Stát seškrtal peníze. Přírodnímu unikátu hrozí, že zaroste travou a křovím

Boj o možnost ochraňovat Plachtu trval od roku 1988 a skončil úspěchem v roce 2013, jenže nyní se znovu naplno rozhořel.
Už letos na podzim Na Plachtě nebude velmi užitečné rozorávání terénu vojenskou technikou. Nejsou peníze na pastvu divokých koní, kteří podobně jako tanky pomáhají udržovat tůně, písčiny a rašelinné louky. Nebudou ani finance na dobrovolnické brigády i sečení orchidejových luk.
Plachta může do tří let de facto zaniknout, převládne křoví, tůně vyschnou, písčiny zarostou trávou a unikátní druhy zmizí.
Vzhledem k mnohem nižším než očekávaným příjmům z emisních povolenek a současně omezeným rozpočtovým možnostem nebyl program v letošním roce spuštěn.