Diskutujme pak, nyní se chraňme! apeluje primátor na obyvatele Hradce

Odmítá pozici generála po bitvě, který vše kritizuje, a nechce hodnotit vládu ani její opatření. Přesto primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS) přiznává, že politici předali otěže koronavirových omezení odborníkům pozdě. V rozhovoru pro MF DNES nabádá ke zdrženlivému chování a k respektování nařízení.



„Profesora Prymulu znám dlouho, seděli jsme spolu v několika vědeckých radách. Je jedním z evropsky uznávaných odborníků na epidemiologii, jeho práce vycházely v těch nejlepších světových časopisech. Je to člověk, který ví, co dělá. Tak pro boha svatého, lidé, kteří této věci absolutně nerozumí, by to měli pochopit a podle toho se chovat,“ říká primátor.

V jaké situaci podle vás nyní Česko je?

Myslím, že skončila sranda. Zajímalo by mě, jestli si to lidé uvědomují. Ve středu jsem na Velkém náměstí namluvil spot, ať lidi neblbnou, ať ta opatření respektují, abychom mohli zase normálně žít. Jedna z prvních reakcí byla: Pan primátor z nás chce mít ovce. Co na to můžete říct?

Vidíte kolem sebe, že lidé nevnímají covid-19 jako hrozbu?

Je nejstrašnější právě to, že vzhledem k tomu, jak jsme zvládli první vlnu, si lidé myslí, že to nic není. Začali zlehčovat celé onemocnění. Je pravda, že když jsme dostali povolení odložit roušky, všichni jsme si oddechli, cítili jsme se volně, bylo nám perfektně. Ale ono to pořád viselo ve vzduchu. Při rozhovorech s profesorem Prymulou, protože se známe, jsme se bavili docela otevřeně a on mně tehdy řekl: Neboj se, ono to ještě přijde. A ono to přišlo. Nejhorší je, že když to přišlo a nastala různá opatření, tak se jim každý smál. A teď jsme tam, kde jsme.

Jak posuzujete vládní opatření, vnímáte je jako příliš restriktivní, nebo jako nutná?

Dívám se na ně jako na sebezáchovná. Ať si každý uvědomí, že když tato situace přišla na jaře, byl šéfem opatření profesor Prymula. Zavedl opatření striktní, tvrdá a podívejte se, jak dopadla jarní vlna? Byli jsme příkladem pro Evropu, chlubili jsme se, jak jsme tím dokázali proplout. Sám jsem děkoval občanům, že to pochopili, že byli ukáznění. Jen díky ukázněnosti jsme se nedostali do maléru, v jakém jsme teď. Profesoru Prymulovi byla udělena nová funkce a z celého toho systému de facto vypadl. Vrátil se tam v okamžiku, kdy jsme opravdu v situaci hrozně špatné.

Dokázalo se Česko připravit na druhou vlnu koronaviru, nebo tak trochu zaspalo?

Já to tak nevnímám. Když je národ nedisciplinovaný, může tam být kdokoliv, kdo bude říkat: „Lidi neblázněte, chovejte se rozumně,“ ale oni se rozumně chovat nebudou, pak je každé opatření neúčinné. Lidé musí pochopit, že se skutečně něco děje. Na jaře to pochopili a dělo se to v daleko menší míře.

Jak se zachoval Hradec Králové, připravili jste se na druhou vlnu pandemie?

Přirozeně že jsme se připravili, protože já jsem informace, že druhá vlna přijde, měl. Dbal jsem na to, aby se vybavilo nejen město, ale i naše společnosti. V úterý jsem měl schůzku s řediteli a byl jsem ubezpečen, že nakoupili ochranné prostředky a dezinfekci a že jsou připraveni. Zásoby má i město, takže je můžeme dodat svým školám, školkám či jeslím a v případě potřeby vypomoci i našim organizacím.

Zaspal stát s opatřeními na začátku druhé vlny?

