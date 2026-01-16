Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve Špindlerově Mlýně příští víkend (16. ledna 2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tomáš Plecháč
  18:25
Týden před lyžařským Světovým pohárem už ve Špindlerově Mlýně stojí tribuny i stany pro závodnice a novináře. Do skiareálu navážela celkem dva tisíce tun materiálu stovka kamionů. V záloze byly i traktory, které by soupravy pomohly vytáhnout do kopce. Sníh na černé sjezdovce pak organizátoři vylepšili dvěma miliony litrů vody, aby se materiál lépe spojoval.

Ještě minulý týden nic nepřipomínalo, že Svatý Petr bude po tříleté přestávce opět hostit závody Světového poháru. Během několika dnů se však špindlerovský areál proměnil v závodní městečko. Týden před startem poháru je téměř postaveno kompletní zázemí pro diváky i lyžařky, novinkou je tribuna vedle závodní tratě na Malém hanku. Připravená je také černá sjezdovka.

Tribuny a vyhřívané stany, kde najdou zázemí lyžařky, personál a novináři, začaly ve Svatém Petru růst v pondělí. Přímo za cílem závodu už stojí Tribuna Bohumíra Zemana, v pátek parta dvaceti dělníků montovala o něco větší Tribunu Olgy Charvátové-Křížové.

Do trubek s malými tryskami v hloubce přibližně 25 centimetrů budeme pod velkým tlakem pumpovat vodu, aby se vytvořila pevná vrstva. Pak už tam nesmí rolba ani jiná technika, jen se to stáhne lyžemi.

Jan Fiedlerředitel trati

Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s...

Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...

13. ledna 2026  20:48

Všude sněhová kaše, láteří řidiči. Uklidit dočerna nelze, brání se silničáři

V ulicích hradeckých Malšovic řidiči jezdí v rozbředlém sněhu. (13. ledna 2026)

Řidiči v Hradci Králové si stěžují na nedostatečně ošetřené silnice po nočním sněžení. Podobné problémy sdíleli na sociálních sítích i o víkendu. V úterý ráno měli potíže nejen v bočních ulicích, ale...

13. ledna 2026  16:21

