Hradec přistaví zimní stadion. Neargumentujte dětmi, žádá opozice

Ač projekt existuje téměř sedm let, s plánem na přístavbu a nástavbu zimního stadionu se zastupitelé mohli podrobně seznámit až minulý týden. Přestože jej měli pouze vzít na vědomí, založit, nechat konat stavební úřad a vše vytáhnout až po volbách, přístavba se stala předmětem dalšího tvrdého střetu menšinové koalice s většinovou opozicí.

Nová budova by podle odhadů měla stát kolem 117 milionů korun včetně DPH a kromě šatny extraligových mužů v ní mají být i posilovna, rehabilitační linka, ubytovna a VIP prostory.

Loni shozený návrh rozpočtu měl na přístavbu pamatovat 30 miliony. Ke zklamání hokejového klubu se v novém rozpočtu rozplynula nejen alokovaná částka, ale i představa, že akce začne letos.

„Chtěli jsme vybudovat šatny především pro děti, které se věnují hokeji. Jak se zdá, byl to jeden z největších předmětů sporu,“ uvedl hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

A právě tato věta stála na jednání zastupitelstva za dlouhou diskusí.

Děti? Hra na city

Ačkoli náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) upozorňoval, že plány přístavku jsou již několik let známy, řada zastupitelů měla dojem, že dětské šatny jsou jen primátorovou hrou na city.

Ve skutečnosti by se totiž do novostavby nastěhovali profesionální hokejisté a až do jejich starých šaten by mohla i mládež, která se dosud převléká nedůstojně v plechových kontejnerech. Modernější a pohodlnější zázemí by však mohla dostat až po rekonstrukci nynějších dospělých šaten a tedy po další několikamilionové investici.

„Děti nám neustále přibývají a my je opravdu nemáme kam dávat. Podmínky pro mladé hráče jsou občas až nedůstojné. Sice jsme sem přidali další buňky-kontejnery, ale to není směr, kterým bychom se chtěli ubírat,“ řekl pro klubový web manažer hokejového Mountfieldu Aleš Kmoníček.

„Akce byla v roce 2016 ukončena kvůli nedostatku investic, loni byla znovu zahájena a nyní je projekt dokončen. Na stavebním úřadu začalo řízení o změně stavby před dokončením, ale stavební povolení je platné,“ připomněl za zpracovatele projektové dokumentace, firmu LLT Technology, jednatel Miloslav Hloucal.

„Jedinou změnou je, že 30 alokovaných milionů bylo rozpuštěno, což je pro mě vůči dětem chyba,“ neodpustil si Bláha.

Utajené přípravy, znělo. Náměstek oponuje

Někteří opoziční zastupitelé se pustili do pátrání po podrobnostech projektu už před několika měsíci, když v návrhu letošního rozpočtu objevili padesátimilionovou alokaci. Úspěšní však příliš nebyli.

„Jsem rád, že jsme se konečně dopátrali tohoto projektu. Je to krásná ukázka totální nekompetentnosti náměstka Bláhy. Zjistili jsme, že máme v rozpočtu poměrně vysokou položku 50 milionů, a přitom jsme vůbec nevěděli, o co jde. Takhle se přece významné stavby nepřipravují. Je mi líto, kolik peněz a úsilí už město do toho investovalo, já totiž mezi zastupiteli v žádném případě necítím shodu, že bychom tu stavbu měli realizovat, a navíc zrovna takto. Práce pana náměstka je připravovat projekty v naprostém utajení bez poskytování informací,“ uvedl Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Hanousek připomněl i slova primátora: „Bylo to prezentováno, jak je opozice zlá a nechce udělat dětem nové šatny. Pak zjistíme, že ta akce je více než sto milionů a o žádné šatny pro děti nejde. Takhle se to dělat nemůže. Za nás to nemá žádnou podporu. Je to jen ztracený čas, ztracená práce mnoha úředníků i vynaložených financí.“

„Děkuji za katastrofální příspěvek, já rozumím, v jakém stavu se nachází stav vaší mysli. Akce však byla naplánována už v roce 2015 a nikdo nepracoval v utajení,“ ubezpečoval Bláha.

Pochybují, zda přístavba vyjde na 117 milionů

Na nesrovnalosti v projektu upozorňovali i pirátští zastupitelé. „Vy se celou dobu zaštiťujete tím, že je to pro děti, a najednou je to nová šatna A týmu s tím, že šatna pro děti se uvolní. Příště si to raději řekněme na rovinu, abychom si odpustili zbytečnou diskusi,“ řekl Kamil Kubica.

„Podle odhadů je to investice 117 milionů včetně DPH. Předpokládám, že než začneme stavět, bude to minimálně o 20 procent víc. Počítá se v investičním rámci akce i na rekonstrukci stávajícího zázemí? Abychom nepostavili šatny pro áčko a nečekali další dva roky, než se budou moct přestěhovat děti,“ pochyboval jeho kolega Pavel Bulíček.

„Myslím, že bychom měli podporovat spíš děti než A tým,“ uzavřel za Piráty Pavel Vrbický.

Klub HDK se nepustil do zpochybňování ceny ani užití diskutované přístavby. Jeho výhrady směřovaly spíš k možnému urbanistickému riziku, že nová stavba zkomplikuje rozvoj celého území od křižovatky Fortna až k Jiráskovým sadům.

„Nestálo by za zvážení celou oblast řešit komplexně a zahrnout do projektu i řešení okolních prostor?“ ptala se Pavlína Springerová.

„My bychom neměli postavit něco, co nebude mít návaznost. Možná se stane, že budeme přestavovat malou hokejovou halu nebo hotel, možná tu postavíme i parkovací dům. Nemáme nic proti tomu, aby se to postavilo postupně, protože peníze stejně nebudou, takže není kam spěchat. Je ale potřeba naplňovat prostor smysluplným způsobem,“ uvedl Zdeněk Fink.

Vše se otevře po volbách

Na nástavbu a přístavbu zimního stadionu se nyní k lítosti klubu nejspíš na několik měsíců zapomene. Problém se uleží, a až jej někdo otevře po volbách, třeba bude více vůle.

„Doprojektujme to a nové zastupitelstvo rozhodne, jestli tam prostředky zapojí, nebo ne,“ řekl Oldřich Vlasák (ODS).

„Řešíme jen fotbal a hokej, do kterých bezhlavě celou řadu let cpeme stovky milionů. Město však nemůže žít jen tím. Jsme ve stavu, který je zoufalý, ale musíme to vydržet do komunálních voleb, snad nás čeká něco lepšího,“ pravil Hanousek.

Podle Lubomíra Štěpána (KSČM) by se však příliš dlouhé váhání mohlo zle vymstít.

„Existují předpisy nejvyšší hokejové soutěže, které se týkají i kabin a zázemí. Stadion je už dílem historie a zázemí i přes úpravy neodpovídají dnešním podmínkám nejvyšší soutěže. Pokud ty věci neuděláme a budeme je odkládat, může se klidně stát, že náš stadion ztratí ligovou licenci. Pokud zůstaneme dál v extralize, budeme buď jezdit do Pardubic, anebo opět do Mladé Boleslavi, kam už jsme se naučili jezdit s fotbalem,“ varoval Štěpán.