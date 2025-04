V trase obchvatu Náchoda vybagrovali protitankový příkop, láká zvědavce

Zatím tu bývala pole, teď už zástavbu na Babí rozděluje budoucí obchvat Náchoda. Bagry shrnují rezavou hlínu do velkých kup. Na terénní hraně však stavbaři narazili na staré opevnění z doby, kdy se Československo chystalo na útok Hitlerova Německa.

Příkop patrně bude z roku 1937, kdy se nedaleko betonoval pěchotní srub N-S 88 Transformátor.

Kus betonu odkrytého v délce asi 50 metrů a hloubce 2 metrů nafotil jeden z nadšenců historie pohraničního opevnění a příspěvek sdílel na sociálních sítích.

„Byla odhalena část protitankového příkopu v intervalové překážce mezi N-S 88 a 89. Stalo se tak při dlouho očekávané výstavbě obchvatu Náchoda. Tak rychle nafotit – než bude zničen...,“ glosoval autor na facebookovém profilu nedalekého bunkru nazvaného „N-S 86 Havlíček“. Sám si myslel, že příkop už dříve zničili zemědělci, takže ho nález překvapil.

Po zveřejnění se na neobvyklý objev chodí dívat zájemci, hlavně rodiny s dětmi.

„Je to přece jen kus historie. Zaujalo mě, že zeď byla skrytá asi metr pod povrchem. V pěchotním srubu Voda v Bělovsi je k vidění film, kde průběh těchto překážek mezi jednotlivými objekty ukazují,“ říká muž, který se tu stavil se synem cestou z kroužku. Chlapec sype z rukávu, že tu mohly být i jehly a další typy překážek. „V dobrém slova smyslu mě zájmem o bunkry nakazil,“ říká otec.

Takzvané intervalové překážky na pevnostní linii měly zdržet nepřítele co nejdéle v místech, kam směřovaly palebné vějíře hlavních zbraní z objektů. Jak uvádí Petr Charvát s kolegy v publikaci Československé opevnění u Náchoda, protitankové příkopy byly jen v některých místech linie.

„Směrem od nepřítele se příkop zvolna prohluboval a pak končil dvoumetrovou, téměř svislou betonovou stěnou. Za ní byla ještě několikařadá protipěchotní překážka,“ píší znalci z Běloveského pevnostního skanzenu.

Příkop doplňoval linii

Archeologové o příkopu tušili, ale při výzkumu ho nenašli. „Jde o eskarpu, vyzděnou stěnu protitankového příkopu z opevnění budovaného za první republiky. V bezprostřední blízkosti jsou dva řopíky a před nimi předsazené pěchotní dělostřelecké sruby. Tato linie byla doplněna tímto protitankovým příkopem. Odhalená betonová konstrukce je součástí pohraničního opevnění,“ vysvětluje vedoucí archeologického terénního výzkumu Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř.

Archeologové už stavbu geodeticky a fotograficky zdokumentovali, pořídili také 3D model. Předpokládají, že konstrukce je zachovaná ve větším rozsahu, než co odkryl bagr v trase obchvatu. Také Vojenský historický ústav, který zkontaktovali, souhlasil, že podkladů je dostatek. Demolici tak patrně nic nebrání.

„Část kolidující s obchvatem bude ke zbourání, beton se nachází mělko pod povrchem a asi by to stavbu komplikovalo, kdyby se příkop konzervoval. Vzhledem k povaze nálezu i k tomu, že máme 3D model, archivní prameny i letecké fotografie, je dokumentace dostatečná. Není to památka takového významu, aby stavbu musela blokovat. Víc udělat nemůžeme,“ podotýká archeolog Rytíř. Proces ještě podle něj potrvá, bourání je však pravděpodobné.

Archeologové se zabývali prvorepublikovým opevněním ještě v jednom místě budoucího obchvatu, kde se jeden z řopíků ocitne za protihlukovou stěnou. Mělo by to být nedaleko odkalovacího jezera. „Tento řopík jsme zdokumentovali 3D skenem pro případ, že by se tam něco stalo a nebyl už dostupný,“ popisuje archeolog.

Stavební firmy nastoupily na obchvat 11. března, archeologický výzkum tomu předcházel. „Hlavní část naší práce je už hotová, dohled nyní máme nad drobnějšími věcmi, například u přeložek sítí nebo komunikací, kam jsme se předtím nedostali,“ říká archeolog.