Já bych byl opatrný.... Tady se nevyplatil populismus. Lidé žádali, aby ta opatření byla zmírněna, popřípadě úplně zrušena. A stalo se. Prázdniny jsme prožili v absolutní volnosti, nebyla jediná restrikce. Už v průběhu srpna se začala nemoc objevovat ve vyšší míře. Ministr Vojtěch vyhlásil roušky, pak mu to zrušili. Děly se dost těžko pochopitelné věci, a to na základě veřejného mínění.

Vidíte souvislost s podzimními krajskými volbami v tom, podávat situaci tak, jako že je normální?

Když se zaváděla mobilní volební stání, bylo jasné, že situace normální není. Nechci to zjednodušovat, abych řekl, mohou za to volby. Mohl za to komplex chování lidí a chování politiků, ti se dlouho snažili vyhovět hlasu lidu. Ale jsou okamžiky, kdy se na něj nesmí dát.

Primátor je velitelem městské policie. Máte signály o dodržování opatření? Vydal jste příkaz, aby se to více kontrolovalo?

Ten povel jsme vydali, městská policie kontroluje a kontroluje i státní. Ale kontrola vždy přijde pozdě. Policisté nemohou působit nějak moc preventivně. Nemohou předjímat, kdo ta opatření bude ignorovat.

Takových lidí je podle průzkumů přes 2 procenta. Co si o nich myslíte?

Měli by si uvědomit, že neohrožují jen sebe, ale také své okolí. Když se vyhlásí, že restaurace a hospody budou mít otevřeno do 20 hodin, a pak zákazníci přejdou do sklepa a tam pokračují, to je jako když nezodpovědný řidič jezdí městem dvoustovkou... To je, zdůrazňuji, nezodpovědné. Češi jsou národem diskutérů. Jestliže diskutuji o sestavě fotbalového manšaftu, ať si diskutují, to je věc každého, ale jsou věci, o kterých by se diskutovat vůbec nemělo. Nyní jsme v situaci, kdy se podrobme, protože nařízení teď vydávají lidé, kteří věci rozumí.

Když se situace začala horšit a vláda ještě nezavedla výrazná opatření, neuvažovali jste na radnici o omezení provozu vámi zřizovaných škol?

Neuvažovali. Umíte si představit reakci rodičů, kdyby město svévolně řeklo, že omezuje výuku ve školách, že se bude učit na směny, když z vládní úrovně žádný takový signál nebyl?

Ptám se proto, že na jaře některá města hned na začátku uzavřela i mateřské školy, které jinde byly otevřené.

Pozor. Mateřské školy jsou otevřené proto, že tam jsou děti lidí, kteří jsou potřební v zaměstnání. Proto zcela samozřejmě máme otevřenou jednu základní školu pro děti pracovníků ve zdravotnictví, integrovaném záchranném systému a podobně, stejně tak školku. Na druhé straně jsme předevčírem uzavřeli tři školky, kde se objevila nákaza. Ostatní jsou ale otevřené, abychom organizacím neznemožnili pracovat.

Úřední hodiny magistrátu jsou nyní dvakrát pět hodin v týdnu. Není to však rizikovější, když se celá týdenní agenda smrskne do deseti hodin?

Ti lidé, kteří měli nasmlouvané schůzky, normálně chodí. V tomto týdnu tak úřední hodiny příliš omezené nebyly. Lidé jsou také upozorňováni, aby pokud možno všechny věci řešili elektronicky.

Omezení se dotkla také hradecké MHD, nejedou školní a noční spoje, dveře se neotevírají tlačítkem. Jak to bude s jízdními řády?

Paní náměstkyně Pourová už jednala o přechodu na prázdninový jízdní řád. Měl by platit v nejbližší době.

A je správně, aby bylo méně spojů, tedy více cestujících v jednotlivých vozech?

Lidí jezdí méně, máme zprávy z dopravního podniku. I tam však už jsou nemocní a hrozí karanténa. I z těchto provozních důvodů budeme nuceni frekvenci spojů omezit.