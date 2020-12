Policie odložila případ útoku na kadeřnici, po Nečesaném nemá podezřelého

„Opětovné prověřování případu jsme zahájili s ohledem na pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z března roku 2019, respektive na základě celé řady soudních rozhodnutí mu předcházejících,“ uvedla mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

Právě Vrchní soud definitivně zprostil Lukáše Nečesaného viny.



„V průběhu prověřování podle policie nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožnily zahájit trestní stíhání konkrétní osoby. Kriminalisté proto případ v souladu s platnou legislativou odložili,“ řekla mluvčí.



Kriminalisté jsou přesvědčeni, že v dané trestní kauze lze do budoucna postupovat pouze cestou institutu obnovy řízení. „To znamená, že by vyvstaly takové skutečnosti nebo důkazy, které by umožnily podání tohoto návrhu,“ konstatovala Vlčková.

Když Vrchní soud v Praze loni v březnu potvrdil zprošťující verdikt Krajského soudu v Hradci Králové, byl to už třetí pravomocný verdikt v kauze. Ty předchozí vždy zrušil Nejvyšší soud po dovolání obžalovaného.