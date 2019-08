Realitní obr CPI se zbavil vesnických prodejen. Skupují je obce

Zkušenosti s tím mají obci Výrava u Hradce Králové. Poměrně velká prodejna tam už rok a půl zeje prázdnotou. V objektu s podlahovou plochou 300 metrů čtverečných fungovala do konce roku 2017 prodejna maloobchodního řetězce Hruška. Když skončila, obec se snažila o obnovu provozu. Marně. Prodejna Hruška byla v budově jen v nájmu a řádně za něj platila. Smlouvu s realitním gigantem CPI miliardáře Radovana Vítka měl řetězec až do roku 2025.



Pro radnici to byla nepřekonatelná překážka, která vedla i k úvahám vybudovat obchod v budově obecního úřadu a ten zase přesunout do bývalé školy. Komplikovaná škatulata za mnoho peněz se však nakonec neuskutečnila. CPI totiž loni na podzim portfolio malých vesnických prodejen odprodala investiční skupině ČFS Alfa Invest a nejen v Královéhradeckém kraji tím odstartoval velký přesun majetku od developera k obcím.

„Byli jsme jedni z prvních, komu nabídli odkup budovy. Rozhodli jsme se, že to koupíme, pokud majitel ukončí nájemní smlouvu s Hruškou,“ říká starostka Výravy Eva Nepokojová.

Obec se už dříve snažila získat od Hrušky alespoň podnájemní smlouvu, ale finanční podmínky byly příliš nevýhodné. Alfa Invest odkoupil od CPI zhruba padesátku vesnických prodejen v kraji a nyní chystá akvizici dalších objektů i v ostatních regionech.

„Přesná čísla sdělovat nechceme, ale nejedná se o spekulaci za účelem rozprodeje portfolia. Větší nemovitosti, které jsou zajímavé svou polohou, si chceme ponechat. Původní vlastník však chtěl prodat celý soubor nemovitostí. Proto část objektů prodáváme,“ odmítá Stanislav Rajtmajer z Alfa Investu nařčení, že firma koupila balík budov, aby ho výhodně rozprodala.

CPI vlastnila vesnické prodejny od roku 2010. „Donedávna jsme měli strategii, že žádné nemovitosti neprodáváme. S rozvojem a zvětšením společnosti jsme však tuto strategii změnili a začali prodávat malé nemovitosti v regionech, které jsou náročné na správu, a naopak investujeme do velkých nákupních center, kanceláří a hotelů,“ komentuje obchod mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.

Nechceme místo obchodu dílnu

Výrava za prodejnu zaplatila 2,45 milionu korun. Obec si nechala vypracovat posudek, zda je nákup výhodný. Ten ukázal, že férová cena za objekt by neměla překročit tři miliony.

„V podstatě nám nic jiného nezbylo, protože ta budova je v centru obce a my jsme ji vlastně ani nemohli nekoupit. Prodejnu tady potřebujeme. Navíc jsme si chtěli pohlídat, že jediná budova v obci zkolaudovaná k tomu účelu zůstane i nadále prodejnou. Že se z toho nestane třeba autolakovna, což velice reálně hrozilo,“ upozorňuje Nepokojová.

Podobné obavy vedly k nákupu místních prodejen i vedení dalších obcí na Hradecku. A to i tam, kde nyní obchody fungují. „Zástupci Hrušky za námi vloni přišli na zastupitelstvo žádat o dotaci, jinak že prodejnu zavřou. Odmítli nám ale jakkoliv doložit hospodaření prodejny. Peníze jsme jim nedali, ale prodejna zatím funguje dál,“ vzpomíná starosta Skalice u Hradce Králové Pavel Kavalír. I Skalice nakonec letos na jaře prodejnu koupila, a to za 3,25 milionu korun.

Podobnou zkušenost má také obec Syrovátka. I tam se řetězec v minulosti snažil získat příspěvek na provoz údajně ztrátové prodejny. Ani tam však účetní závěrku nedoložil. Proto se obec rozhodla objekt i s nájemní smlouvou Hrušky za 2,55 milionu korun koupit.

