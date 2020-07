Dopravě u Plachty silnice uleví, tvrdí studie. Křižovatka si žádá úpravy

Asi všichni řidiči se shodnou, že jedním z nejpozitivnějších přínosů karanténních opatření v době šíření koronaviru byl mírný provoz na silnicích.

Pozoruhodné je, že právě v té době se v Hradci Králové konal dopravní průzkum, který měl napovědět, zda má či nemá smysl úplně nová silnice. Přesněji řečeno ta, která vyvolala mnoho emocí včetně pnutí uvnitř vládnoucí koalice a petici s více než 6 300 podpisy. Komunikace by vedla okrajem přírodní památky Na Plachtě.



Závěry dopravní studie, kterou má redakce MF DNES k dispozici, nejsou příliš jednoznačné. Průzkum konstatuje, že nová silnice by významně ulehčila kritické křižovatce ulic Brněnská - Na Brně, zároveň však zmiňuje, že stávající křižovatka může s určitými úpravami obstát i v hustším provozu, než byl při květnovém průzkumu.

Studie je jen jedním dílkem skládačky, která má odpovědět na užitečnost nové silnice. Dalším má být biologické hodnocení komunikace na život a široké spektrum chráněných druhů, které se na místě bývalého vojenského cvičiště vyskytují.

„Nová komunikace bude mít z dopravního hlediska pozitivní dopad do území, protože převezme nemalou část dopravy, která nyní projíždí obytným územím Plachta. Dále se generovaná doprava územím rozloží na dvě křižovatky oproti stávající přetížené jedné. V křižovatkách přesto bude muset dojít k úpravám, tak aby byla zvýšena jejich kapacita. Pokud nebude realizovaná nová komunikace, křižovatka Brněnská – Na Brně bude mít ve špičkách velké kapacitní problémy. To povede k tomu, že si lidé začnou hledat objízdné trasy územími, kde není žádoucí průjezdná doprava,“ stojí ve studii.

Ta však připouští, že křížení Brněnská - Na Brně může z potíží snadno vybřednout: „Křižovatka při uvažovaných intenzitách dopravy při stávajícím geometrickém a stavebním uspořádání kapacitně nevyhovuje na všech ramenech. Při navrženém rozšíření kapacitně vyhoví. Kapacitu křižovatky lze dále zvýšit prodloužením doby cyklu, případně zavedením dynamického řízení.“

Zmiňuje tedy možnost instalace chytrých semaforů, díky nimž by propustnost kritického uzlu na Moravském Předměstí mohla být významně vyšší.



Jsou to vyhozené peníze, namítá náměstek

„Tak jsme se z nové studie k zamýšlené silnici přes přírodní památku Na Plachtě nic moc nového nedozvěděli. Jsou to vyhozené peníze,“ komentuje zprávu náměstek primátora pro životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení). Podle něj je studie jen kompilátem starších dat se závěrem ve prospěch nové silnice.

Uvažovaná spojka od parkoviště u supermarketu Lidl podél plotu do průmyslového areálu se už stačila stát i příčinou koaličních neshod. Radní Změny se prý až s odstupem dozvěděli, že jejich koaliční partneři (ODS a ANO) již vyjednávali o trase potenciální komunikace s majitelem skladů, které s Plachtou sousedí.

Ani mezi ODS a ANO však nepanuje všeobecná shoda. Například zastupitel pro územní plán Jiří Langer (ANO) nad novou silnicí neskrývá rozpaky.

„Podle mě by se nejprve měla zkusit navrhovaná úprava světelné křižovatky ulic Brněnská a Na Brně, protože ta se udělat musí v každém případě. A pak se uvidí,“ navrhuje Langer a připomíná, že stavba asi 300metrové spojky může narazit na výkup pozemků patřících Petrofu.

Chybí debata, říká zastánce silnice

Naopak předseda výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS) je zastáncem stavby. Podle něj je situace v souvislosti s další výstavbou a zvyšující se dopravní zátěží už neudržitelná.

„Další komplikaci pro ulici Na Brně znamenají kamiony, městská hromadná doprava i parkování před Petrof Gallery. Té ulici se musí odlehčit a využít investici, kterou již město udělalo, totiž křižovatku u Lidlu. Když se na to podívám realisticky, docházím k názoru, že silnice podél plotu a zanořená do průmyslového areálu velmi pomůže dopravě a zároveň neublíží chráněné oblasti,“ míní Vlasák.

Sám odmítá názor některých petentů, že silnice znamená nebezpečí dalšího „záboru“ přírodní památky. Soudí však, že město by mělo petičníkům nabídnout smír.

„Mrzí mne, že se neděje diskuse, jak té přírodní památce pomoct a co udělat pro to, aby byli spokojení i ochránci. Vždyť to by byla win-win situace,“ říká.

Podle Adama Záruby (Změna a Zelení) je kromě modernizace stávající křižovatky nutná i rekonstrukce ulice Na Brně, hlavně doplnění chodníků, cyklostezky, zastávek MHD a úprava parkování. Podle něj nová silnice, přestože by se týkala jen malého území Plachty, nemá valný smysl.

„Není nutné budovat novou komunikaci. Kdykoli tam jedu, nevidím žádnou kalamitní situaci, která by ten záměr opravňovala. Jsem rád, že navrhovaná varianta nevede přes celou přírodní památku. Je to lepší, než jsem čekal, ale skutečně je nutné začít s úpravami současné křižovatky. Nelze se domnívat, že se postaví nová silnice a stará křižovatka zůstane bez úprav,“ řekl.

Doprava na Brněnské se zklidní

Dopravní studie předpokládá, že kdyby město silnici, která vzbuzuje značné kontroverze, vybudovalo, ulici Na Brně by se ulevilo především od nákladní dopravy, zmiňuje i možnost zákazové značky právě pro náklaďáky.

Přestože uvažovaná komunikace by měla sloužit hlavně pro zásobování, uzavřena by neměla být ani pro obyvatele sousedních obytných domů. Studie podotýká, že by ji využívali i lidé z Malšovic. Zároveň však připomíná, že určité zklidnění dopravní zátěže je ve výhledu.

„Lze předpokládat, že po dostavbě staveb financovaných státem bude Brněnská ulice převedena ze silnice I. třídy na komunikaci nižší třídy a přejde do správy kraje, případně města. To bude znamenat snížení požadovaného stupně kvality dopravy na této komunikaci,“ zmínil.

I když nelze očekávat, že silnice okrajem Plachty by se stavěla dříve než do tří let, další odpovědi a podklady pro postup už brzo přinese biologické hodnocení.

„Předpokládáme, že toto hodnocení bude zcela objektivní a transparentní, tedy tak, abychom se jeho výsledky mohli řídit. Skutečně není naším ani mým cílem ničit chráněné biotopy. Na druhou stranu ale předpokládám, že se všichni budou řídit výsledky daného a objektivního šetření, ať již budou jakékoliv,“ říká hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).