal doklady o proinvestované částce v průmyslové zóně. Radnice po schůzi zastupitelů zveřejnila prohlášení, ve kterém uvádí, že podniká kroky k obnovení a doplnění dokumentace.

Mediální zástupce Karsitu Martin Opatrný na dotaz iDNES.cz nechtěl proinvestovanou částku komentovat.

„Mezi společností Karsit a městem nikdy neexistoval spor. Dostáli jsme všem svým závazkům. Skutečnost, že se výrobní halu nakonec nepodařilo postavit, byla způsobena především silnou rezistencí části místních občanů a firem, kteří se proti výstavbě opakovaně postavili. Dosáhli svého cíle, nevznikla továrna ani pracovní místa,“ sdělil Opatrný.

Dvorští zastupitelé také schválili, že město zajistí právní rozbor a nechá prověřit platnost smlouvy s Karsitem kvůli převodu pozemků na jinou holdingovou společnost a insolvenčnímu řízení.

„Ať nám někdo nezaujatý řekne, jestli je nějaká možnost se dostat k pozemkům zpátky a jestli náhodou převodem na druhou společnost nedošlo k porušení smlouvy,“ řekl místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora).

Město si podle starosty už v minulosti nechalo jeden právní rozbor zpracovat. „Tehdy neshledal, že by mělo dojít k zneplatnění smlouvy,“ uvedl Jan Jarolím.

Zástupce Karsitu považuje nezávislé prověření smluv za správný krok. „Tím budou jednou provždy rozptýleny jakékoli pochybnosti o korektnosti uzavřených smluv. Poskytneme k tomu veškerou součinnost a do té doby se nebudeme vyjadřovat k dalšímu postupu ani ke konkrétním číselným údajům,“ sdělil Martin Opatrný.

26. ledna 2026  15:29

