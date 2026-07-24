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Mizí jim voda ze studní, hrozí praskání domů. Přestavba nádraží v Hradci přerušit nejde

Tomáš Hejtmánek
  8:08
Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové lidem v okolí mizí voda ze studní. Úbytek zaznamenali, když stavbaři kvůli ražbě kabelových tras začali odčerpávat tisíce kubíků vody denně. Některé studny jsou zcela prázdné. Problém trvá už několik měsíců. Správa železnic, která nádraží za 10 miliard korun přestavuje, slíbila prověřit nápravná opatření.

Zprávy z dráhy

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Podle zástupců místních samospráv v hradeckých čtvrtích Plotiště nad Labem, Plácka, Svobodné Dvory a Kukleny, které s nádražním areálem v Hradci Králové sousedí, se problémy týkají víc než stovky lidí. Jen v Plotištích se komisi místní samosprávy (KMS) přihlásilo 88 domácností, které problémy s vodou řeší.

Někteří zaznamenali pokles hladiny, další jsou na suchu úplně. To je případ třeba Karla Píchy, který bydlí poblíž nádraží 45 let a nikdy problém s vodou neměl. Od dubna, kdy přestavba nádraží začala, je jeho studna prázdná.

Voda se ve štěrkopískovém podloží může ztratit i kilometr od stavby.

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