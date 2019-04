Lavina připomínek oddálila zonaci Krkonoš, úpravy chtějí obce i vlekaři

Rada Krkonošského národního parku (KRNAP) bude návrh nové zonace a klidových území schvalovat až začátkem června. Původně měla strategické dokumenty, jejichž podoba vyvolala kritiku starostů i podnikatelů, projednat a schválit příští pondělí. Správa parku potřebuje víc času na zapracování připomínek, kterých do poloviny března přišlo 125.

Téměř 60 námitek zaslal Svazek obcí Východní Krkonoše, poloviční množství adresovala ochranářům společnost Mega Plus horského podnikatele Richarda Kirniga.



Na posunutí termínu se dohodli předseda Rady KRNAP Petr Matyáš, šéf Svazku měst a obcí Krkonoše Jan Sobotka a ředitel správy parku Robin Böhnisch. Ministerstvo životního prostředí jejich návrhu vyhovělo.

„Vnímám a oceňuji vůli krkonošského regionu dojít jednáním ke společnému konsenzu. Vyšel jsem žádosti zástupců samospráv a správců národního parku vstříc s vírou, že k dohodě nad návrhem nové zonace a vymezení klidových území dojde na příštím jednání rady parku 3. června,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

„Zonace se v Krkonošském národním parku týká katastrů velkého množství obcí, je jich devětadvacet. Jsme tu zvyklí věci projednávat v klidu a do vyjasnění posledních pochybností. Rozhodnutí pana ministra nám dává víc času na dojednání všech detailů. Na červnové schůzi rady parku už navíc bude moct ministerstvo životního prostředí představit i první východiska tvorby budoucích Zásad péče o KRNAP,“ uvedl Robin Böhnisch.

Většinu ze 125 připomínek, které po zveřejnění připravované zonace a klidových území dorazily, se podle mluvčího správy parku Radka Drahného povedlo do návrhu obou dokumentů zapracovat.

„Nedělali jsme zásadní změny, spíše to jsou kosmetické úpravy,“ řekl. Ochranáři se zabývali také podněty, které přišly i po uzávěrce 15. března. Svazek obcí Východní Krkonoše zaslal sadu 59 námitek.

„Někde je potřeba opravit příjezdovou cestu, vodovod, řeší se zastavěné území, proces umísťování staveb a dopad, který by na to nová zonace mohla mít. Toto všechno bylo obsahem námitek,“ popsal předseda východokrkonošského svazku Tomáš Eichler (Piráti).

„Chceme mít jistotu“

Správa parku neakceptovala 15 námitek, zbytku připomínek alespoň částečně vyhověla. Například se podařilo zdroj pitné vody na Černé hoře dostat do režimu, který umožňuje rekonstrukci potrubí. Neuspěl požadavek, aby oblast na Pomezních boudách ve směru na Lesní hřeben zůstala v zóně soustředěné péče o krajinu (dnes III. zóna).

„Nevnímáme to jako přetlačování nebo obchod. Jde nám o to, abychom měli jistotu, že zonace neovlivní rozvoj a život v obcích do budoucna. Největší problém je v tom, že na projednávání je velmi málo času a mohlo se stát, že v tom spěchu jsme přehlédli něco, co se za pár měsíců může ukázat jako důležité,“ upozornil Eichler.

Návrh Managementové zonace Krkonošského národního parku

O konkrétních obrysech návrhu zonace a klidových území se veřejnost dozvěděla po novém roce, na konci února se uskutečnily semináře ve Vrchlabí, v Horním Maršově a Jablonci nad Jizerou. Námitky k zonaci Správa KRNAP přijímala do poloviny března.

Od společnosti Mega Plus, která provozuje skiareály v Peci pod Sněžkou, Janských Lázních nebo Černém Dole, dorazilo 26 dílčích připomínek. Boudařce a advokátce Kláře Sovové se povedlo dojednat „vyjmutí“ Luční i Labské boudy včetně přístupových cest a cíle zóny zde nebudou uplatňovány.

„Nebudou tak ohroženy opravy a případný rozvoj těchto objektů,“ uvedla Sovová.

Petice pro ministra

Návrh zonace a klidových území, ve kterých bude platit stejný režim jako v dnešní I. zóně a pohyb bude možný pouze po značených cestách, nedávno pobouřil zdejší starosty i podnikatele. Obávají se o rozvoj obcí v národním parku a upozorňují, že na projednávání změn je velmi málo času. Na konci února reagovali peticí.

„Podpisové archy jsou stále mezi lidmi, průběžně jsme podpisy nesčítali, ale odhadem jich jsou tisíce. Na ministerstvo životního prostředí petici pošleme příští týden,“ řekl člen petičního výboru Petr Martinov. Zároveň potvrdil, že představitelé petice a Správy KRNAP pracují na společném memorandu.

Na situaci nic nemění ani skutečnost, že ministr prodloužil termín pro schválení zonace. „Stále jsou věci, které by se měly prodiskutovat, a dokud nebudou odsouhlasené, tak petice má pořád smysl,“ dodal Martinov.

Dopis ministrovi životního prostředí se žádostí o větší časový prostor pro jednání zaslali také starostové obcí sdružených ve východokrkonošském svazku. Až rada parku zonaci a klidová území schválí, ministerstvo připraví vyhlášku a opatření obecné povahy, kterými vyhlásí zonaci a klidová území. Zonace bude platit následujících 15 let. V květnu by Správa KRNAP měla začít připravovat další klíčový dokument – Zásady péče o Krkonošský národní park.

Současnou první zónu podle návrhu nahradí téměř bezzásahová zóna přírodní (7 300 hektarů, 20,2 procenta území národního parku), na ni bude navazovat zóna přírodě blízká s člověkem částečně pozměňovanými ekosystémy (8100 ha, 22,3 %), trojkou bude nejrozsáhlejší zóna soustředěné péče o přírodu (20 700 ha, 57 %).