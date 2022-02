Provizorium v Hradci skončilo, s novým rozpočtem jsou spokojeni všichni

Přesně měsíc trvala patová situace, kterou Hradec Králové zažil vůbec poprvé. Skončilo rozpočtové provizorium, jež městu značně komplikovalo situaci v investicích. To následovalo po prosincovém vítězství opozice při cupování návrhu rozpočtu na letošní rok.

S aktuálním rozpočtem jsou spokojeni už všichni. Po shození a rozdupání návrhu na sklonku loňského roku se scházely vyjednávací týmy všech zastupitelských klubů a 10. ledna oznámily, že blamáž by se už neměla opakovat, protože všichni dospěli ke kompromisu.

Jednání trvalo asi půl hodiny. V improvizovaných podmínkách hlasovalo pro návrh 31 z 33 zastupitelů, dva se zdrželi a čtyři chyběli.

Základní obrysy původního rozpočtu zůstaly i po přepracování, které nařídila většinová opozice, na první pohled neměnné.

Rozpočet nadále počítá se schodkem 507 milionů korun při příjmech 2,29 miliardy korun a výdajích 2,79 miliardy korun. Větší část schodku město uhradí z peněz ušetřených v minulých letech a z úvěru ve výši 170 milionů korun.

Na největší investiční akce, tedy na stavbu multifunkčního fotbalového stadionu, budování inteligentního dopravního systému, rekonstrukci ZUŠ Střezina, stavbu lávky přes Labe u Aldisu, rekonstrukci Mateřské školy Sluníčko, vybudování metropolitní hlasové a datové sítě nebo rekonstrukci kanoistické loděnice se nesáhlo.

Opravdu jen kosmetické změny?

Na druhý pohled je však zřetelnější úspěch opozice. Pozměnily se totiž jednotlivé kapitoly. Jak žádala opozice, ke změnám došlo například ve výdajích na školství, kulturu a sociální oblast.

Zatímco investiční výdaje odboru správy majetku především o desetimilionový příděl na rekonstrukci sociálních bytů vzrostly, z návrhu rozpočtu alespoň pro tento rok vypadla investice 30 milionů korun na přístavbu zimního stadionu. Právě ta nebyla podle opozice dostatečně připravena.

Vedení města změny spíš zlehčuje, ale s tím opozice zásadně nesouhlasí.

„Požadované změny rozpočtu byly, jak se ukázalo, spíše kosmetické, takže se na jeho konečné podobě podařilo brzy nalézt shodu. Dokázali jsme najít kompromis a jsem rád, že zastupitelé pochopili absolutní nutnost mít rozpočet co nejdříve a že jsme jej na mimořádném jednání zastupitelstva mohli schválit,“ pochvaloval si primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Pavel Vrbický (Piráti) však oponoval: „Vedení města ty změny bagatelizuje, ale musí si uvědomit, že kdyby byl původní návrh rozpočtu kvalitní, byli bychom jej schválili už v prosinci. Za úspěch považuji, že se vše podařilo vykomunikovat a dokázali jsme se dohodnout. Bagatelizování problémů současným vedením města, když dělá, že se vlastně nic nestalo, je absolutně bezpříkladné. Pravda je ale jiná, opozice vyhrála, přehlasovala ho. Kdyby koalice na naše požadavky nepřistoupila, rozpočet by schválený nebyl ani tentokrát.“

S tím souhlasila i Pavlína Springerová (HD), která měla velké výhrady například k absenci ekonomické přípravy na úhradu zvýšených cen energií. Stěžovala si i na nedostatek informací k rozpočtu od vedení města:

„Prosincový návrh rozpočtu nebyl kvalitní a nepočítal s tak zásadními věcmi, jako je například zvyšování financí na růst energií, s některými sociálními projekty ani s nárůstem v rozpočtu kultury a školství. Bagatelizovat něco, co se samotnému vedení města nepovede, je jeho jediná politická cesta. Ve skutečnosti je to ale jejich veliká porážka, protože v Hradci Králové se ještě nikdy nestalo, že by nebyl schválen rozpočet. Je to bezprecedentní a ukazuje to na stav současného vedení.“

„Došlo k racionálním úpravám. Rozpočet by si pochopitelně zasloužil ještě větší zásah, na to by však bylo potřeba více času,“ podotkl také Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Na stadion se použije 276 milionů

Podle ekonomické náměstkyně primátora Moniky Štayrové (ANO) by i při schválení prosincového návrhu změny mezi kapitolami rozpočtu bylo možné udělat během tohoto roku.

„Nový návrh rozpočtu měl v podstatě stejné základní parametry jako ten, který zastupitelé v prosinci odmítli. Schodek i celkové příjmy a výdaje zůstaly na stejné výši, pouze došlo k několika změnám mezi jednotlivými kapitolami, například ke zvýšení provozních výdajů v kultuře či školství na úkor některých investičních projektů,“ konstatovala Štayrová.

Do investic by Hradec měl letos dát 699 milionů korun místo původně uvažovaných 716 milionů. Loni bylo vynaloženo jen 225 milionů korun. Nejvyšším letošním výdajem bude 276 milionů na stavbu fotbalového stadionu, jež si vyžádá celkem 568 milionů bez započtení DPH.

Zůstatek finančních rezerv z loňského rozpočtu 74,4 milionu korun město převede do letošního roku: 20 milionů půjde do energetické rezervy, 10 milionů na drobnější opravy Benešovy třídy a dalších 10 milionů do rezervy Antivirus na nenadálé výdaje.

„Pakliže by měl projít původní návrh rozpočtu, například v sociální oblasti by nedošlo vůbec k ničemu. Nyní už jde o vyloženě konkrétní projekty. Současně však neočekávám, že se v nich cokoli stane do konce volebního období. Ani peníze, které jsme prosadili do kultury a školství, nakonec nebudou stačit a o rozpočtovém vyrovnání se určitě budeme bavit znovu. Všichni víme, že všechno bude stát víc. Případné dopady covidu se v rozpočtu neřešily vůbec stejně jako Benešova třída, kterou vedení slibovalo od začátku volebního období. Ve skutečnosti není ani ve výhledu rozpočtu na rok 2023. A investice? Vedení města je potřebuje provést rychle před volbami, je to zkrátka kampaň,“ nešetřil výhradami Vrbický.