Podle zástupců místních samospráv v hradeckých čtvrtích Plotiště nad Labem, Plácka, Svobodné Dvory a Kukleny, které s nádražním areálem v Hradci Králové sousedí, se problémy týkají víc než stovky lidí. Jen v Plotištích se komisi místní samosprávy (KMS) přihlásilo 88 domácností, které problémy s vodou řeší.
Někteří zaznamenali pokles hladiny, další jsou na suchu úplně. To je případ třeba Karla Píchy, který bydlí poblíž nádraží 45 let a nikdy problém s vodou neměl. Od dubna, kdy přestavba nádraží začala, je jeho studna prázdná.
Voda se ve štěrkopískovém podloží může ztratit i kilometr od stavby.