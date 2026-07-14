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Proti povodním šnečím tempem. Ochrana Kuklen je po letech dál na papíře

Tomáš Hejtmánek
  10:40
Uprostřed rodinných domů v Kuklenách má odlehčovací rameno náhonu tvořit...

Uprostřed rodinných domů v Kuklenách má odlehčovací rameno náhonu tvořit meandry, velkou vodu sevřou protipovodňové zdi. | foto: MMHK

Vizualizace parku Sádky v Kuklenách s novým odlehčovacím korytem Malého...
Za areálem koželužny směrem k Temešváru má náhon meandrovat, poblíž vznikne i...
Za areálem koželužny směrem k Temešváru má náhon meandrovat, poblíž vznikne i...
Hradec vyhlásil architektonicko-urbanistickou soutěž „Nové Kukleny – náměstí a...
7 fotografií
Když se předloni v září prohnaly Českem přívalové deště a řeky v Královéhradeckém kraji nebezpečně stoupaly, kontrolovali pracovníci hradeckého magistrátu dronem stav Malého labského náhonu v Kuklenách i jinde. Radnice už roky připravuje protipovodňovou ochranu čtvrti, která zažívá významný rozvoj. Jenže opatření jsou i po letech jen na papíře. Na úpravy přitom čekají místní i developeři.

V roce 2024 se v nedaleké čtvrti Plotiště hned čtyřikrát rozlila říčka Melounka, která právě do Malého labského náhonu ústí. Místní se obávali, aby velká voda nevtrhla i do Kuklen. Měli štěstí. Jenže štěstí přeje hlavně připraveným, a k těm Kukleny stále nepatří.

Radnice o problému chybějících protipovodňových opatření v Kuklenách ví přinejmenším dvacet let, redakce iDNES.cz na to upozornila v říjnu 2022 při příležitosti 25 let od ničivých povodní, které zaplavily i malšovický stadion. Město si tehdy za půl milionu korun objednalo studii, která měla posoudit možná opatření. Ta ukázala, že nejlepší bude vytvořit protipovodňovou hráz, velkou vodu z náhonu převést do odlehčovací větve a za bývalou koželužnou nechat náhon rozlít do krajiny.

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„Šlo by to udělat celkem rychle, protože tam jsou pozemky města, takže by neměly být žádné problémy,“ pravil před čtyřmi lety Alois Havrda z Kuklen, který dříve býval hradeckým zastupitelem za KSČM.

Pohled to však byl příliš optimistický. Město si v roce 2023 nechalo vypracovat další, podrobnější studii proveditelnosti za 2,3 milionu korun, která by mohla sloužit i jako podklad pro územní rozhodnutí. Získalo ji právě v povodňovém roce 2024, jenže k realizaci musí být projekt ještě podrobnější. A takový radnice stále nemá.

14. září 2024

Povodně 2024

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„Chybí tomu drajv. Slibovali, že to bude do konce volebního období připravené, a to podle mě není,“ míní místopředseda komise místní samosprávy (KMS) Kukleny a zastupitel Petr Nebeský (Rozvíjíme Hradec).

Zástupci města sice začátkem června uspořádali v místní základní škole veřejnou prezentaci protipovodňové ochrany, avšak předložili jen závěry dva roky staré studie. „Plány jsou hezká věc, dámy se snažily, ale staří Kukleňáci by raději viděli, jak se to bude stavět,“ říká předsedkyně KMS Alena Nekolová.

Vznikne druhé koryto

Podle náměstka primátorky pro urbanismus, životní prostředí a územní plánování Adama Záruby (nestr. za Změnu) však radnice nespí. Běží majetkoprávní jednání, aby se projekt mohl posunout k realizaci.

„Takové věci vždy trvají dlouho. Ze studie vyplývá řada dalších kroků, jednání s orgány, s majiteli pozemků. Následují vedlejší práce. Vše se musí také zkoordinovat s investory v dané lokalitě,“ vysvětluje Záruba.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Území, kde se mají protipovodňová opatření vybudovat, začíná za propustkem na Pražské ulici, kde se náhon stáčí na západ a vede za činžovními domy k letos dokončenému parku Kuklenka, odkud pokračuje přes areál koželužny k železniční trati na Prahu a dál do Temešváru. Podle studie by za propustkem v dosud bezejmenném parčíku, který chce radnice přebudovat na park Sádky, měl vzniknout bezpečnostní přeliv.

Na jižní straně parčíku má být val, aby se v něm velká voda mohla rozlít. Při běžném průtoku se tady počítá s regulovatelnou odbočkou, díky které se v lokalitě vytvoří malý meandrující potok.

„Vznikne druhé koryto, které odlehčí hlavnímu toku a umožní rozdělit průtok povodňových vod. Park Sádky se bude muset výrazně předělat, aby vznikla přelivná hrana. Voda se vrátí zpět před parkem Koželužna,“ popisuje Adam Záruba.

Uprostřed rodinných domů v Kuklenách má odlehčovací rameno náhonu tvořit meandry, velkou vodu sevřou protipovodňové zdi.
Vizualizace parku Sádky v Kuklenách s novým odlehčovacím korytem Malého labského náhonu
Za areálem koželužny směrem k Temešváru má náhon meandrovat, poblíž vznikne i cyklostezka.
Za areálem koželužny směrem k Temešváru má náhon meandrovat, poblíž vznikne i cyklostezka.
7 fotografií

V úzkém prostoru mezi rodinnými domy bude voda sevřena do protipovodňových zdí. Znovu rozlít se bude moci v lokalitě Sousedství, kde chce developer NOHO stavět několik bytových domů. S projektem čeká na dokumentaci města.

„Radnice nám bohužel v dohodnutém termínu nebyla schopná specifikovat požadavky. Protože se protáhlo jak dokončení územního plánu, tak i protipovodňová studie, zaměřili jsme se zatím na stavbu větrných elektráren. Pomalu se však k Sousedství vracíme a pokračujeme v přípravách,“ říká šéf NOHO Tomáš Vrbický, který oceňuje, že město v bývalé koželužně uspořádalo soutěž architektů.

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K většímu rozlivu vody má dojít v budoucím parku Koželužna, kde se obě ramena náhonu spojí. Další meandry budou za Pardubickou ulicí, kde má být zřízena také cyklostezka do Temešváru. Projekční práce nejspíš město zadá až příští rok. Původně se přitom počítalo, že v roce 2027 už bude hotovo. Náklady se dříve odhadovaly na 100 milionů korun.

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Proti povodním šnečím tempem. Ochrana Kuklen je po letech dál na papíře

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