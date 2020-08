Trháme rekordy, půjčujeme si zaměstnance, říká výrobce nemocničních lůžek

Zatímco průmysl či cestovní ruch v prvním pololetí kvůli koronaviru skomíraly, výrobce nemocničních lůžek Proma Reha zaznamenal nejvíce objednávek v historii firmy. Dvojka na trhu s nemocničním vybavením musela omezit sortiment, aby poptávku co nejvíce naplnila.

Její šéf Radek Jakubský si dokonce půjčil zaměstnance z jiných fabrik. „Jsou k nám dočasně přiděleni na práci, protože jejich firmy si je chtějí udržet a nám se zase hodí, že máme více lidí,“ popisuje. Podporuje ho i Hospodářská komora ČR, jejímž viceprezidentem se před několika dny stal.

Vede také hospodářskou komoru v kraji. Jakubský zažívá rok změn. Na začátku prázdnin převzal od svého otce a zakladatele vedení společnosti.

Ve firmě působíte už dvacet let, byla toto pro vás velká změna?

Samozřejmě značná, ale myslím, že jsem na to dobře připraven. Když jste však na to najednou sám místo dvou, je potřeba lépe plánovat čas a více věcí delegovat. Dopadá to tedy také na moje podřízené, protože musí nést větší díl odpovědnosti. Musí vyrůst se mnou.