Přírodní památku drží stát, ale peníze na péči škrtl. Koním pomůže Hradec

Bod s názvem „Přírodní památku Na Plachtě nezničili komunisté. Povede se to Motoristům?“ sice opoziční poslankyně Jana Patková (Piráti) do programu neprosadila, ale nebezpečí pro unikátní lokalitu silně zapůsobilo.
Dobrovolníci o 56hektarový hradecký skvost začali pečovat ještě před převratem. Plachta ještě zachráněná není, ale drobné peníze na nutnou údržbu se nejspíš alespoň pro začátek sehnat podaří.
Roli státu, který vlastní většinu pozemků Plachty, se rozhodly částečně převzít město a kraj.
„Zjišťoval jsem, o jaký výpadek peněz jde. Jsou to statisíce korun a nyní je nejnaléhavější zajištění peněz na pastvu koní. V rozpočtu města se je podařilo najít, takže čekáme na oficiální žádost,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast životního prostředí.
„Další finance jsou potřeba na kosení travnatých ploch, likvidaci náletových dřevin a invazních druhů, a tak pokračují jednání s krajem, který by se na tom měl také podílet. Město si na rozdíl od minulosti naštěstí nyní už uvědomuje, jak cennou lokalitu má. Je správné, že poslanci se o problému dozvěděli, není však správné finanční škrcení od ministerstva,“ uvedl Záruba.
Interpelace ministra
Bez peněz vážně hrozí, že lokalita s kriticky ohroženými korýši, obojživelníky, brouky, vážkami, masožravými rostlinami i orchidejemi do několika let zanikne.
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Stát seškrtal peníze. Přírodnímu unikátu hrozí, že zaroste travou a křovím
Nadšenci z Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř a další spřízněné organizace, které se o Plachtu starají, avizovali, že kvůli zrušení dotačního Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) Plachtu sami nezachrání. Letos měl na ministerstvu životního prostředí začít nový Program obnovy přírody.
„Měl být financován zejména z výnosů emisních povolenek. Vzhledem k mnohem nižším než očekávaným příjmům z emisních povolenek a současně omezeným rozpočtovým možnostem nebyl program letos spuštěn,“ informovala mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
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1. dubna 2025
Návrh zařadit do jednání Sněmovny bod týkající se hradecké přírodní památky sice poměrem poslaneckých hlasů 83 proti 64 neprošel, ale hradecká poslankyně Jana Patková před několika dny podala interpelaci adresovanou ministru Igoru Červenému (Motoristé).
Redakce iDNES.cz má k dispozici kompletní znění dotazů na šéfa resortu životního prostředí.
Ministr musí do 30 dnů odpovědět, zda považuje za hospodárné zrušit dotační titul POPFK. Zabývat se musí také otázkami, z jakých zdrojů stát zajistí péči o Plachtu a jiná unikátní přírodní území nebo zda je strategické přenášet finanční odpovědnost za péči o státní pozemky na obce, kraje nebo soukromé dárce.
„Stát se střílí do nohy“
„Lidé, kteří mají Plachtu rádi, si odpověď zaslouží. Nechci, aby další generace znaly vzácné živočichy a rostliny jen z encyklopedií proto, že stát rezignoval na péči o místa, která mají nenahraditelnou přírodní hodnotu,“ řekla hradecká poslankyně Jana Patková.
„Plachta je ve státním majetku, o který se má stát starat. Pochopitelně se mi proto nelíbí, když Motoristé naplňují svůj program, že poteče zelená krev. Vždyť stát se tak sám střílí do nohy,“ poznamenala Patková.
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S finanční péčí o Plachtu prozatím s největší pravděpodobností pomohou radnice a kraj. Jestli se přidá i ministerstvo, které aktuálně hledá možnosti stabilního a dlouhodobě udržitelného financování, zatím není jisté.
Poslanci Plachtu podporují
Přírodní památka, kde se v 80. letech plánovala výstavba sídliště až pro 19 tisíc obyvatel, má však mezi hradeckými poslanci dobré jméno i zastání.
„Jsem jednoznačně na straně podporovatelů Plachty. Vždyť má unikátní příběh vojenského prostoru uvnitř krajského města, kde se nechtě vytvořil naprosto originální biotop, který dál potřebuje péči. Za komunistů Plachta přežila nechtěně, ale Motoristům se ji daří ničit záměrně. Měli zájem eliminovat ekologické aktivisty, ale účinně ničí samotnou přírodu. Strana má ministra vyloženě proti životnímu prostředí,“ zdůraznil předseda TOP 09, někdejší ředitel hradeckého Gymnázia J. K. Tyla Matěj Ondřej Havel.
Také Havel poděkoval městu za ochotu dočasně převzít finanční podporu o Plachtu: „Je nesystémové, že roli státu převezme Hradec Králové a pomůže s financováním, ale je to důležitý krok k záchraně.“
Konec letitého dotačního programu POPFK rozladil i Jiřího Vojáčka (KDU-ČSL), někdejšího ředitele hradeckého Biskupského gymnázia:
„Léta jsem řediteloval hradecké škole, jejíž studenti se na Plachtě velmi intenzivně angažovali a chodili na brigády. Dali do toho neuvěřitelné množství energie, bez které by ten unikátní biotop nemohl existovat. Proto omezení podpory nejen pro tuto lokalitu považuji za tragickou zprávu.“
Musí počkat
Plachta není lhostejná ani hradeckým koaličním poslancům hnutí ANO, i když právě hlasy koalice pirátský bod do jednání nepustily.
Jiří Mašek vyzdvihl práci dobrovolníků, kteří se zasloužili o přežití lokality, a řekl, že patřil mezi diváky, když v minulých letech písčitý terén ojedinělé lokality rozorávala vojenská technika.
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25. května 2023
Podle Denise Doksanského je Plachta v dlouhé frontě na státní peníze: „Začátkem července jsem dlouze mluvil s ministrem životního prostředí o jeho agendách a chápu ten obrovský tlak, kterému čelí. My Hradečáci to asi neslyšíme rádi, ale Plachta je bohužel jen drobnost v záplavě akutních a opravdu obrovských záležitostí,“ říká Denis Doksanský.
„Ministr byl například před několika dny v Pardubicích, kde se řešilo splavnění Labe, tedy strategický a dlouholetý projekt. Takových záležitostí je mnoho. Naprosto rozumím tomu, že pro Hradečáky je Plachta velké téma, nyní však úplně není na stole. To ale neznamená, že se k ní otočíme zády, jen musí počkat,“ poznamenal poslanec.
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