Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Miliardové propojení Medvědína a Svatého Petra v Krkonoších je za polovinou

Tomáš Plecháč
  11:42
Stavební práce na lyžařském propojení Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově Mlýně významně pokročily. Pod střechou už je dolní stanice šestisedačkové lanovky na parkovišti P1 u Labské přehrady. Příští týden jeřáb položí mostní konstrukci, po které sjezdovka překlene příjezdovou cestu do lyžařského střediska.

U Labské přehrady vzniká provozní budova a dělníci na sjezdovce Přehradní betonují základy sloupů lanové dráhy. Už také začali odlesňovat trasu pro desetimístnou kabinovou lanovku na Medvědín. Její stavba začne příští rok na jaře a bude klíčovou etapou vizionářského projektu s rozpočtem přes miliardu korun.

Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
11 fotografií

„Zatím se nám daří dodržovat harmonogram a přeje nám i počasí. Počítáme s tím, že začátkem listopadu bychom měli mít stavebně hotovo,“ říká ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš.

Nová lanovka a sjezdovky se otevřou 12. prosince. Jedním z nejtěžších úkolů je podle ředitele zkoordinovat práce tak, aby na sebe plynule navazovaly. Na staveništi se v jeden okamžik pohybuje až sedm subdodavatelských firem.

Práce na parkovišti P1 začaly letos v dubnu. Hotová je dolní stanice lanové dráhy, kterou nyní zakrývá střecha. Vedle dělníci zdí budovu velína, odkud se bude lanovka ovládat. Všechny stavby jsou kvůli nestabilnímu podloží založeny na mikropilotách, stavaři jich navrtali celkem 1,5 kilometru.

Středisko ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín

Nad terénem už je vidět vznikající provozní budova z betonových bloků. Zázemí v ní najdou informační centrum, toalety a pokladny. Fasáda bude z cortenové oceli. Část s lanovou dráhou a zázemím pro návštěvníky od parkoviště oddělí opěrná zeď.

Noční akce s jeřábem

Technici dokončují 37 metrů dlouhou ocelovou konstrukci mostu. „Příští týden bude jeřáb pokládat konstrukci na pilíře. Odehraje se to během pozdních nočních a brzkých ranních hodin, abychom co nejméně omezili dopravu, protože silnice bude muset být zavřená,“ vysvětluje René Hroneš.

Propojí se Svatý Petr a Medvědín, vzniknou nové sjezdovky, říká šéf areálu ve Špindlu

Nosná konstrukce se skládá z osmi dílů, dohromady váží 80 tun. Před dokončením jsou oba mostní pilíře. Stavební firma začátkem týdne vylila z betonu celou opěrnou část většího pilíře přímo u svahu.

Na most bude ústit sjezdovka Lesní. Její závěrečný úsek, kde jsou ještě vidět pařezy, čekají terénní úpravy. Vytěženou zeminu stavaři využijí k vyrovnání centrálního prostoru se stanicí lanovky, parkovištěm a provozní budovou. Ten se bude nacházet 1,6 metru nad úrovní stávajícího terénu. Nosnou konstrukci druhého mostu přes Labe u Labské přehrady usadil jeřáb loni na podzim.

Místo propojení areálů Medvědín a Svatý Petr u Labské přehrady.

Místo propojení areálů Medvědín a Svatý Petr u Labské přehrady.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V trase 1 400 metrů dlouhé lanové dráhy už stojí pět z celkem deseti sloupů. Jejich výška se pohybuje od 10 do 17 metrů. Dělníci začínají betonovat druhou polovinu trasy. Veškerý materiál ke sjezdovce dopravují nákladní auta.

„Zcela se obejdeme bez montáže pomocí vrtulníku. Ke všem místům jsme vytvořili příjezdové cesty a materiál zde skládají jeřáby,“ poznamenává ředitel.

