Plné náměstí ve Vrchlabí vítalo doma „bronzové holky“ z italské olympiády

  20:44
Tisíce lidí přivítaly ve čtvrtek odpoledne na náměstí T. G. Masaryka ve Vrchlabí osm olympioniků z Krkonoš, kteří bojovali o cenné kovy na zimní olympiádě v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo. Středem pozornosti byly hlavně biatlonistka Tereza Voborníková a snowboardistka Eva Adamczyková, které se pochlubily bronzovými medailemi.

Na olympioniky čekalo zcela zaplněné náměstí. Na pódiu se ještě před jejich příchodem ukázaly také osobnosti vrchlabského lyžování, třeba sjezdař Bohuslav Zeman, ale i mladé naděje, které reprezentují Krkonoše na juniorských soutěžích.

Pak už pořadatelé představovali jednoho krkonošského olympionika za druhým. Představili se třeba Kryštof Chour, Jakub Hroneš nebo Michal Krčmář. Pozornost davů se však upírala hlavně ke dvěma nejúspěšnějším členkám krkonošské výpravy.

Osm olympioniků pocházejících z Krkonoš zdraví na náměstí ve Vrchlabí své fanoušky (26. února 2026).
Olympionici Kryštof Choura, Jakub Hroneš a Petr Hák s trofejemi od výtvarníka Martina Plůchy (26. února 2026).
Eva Adamczyková hovoří na setkání s fanoušky na náměstí ve Vrchlabí (26. února 2026).
Tisíce lidí přišly na náměstí ve Vrchlabí přivítat osmičku olympioniků z Krkonoš (26. února 2026).
Když přišla na pódium biatlonistka Tereza Voborníková, kterou o den dříve vítali i doma v nedalekém Hostinném, přinesli ji pořadatelé kytaru, aby jim zahrála. „Dozvěděli jsme se, že hraješ na kytaru, tak nám taky něco zahraj,“ přemlouvali ji pořadatelé. Olympionička se však ubránila.

Nejvíce času u mikrofonu strávila snowboardistka Eva Adamczyková. Souhlasila s návrhem radnice, která chce ve Vrchlabí zřídit fotopoint, kde se budou moci lidé vyfotit s její fotografií v životní velikosti. „Klidně se tam můžeš postavit i na živo, my ti tam budeme nosit jídlo,“ zaznělo z reproduktorů.

Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku

Všichni olympionici dostali od města jako poděkování za reprezentaci Krkonoš originální trofej z betonu, dřeva a kovu od Martina Plůchy z Vrchlabí, který vyráběl i ceny pro vítězky lednového ženského světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Ve své dílně Comewoo je vytvořil v rekordním čase během olympiády.

Obě medailistky obdržely navíc unikátní kolekci vánočních ozdob z dílny v Poniklé. Tamní dílna je vyrobila na zakázku speciálně pro olympioničky.




