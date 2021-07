Stamilionovou dotaci pro rychnovskou nemocnici pozdržel špatný projekt

Premiér Andrej Babiš s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (všichni ANO) se přijeli podívat na projekt, na který vláda před šesti lety slíbila poslat 300 milionů korun.

Jenže kraj dosud peníze neviděl, ač o jejich uvolnění už roky vyjednává hned na několika ministerstvech. Politici přijeli ve čtvrtek zástupcům kraje, města i nemocnice říci, že konečně našli cestu, jak peníze do Rychnova poslat.

„Domluvili jsme se s paní ministryní Dostálovou, že ona si tento závazek státu vezme na starost. Připravujeme další kolo rozpočtu na rok 2022 a budeme chtít prosadit, aby část tam byla zařazena a zbytek v dalších letech,“ ujistil premiér Andrej Babiš, podle kterého by se mělo čerpání státních peněz rozdělit do tří let.

„Přijde mi to poměrně logické, protože ministerstvo zdravotnictví v zásadě řeší svoje přímo řízené organizace a fakultní nemocnice. Máme pod sebou asi 65 organizací,“ vysvětlil Vojtěch, proč jeho rezort registraci projektu několik let odmítal.

Dotace ještě letos

Podle Kláry Dostálové by měl nový dotační titul být vypsán ještě v letošním roce.

„Ministerstvo pro místní rozvoj už mělo dotační program pro Strategickou průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, a to na rozvoj bydlení. My ten dotační program znovu aktivujeme, budeme se to snažit udělat rychle, aby se projekt dal podat ještě na podzim letošního roku tak, jak ministerstvo vypisuje ostatní dotační tituly. Takže věřím, že to nabere větší dynamiku,“ řekla.

Královéhradecký kraj už před prázdninami schválil příslib financování přestavby nemocnice za 865 milionů korun. Výběrové řízení na zhotovitele chce vypsat do konce roku.

„Nemocnice je spádová pro 80 tisíc lidí, má 255 lůžek a 400 zaměstnanců. Nejdůležitější však je, že chceme centralizovat zdravotní péči do jednoho místa a předpokládáme, že bychom měli ročně ušetřit 20 milionů korun na provozních nákladech areálu,“ zdůraznil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Kraj chce se stavbou začít v příštím roce a trvat by měla tři roky. Už nyní se v Rychnově pracuje na zateplení a úpravách sousední budovy DIGP, která bude s urgentním příjmem propojená.

Vojtěch: Projekt byl špatný

Politici jednali s managementem nemocnice přímo na parkovišti, kde má v budoucnu vyrůst nový objekt centrálního příjmu s chirurgií a dalšími obory. Jeho původní rozpočet počítal s necelými 400 miliony korun a vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) tehdy slíbila podporu 300 milionů.

Sám Babiš ještě jako ministr financí v květnu 2016 zdravotníkům v rychnovské nemocnici slíbil, že peníze dostanou. Tehdy po jeho boku stál poradce pro zdravotnictví Vojtěch, který se později stal ministrem. Ten ve čtvrtek vysvětlil, že s vypsáním dotačního titulu se zdráhal, protože se mu projekt nelíbil.

„Ten původní projekt nebyl úplně optimální, nebyl efektivně nastaven, například tam byl heliport na střeše, který to samozřejmě výrazně prodražoval. Přitom je jasné, že takováto nemocnice heliport na střeše nepotřebuje, protože přeletů není tolik. Avšak nemocnice na tom zapracovala a projekt, který teď prezentovala, je velkým posunem,“ zhodnotil ministr zdravotnictví.

Když na vládě viděli původní studii modernizace rychnovské nemocnice, usoudili, že tady se penězi nešetřilo, a proto ji nepodpoří.

„Ten projekt dnes vypadá úplně jinak, než nám byl prezentován na začátku, proto s ním teď souhlasíme a oceňujeme, že se změnil,“ komentoval vývoj předseda vlády.

„Myslím, že to čekání bylo ku prospěchu věci. Před dvěma lety přišli zástupci kraje s projektem, který nebyl dobře nastaven,“ zopakoval Vojtěch, čímž odhalil, kde byl v pětiletém zpoždění výstavby problém.

Úpravy projektu se řešily až poslední dva roky, předtím kraj tři roky čekal, než bude moci ideovou studii přetavit v projektovou dokumentaci. Projektovat totiž kraj nemohl dříve, než ministerstvo připraví dotační titul. To Vojtěchův resort dlouho odmítal s odkazem, že nedostal peníze od ministerstva financí.

„Dlouhodobě se vedla debata o financování,“ přiznal Vojtěch.

Další miliony z EU

Královéhradecký kraj má nyní šanci na další miliony z evropských fondů, které by měly k přestavbě nemocnice v Rychnově pomoci. Z nového programu React by kraj mohl dosáhnout až na 150 milionů korun na vybavení nemocnice, dalších 30 milionů by měl získat na vybudování urgentního příjmu.

„Jsou to finance, které původně nebyly plánované. My jsme tuto nemocnici zařadili do sítě urgentních příjmů, takže bude moci žádat o 30 milionů z programu IROP,“ vysvětlil Vojtěch.