„Měli jsme o to zájem, protože budeme mít prodejnu pod kontrolou. Pokud by objekt patřil někomu jinému a Hruška platila nájem, majiteli by bylo jedno, jestli obchod funguje nebo ne,“ obával se před koupí podobného scénáře jako ve Výravě starosta Syrovátky Jaroslav Žalský.

„Chceme prodejnu zachovat, protože ne všichni se dostanou do supermarketu. Pro někoho jsou i dva kilometry do sousední vesnice hodně. Pokud Hruška přijde s tím, že tady prodejnu zavře, shledával bych to za porušení smlouvy, protože si ji pronajali za účelem prodeje.“

Jenže uzavření prodejny nemusí způsobit jen malý obrat obchodu. Potíže jsou i s nedostatkem zaměstnanců. Třeba ve Skalici skončila vedoucí prodejny a v obchodě zůstala jen jedna prodavačka, která nemůže sehnat ani brigádníky, natož někoho na hlavní pracovní poměr.

Další prodejny na inzerát

Potíže s uzavřenou prodejnou, na které vázne platná nájemní smlouva s Hruškou do roku 2025, mají i další obce. Podle informací MF DNES se již řetězec s Alfa Investem dohodl na hromadné výpovědi z takových objektů. Právě to odblokovalo prodej budovy třeba ve Výravě. Obec ji získala před několika dny s příslibem, že nájemní smlouva brzy skončí. Vyjádření firmy se však do uzávěrky vydání získat nepodařilo.

„Budova by měla být volná. V pondělí proto budeme na zastupitelstvu schvalovat záměr pronájmu. Budu oslovovat malé družstevní řetězce, menší firmy i vietnamskou komunitu, která by o to mohla mít zájem,“ plánuje Eva Nepokojová, podle níž by se mohl poměrně velký objekt rozdělit i na několik částí. V jedné by zůstala prodejna a v další mohou vzniknout služby nebo i menší provozovna začínající firmy. Jestli se však obchod po znovuotevření uživí, bude záležet na místních.

„Lidé si zvykli jezdit do Hradce, Třebechovic nebo Jaroměře. My uděláme všechno pro to, abychom obchod otevřeli, ale podporovat by ho měli i lidé, alespoň menšími každodenními nákupy. Samozřejmě nemůže být levnější než velké řetězce, ale když tam lidé nebudou chodit, obchod zavře a už se nikdy nerozjede.“

Ne všechny vesnické prodejny v Královéhradeckém kraji se však Alfa Investu podařilo prodat. Některé proto nabízí na běžném realitním trhu. Na internetu visí inzeráty na prodej obchodů třeba ve Starém Bydžově, Vinarech, Sověticích nebo v Libřicích. Až na jeden jsou všechny otevřené a prodejnu v nich provozuje Hruška. Ta však měla zájem jen o odkup některých větších obchodů, které jsou výrazně ziskové.

„Jednali jsme s Hruškou i se starosty. Obce se však ve finále jevily jako nejlepší zájemce. I my chceme prodejny zachovat a prodej obcím považujeme za nejvhodnější i vzhledem k obyvatelům,“ říká Stanislav Rajtmajer.

Některé větší objekty si však Alfa Invest ponechal. Jde třeba o budovu v Jungmannově ulici v Hradci Králové, kde jsou kromě prodejny také restaurace a kancelářské prostory. Ty firma nyní nabízí k pronájmu. Hrušce naopak bude prodávat dvoupodlažní objekt se dvěma prodejnami v Černilově. CPI původně odkup za zhruba sedm milionů korun nabídla obci, která však neměla zájem. Proto budovu získal Alfa Invest, který ji poté plánuje prodat Hrušce.

„Pod budovou je malý pozemek obce, proto jsme měli ze zákona předkupní právo. U nás však jsou tři prodejny, takže jsme o ni zájem neměli,“ vysvětluje starosta Černilova Stanislav Javůrek.

Kvůli prodeji objektu však zbystřili obyvatelé okolních domů. Ti mají na dalších obecních pozemcích vedle obchodu zahrady a obávali se, aby investor neskoupil i parcely, na kterých hospodaří. Zvažovali, že je odkoupí sami, ale z obchodu nakonec sešlo.