Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Ještě minulý týden nic nepřipomínalo, že Svatý Petr bude po tříleté přestávce opět hostit závody Světového poháru. Během několika dnů se však špindlerovský areál proměnil v závodní městečko. Týden před startem poháru je téměř postaveno kompletní zázemí pro diváky i lyžařky, novinkou je tribuna vedle závodní tratě na Malém hanku. Připravená je také černá sjezdovka.
Tribuny a vyhřívané stany, kde najdou zázemí lyžařky, personál a novináři, začaly ve Svatém Petru růst v pondělí. Přímo za cílem závodu už stojí Tribuna Bohumíra Zemana, v pátek parta dvaceti dělníků montovala o něco větší Tribunu Olgy Charvátové-Křížové.
Do trubek s malými tryskami v hloubce přibližně 25 centimetrů budeme pod velkým tlakem pumpovat vodu, aby se vytvořila pevná vrstva. Pak už tam nesmí rolba ani jiná technika, jen se to stáhne lyžemi.