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

V pokročilé fázi je také stavba horní stanice lanové dráhy v nadmořské výšce tisíc metrů. Tento týden se bude betonovat její střecha. V části objektu zapuštěného do země vznikne garážový prostor pro 57 sedaček.

Nejvyšší možný standard

Lanová dráha Leitner se šestimístnými vyhřívanými sedačkami a krycími bublinami proti nepříznivému počasí patří k nejlépe vybaveným zařízením této kategorie na trhu. „Je to nejmodernější generace tohoto typu lanové dráhy od italského výrobce. Pořídili jsme ji v nejvyšším možném standardu. Bude mít například anatomicky tvarované sedáky,“ přibližuje ředitel.

Nová lanovka se poprvé rozjede 12. prosince, kdy skiareál chystá tradiční Špindl Ski Opening. Zároveň se otevřou sjezdovky Lesní a Přehradní v celé délce.

Špindlerovský skiareál ke konci letošního roku proinvestuje přibližně 950 milionů korun. Celkové náklady na lyžařské propojení dvou areálů, mezi kterými se dosud návštěvníci přesouvali auty nebo skibusy, dosáhnou částky 1,2 miliardy. Je to zdaleka největší současná investice v českém lyžařském byznyse. Začala v roce 2023 stavbou páteřních sjezdovek Lesní a Přehradní s umělým zasněžováním, zároveň došlo k rozšíření modré sjezdovky ve Svatém Petru a Vodárenské sjezdovky na medvědínské straně střediska.

Špindlerův Mlýn vykročil k miliardovému propojení Medvědína a Svatého Petra

Dalším velkým projektem bude desetimístná kabinková lanová dráha, která povede z terminálu od Labské přehrady na Medvědín. Stavba začne příští rok na jaře.

„Už jsme začali odlesňovat trasu lanové dráhy, abychom se mohli hned po konci příští zimní sezony pustit do stavby lanovky,“ dodává René Hroneš. V zimě 2027 tak bude lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra kompletně hotové.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty

Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...

Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...

Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše

Výhledy z rozhledny Panorama Černá hora v Janských Lázních

Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...

Nemluvil a neměl doklady. Policisté už znají identitu neznámého muže z Krkonoš

ilustrační snímek

Policisté už znají totožnost muže nalezeného v pondělí 3. srpna večer v Temném dole na Trutnovsku. Jde o cizince, informovali v pátek o vývoji v případu. Neznámého muže našel v pondělí večer v...

„Z tradice se stává posedlost.“ Na Brutal Assault míří tisíce metalistů

Fanoušci kapely Ne Obliviscaris na festivalu Brutal Assault (6. srpna 2025)

V neopakovatelné atmosféře hradeb, kasemat a podzemních chodeb začíná festival Brutal Assault. Od středy 5. srpna do soboty přiláká do pevnosti v Josefově na Náchodsku tisíce fanoušků. Podnik...

Novoměstští se radují z nové plovárny. Průhlednost vody se časem zlepší

Nové Město nad Metují otevřelo biotopové koupaliště. (9. srpna 2026)

Voda v zeleném tónu, hustá tráva, nové bistro. Stovky návštěvníků si v Novém Městě nad Metují na Náchodsku užívali první koupání na čerstvě dokončené biotopové plovárně. Slávu zažíval areál v ohybu...

Miliardové propojení Medvědína a Svatého Petra v Krkonoších je za polovinou

Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí...

Stavební práce na lyžařském propojení Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově Mlýně významně pokročily. Pod střechou už je dolní stanice šestisedačkové lanovky na parkovišti P1 u Labské přehrady....

11. srpna 2026  11:42

V Hradci vrcholí přípravy na slavný Ironman, řidiči musí počítat s uzavírkami

Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)

Přípravy na třetí ročník slavného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové, který se uskuteční 15. a 16. srpna, vrcholí. Pořadatelé už představili novou sadu medailí i doprovodný program,...

