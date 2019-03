Chov jižních nosorožců má ve Dvoře nastartovat nová samice z Francie

Připojí se ke skupině tří nosorožců tohoto poddruhu a zvýší šance na jejich rozmnožení. Odchov se safari parku naposledy podařil před 40 lety.



V současnosti zde žije dvaadvacetiletá Temba, o čtyři roky starší Jessika a jedenáctiletý Pamir, jenž na východ Čech přijel před třemi lety, aby vytvořil nový chovný pár s Jessikou.

Zplodit mládě se jim však i přes opakované pokusy o páření nepovedlo. Proto zahrada „angažovala“ na doporučení evropského koordinátora chovu nosorožců sedmnáctiletou samici, která se narodila v jižní Africe. Ošetřovatelé ji začlení do stávající skupiny.

„V Montpellier se Jabulině nepodařilo spojit se samcem, proto přišla k nám a doufáme, že tady se jí povede porodit mládě. Skupina sice není sestavená z úplně nejmladších zvířat, ale my máme pověst zahrady, která se nebojí výzev. Každé nové zvíře, které přijde do skupiny, namotivuje ostatní. Od samice si slibujeme, že se poměry ve skupině opět změní,“ vysvětlil zoolog Jiří Hrubý.

Ošetřovatelé naložili téměř dvě tuny vážící Jabulinu do přepravní bedny v jihofrancouzském městě v pondělí dopoledne, do Dvora Králové dorazili po 1600 kilometrů dlouhé cestě v úterý večer.

Druhý den ráno téměř pětitunovou „zásilku“ složil v pavilonu nosorožců jeřáb. Samice sice několik minut přešlapovala v bedně, pak ale nakráčela do koridoru vedoucího do zázemí.

„Nosorožec byl po dlouhé cestě vystresovaný, nezná nás, je to tu všechno pro něj nové,“ upozornil ošetřovatel Jan Žďárek, jenž nosorožce hlasitě „povzbuzoval“ k opuštění víc jak dvoutunové bedny.

„Vždycky záleží na osobnosti zvířete, jak se s příjezdem vyrovná. Někdy to trvá delší dobu, jindy je to chvilka. Tady to proběhlo hladce. Většinu cesty nosorožec leží, největší stres pro něj znamená nakládání a vykládání,“ doplnil Jiří Hrubý.

Řidiči s sebou vezli krmení i vodu, každé dvě až tři hodiny zvíře kontrolovali. Navzdory chladnému počasí měli ošetřovatelé během transportu obavy spíš o to, aby se zvíře nepřehřálo.

„I když je venku kolem nuly, uvnitř bedny je deset a více stupňů,“ poznamenal zoolog. První dny po příjezdu Jabulina stráví v zázemí a bude se seznamovat s ostatními samicemi ve skupině.

Zoo obnovila chov nedávno

Nosorožce jižní bílé začala dvorská zoo chovat v 70. letech. Během pár let se skupina rozrostla až na dvanáct jedinců a ošetřovatelům se povedlo odchovat také dvě mláďata. V roce 1978 se však zahrada zaměřila na příbuzné severní bílé nosorožce a chov jižní formy o dva roky později úplně skončil. K jeho obnovení došlo teprve před několika lety.

Prvním nosorožcem jižním bílým po dlouhé přestávce byl Natal, který už uhynul. Do Dvora Králové po něm přišla Jessika, v roce 2015 Pamir z Belgie a předloni Temba, kterou zoo získala z německého Erfurtu (více v článku Dvorská zoo obnovuje odchov jižních nosorožců, z Německa přijela Temba).

Na světě v současnosti žije kolem dvaceti tisíc jedinců tohoto poddruhu, zároveň jsou ale nejvíce ohroženi pytláctvím. Královédvorský safari park na sebe v posledních letech upozorňuje zejména snahou o obnovení populace mnohem vzácnějšího severního poddruhu, který je na pokraji vymření. Na zeměkouli zbývají poslední dva zástupci, samice Nájin a Fatu žijí od roku 2009 v keňské rezervaci Ol Pejeta.

Tým vědců z celého světa nyní vyvíjí metodu umělé reprodukce, v létě dokonce poprvé vyvinulï embryo nosorožce. Existuje naděje, že po jeho vložení do těla náhradní matky samice zabřezne. Náhradními matkami se stanou samice nosorožců jižních bílých. Právě dvorská samice Jessika sehrála v záchraně příbuzných nosorožců velmi důležitou roli. Před časem se totiž stala první na světě, které experti při testování metody úspěšně odebrali vajíčka.

Safari park v současnosti chová 23 nosorožců, z toho devatenáct dvourohých neboli černých, což je vůbec nejvíce v historii zahrady. Posledním přírůstkem je mládě narozené v neděli ráno.

„Sameček váží 41 kilogramů a je tak jedním z největších mláďat, jaké jsme tu kdy měli,“ sdělil zoolog Jiří Hrubý.

Před několika týdny do Dvora Králové přijel mladý samec z Anglie a samice z Dánska. Společně se třemi dalšími nosorožci se připravují na cestu do Rwandy, kam mají odletět na přelomu května a června a ve středoafrickém státě posílí tamní skupinu nosorožců dvourohých. Ve východočeské zoo se celkem narodilo už 47 mláďat.

„I díky tomu, jak se nám v chovu tohoto druhu daří, můžeme tato kriticky ohrožená zvířata vracet zpátky do Afriky,“ poznamenal ředitel safari parku Přemysl Rabas.