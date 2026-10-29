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Přestavba Velkého náměstí se zadrhává, Hradec nedodal podklady k projektu

Petr Záleský
  10:40
Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové – pohled od Malého náměstí...

Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové – pohled od Malého náměstí (25. ledna 2024) | foto: ARN studio

Auta parkují na hradeckém Velkém náměstí, mizejí jen při výjimečných...
Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové (25. ledna 2024)
Pohled na budoucí proměnu Velkého náměstí v Hradci Králové z Bílé věže (25....
Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové (25. ledna 2024)
39 fotografií
Velký zádrhel, nebo nepatrné klopýtnutí na cestě za rekonstrukcí Velkého náměstí za více než 600 milionů korun? Hradec Králové věří, že dopis, který radnice dostala od projektanta, znamená druhou možnost, tedy jen malou komplikaci. Projekční firma Fildman Projekt město důrazně požádala o pozastavení přípravných prací a odstranění některých překážek.

Hradec však výzvě nevyhověl a dál počítá ze zásadními termíny: květen 2027 dokončení a předání projektové dokumentace, rok 2028 zisk stavebního povolení a rok 2030 začátek akce, která se chystá už 20 let.

„Na základě skutečností bránících v řádném plnění díla rekonstrukce Velkého náměstí dokumentace k povolení záměru, dokumentace k provádění stavby, inženýrská činnost a výkon stavebního dozoru vás žádáme o neprodlené přerušení plnění do doby, než budou odstraněny následující překážky,“ píše Fildman Projekt ve výzvě městu.

Uvádí devět konkrétních bodů, k nimž nedostal podklady. Jde o rozmístění vodních prvků, návrhy energetických rozvodů, prvky veřejného osvětlení, umístění pódia, předzahrádek, mobiliáře, zastávek MHD nebo rampy k jezuitskému kostelu.

Auta parkují na hradeckém Velkém náměstí, mizejí jen při výjimečných příležitostech. (18. listopadu 2024)
Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové – pohled od Malého náměstí (25. ledna 2024)
Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové (25. ledna 2024)
Pohled na budoucí proměnu Velkého náměstí v Hradci Králové z Bílé věže (25. ledna 2024)
39 fotografií

Podle vedení města jde o běžný proces převodu schválené architektonické studie do podrobné dokumentace. Podklady se dopracovávají průběžně a zhotovitel má základní zadání k dispozici.

„Projektanta jsme požádali o přesnou konkretizaci důvodů v žádosti a pokračujeme v intenzivní koordinaci všech otevřených bodů mezi projektantem, autorským týmem a odbornými útvary města. Cílem je co nejrychleji pokračovat v projektových pracích podle platného harmonogramu. Město žádosti o přerušení plnění v tuto chvíli nevyhovělo,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09).

Podle něj je rekonstrukce Velkého náměstí velmi rozsáhlý projekt, na kterém se podílí řada odborníků i institucí. Finalizaci veškerých podkladů odhadl na nejbližší týdny: „Nedochází ke změně zadání, ale pouze k upřesnění architektonických detailů ze strany zpracovatelů studie, kteří v projektu působí jako autorský dozor.“

Právě určitý nesoulad mezi autory architektonické studie ARN studio a architekti Chmelík & partneři a odborem hlavního architekta přispěl k žádosti o přerušení prací.

„Okamžitě po obdržení dopisu se spustily komunikační linky mezi odborem hlavního architekta a autorským dohledem. Projektant mezitím pracoval na jiných částech projektu, které nebyly předmětem nejednotného pohledu,“ doplnil Řádek.

Corral zůstane rok

Dokumentace pro povolení se zpracovává od loňského září. Velké náměstí není zakonzervované v čase, ale prochází změnami. Ač jsou spíše jen kosmetické, jsou terčem opoziční kritiky. Už téměř rok a půl obklopuje historickou studnu dřevěný umělecký ochoz Corral, kolem kterého město udělalo provizorní odpočinkové místo s lavičkami. Před starou radnicí stojí „šrotová socha“ svařená z vyřazených bicyklů od Aleše Černého a hned vedle je v plánu stavba netradičně pojaté kašny, kde vznikla další plocha s mlatovým povrchem.

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To vše se stalo předmětem sžíravé kritiky v komentářích na sociálních sítích i opozice. Například Lukáš Fiedler, lídr hnutí ANO v nedávných volbách, dočasné umělecké či odpočinkové prvky nazval exhibicí, které navíc neprošly radou města ani zastupitelstvem.

Corral podle vedení města na Velkém náměstí stojí coby výpůjčka od Galerie moderního umění. Rada města rozhodla, že tu zůstane o celý rok déle než pouze do letošního podzimu. Radnice také sdělila, že jako součást přípravných prací se dokončuje pasport historických dlažeb a chystá se stavebně historický průzkum okolí mariánského sloupu. Hotový je archeologický průzkum v místě kašny.

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Žádost projektanta o zastavení příprav Hradec neposlechl, ale pracuje na nápravě. „Podklady se finalizují s cílem uzavřít otevřené body co nejdříve. Budou dodány tak, aby jejich zapracování nemělo vliv na hlavní termín dokončení dokumentace v květnu 2027,“ zdůraznil Lukáš Řádek.

Rekonstrukce Velkého náměstí logicky našla jedno z čelních míst v programových prioritách nové hradecké trojkoalice.

„Chceme navázat na práci z posledních čtyř let a především dokončit projekty, které jsme v minulém období připravili a rozběhli. Mezi naše priority patří pokračování významných městských investic, rekonstrukce Benešovy třídy a příprava obnovy Velkého náměstí,“ stojí v komuniké nové aliance HDK, TOP 09, Kantoři – PirSTAN – Změna, Zelení, KDU.

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