11. srpna 2026  8:30

Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše

Výhledy z rozhledny Panorama Černá hora v Janských Lázních

Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...

11. srpna 2026

Když na velký nákup, tak hasičským autem. Seniory ze vsi vozí zadarmo

Obec vozí seniory z Hřibojed na nákupy do Dvora Králové nad Labem.

Neobvyklou službu nabízí Hřibojedy na Trutnovsku seniorům. Obec s 220 trvale žijícími obyvateli každé dva týdny pořádá výjezd hasičským mikrobusem do nákupního centra v osm kilometrů vzdáleném Dvoře...

10. srpna 2026

Kdo bude další? Kyberšmejdi jdou po úřadech, školení jsou často formalita

Premium
Magistrát města Hradce Králové

Kyberšmejdi loni napadli krajské hasiče a nedávno úspěšně také městskou firmu v Hradci Králové. Po zděšení, jak je to možné, musí přijít reakce. Radnici svírá strach, vedení mluví o bezprecedentních...

10. srpna 2026

Trenérovi se góly nelíbily? Nechápu, smál se Slončík. Vyzdvihl také Umarův přínos

Královéhradecký záložník Tom Slončík oslavuje vstřelený gól.

Dvakrát se objevil ve správný čas na správném místě. Byly z toho dva góly. Fotbalovému Hradci Králové vyhrály zápas nad ostravským Baníkem (2:1) a jejich autoru Tomu Slončíkovi vůbec nevadilo, že je...

10. srpna 2026  6:15

Novoměstští se radují z nové plovárny. Průhlednost vody se časem zlepší

Nové Město nad Metují otevřelo biotopové koupaliště. (9. srpna 2026)

Voda v zeleném tónu, hustá tráva, nové bistro. Stovky návštěvníků si v Novém Městě nad Metují na Náchodsku užívali první koupání na čerstvě dokončené biotopové plovárně. Slávu zažíval areál v ohybu...

9. srpna 2026  19:45

Hradec – Baník 2:1, oslabenou Ostravu srazil dvěma přesnými zásahy Slončík

Sestřih zápasu
Královéhradecký záložník Tom Slončík se raduje ze svého druhého gólu proti...

Hradečtí fotbalisté ve 3. kole Chance Ligy zdolali Baník Ostrava 2:1 a připsali si druhé vítězství v sezoně. Slezané hráli od závěru prvního poločasu bez vyloučeného Skyby, přesto dokázali po...

9. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  19:18

V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty

Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...

Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...

9. srpna 2026  11:33

RECENZE: Horor s atmosférou, tušené zlo. V Draku inscenují Čarodějova učně

Tvůrci Krabata pracují s temnou atmosférou.

Teatrologové prominou, ale nejlapidárnější definici statusu hrdiny znám od Willisova policajta Johna McClana. Když se ho kdosi uprostřed akce ptal, proč to vůbec dělá, odsekl: „Protože to za mě nikdo...

9. srpna 2026  7:51,  aktualizováno  10:51

„Bude to pecka!“ Nové Město otevře koupaliště i stylové bistro, trávu doplní

Na právě dokončeném koupališti v Novém Městě nad Metují otvírá bistro Lampa....

Zgruntu přebudované koupaliště v Novém Městě nad Metují na Náchodsku okusí návštěvníci poprvé v neděli 9. srpna od 12:00. Slavnostní otevření Letního areálu Metuje za 125 milionů korun bude...

8. srpna 2026  7:41

Démon, sliz, masky a „brutální“ balónky. Jak to chodí na metalovém dětském táboře

Premium
Součástí festivalu Brutal Assault v josefovské pevnosti je dětská zóna i tábor....

Na metalovém festivalu Brutal Assault člověk děti opravdu nečeká. V areálu pevnosti v Josefově na Náchodsku je přitom část, kde se to malými návštěvníky jen hemží. Manželé Křížovi z Prahy tu během...

7. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×