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Drak nabídne svět očima druhých. První premiéra sezony cílí na náctileté

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  9:22
Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.

Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK. | foto: archiv Divadla DRAK

Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
13 fotografií
První premiéru letošní sezony dnes uvede královéhradecké Divadlo Drak. Inscenace pro náctileté Akce G.N.O.M.E. uvede diváky do světa dospívání. Drak letos uvede tři premiéry pro různé věkové adresy, které však mají společné téma: hledání vzájemného porozumění a snaha nahlédnout svět očima těch druhých.

„Autorský projekt přivádí na společné jeviště osm dospívajících a dvojici členů souboru Draku Petru Cicákovou a Zbyňka Rohlíka. Inscenace navazuje na dosavadní činnost Draku zaměřenou na mladé publikum, hlavním cílem je dále prohloubit dialog mezi dospívajícími a dospělými a otevírat cesty k lepšímu vzájemnému porozumění mezi generacemi,“ sděluje k první letošní premiéře mluvčí divadla Martina Marková.

Kolektivní inscenace vznikla pod vedením herců Šimona Dohnálka, Edity Dohnálkové Valášek a vedoucí lektorského oddělení Jany Nechvátalové v dramaturgii Veroniky Mackové a scénografii Karolíny Jansové. Na jevišti se ocitnou dva světy, které vedle sebe žijí, ale často si nerozumí – dospívajících a dospělých. Vedle dvou profesionálních herců se představí osm mladých lidí, kteří se stanou spolutvůrci výsledného tvaru.

Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.
13 fotografií

„Je to vůbec první inscenace Divadla Drak, do jejíhož tvůrčího procesu jsou od samého počátku přímo zapojeni mladí lidé. Projekt je určen pro diváky od třinácti let a na repertoáru bude pouze jednu sezonu. Derniéru plánujeme na festival Regiony v červnu 2027,“ říká Šimon Dohnálek.

„Výjimečné je pro nás také úzké propojení uměleckého souboru s lektorským oddělením. Díky němu můžeme mladé lidi zapojit nejen jako účinkující, ale jako skutečné partnery, jejichž zkušenosti a názory ovlivňují vznik inscenace od prvních kroků,“ doplňuje Jana Nechvátalová.

Na koho to slovo padne

Naopak téměř nejmladšímu publiku patří novinka s pracovním názvem Na koho to slovo padne, kterou připravuje tandem Jiří Ondra a Barbora Kamenická Pokorná s hudebním skladatelem Markem Doubravou a scénografkou Zuzanou Sceránkovou.

„S výjimkou scénografky jde o stejný tým, který již pro Drak před dvěma lety připravil úspěšnou a oceňovanou batolecí inscenaci Tichohoří Gumák. A obdobné je i složení hereckého týmu, v němž však tentokrát Basiu Humel a Milana Hajna namísto Dominika Linky doplní Johana Vavřínová,“ říká Marková.

Inscenace pro nejmenší děti v hradeckém Divadle Drak: Tichohoří Gumák

Na koho to slovo padne naváže na hravého a nonsensového ducha předchozí batolecí inscenace a všechny děti od tří let stejně jako jejich dospělé pozve do hravého světa slov, významů a pravidel, jimž se děti i dospělí snaží společně porozumět.

„S inspirací v poetice absurdního divadla budeme zkoumat, jak vzniká porozumění a proč může být hra tím nejlepším způsobem jak se domluvit,“ podotýká Marková. Premiéra se chystá na 13. únor ve Studiu Draku.

Nouze

Poslední premiérou sezony bude inscenace s pracovním názvem Nouze, kterou ve spolupráci s uměleckým šéfem Draku Jakubem Vašíčkem připraví autorský tým pod vedením režiséra a scénografa Antonína Šilara. Ten se už v Draku - vedle inscenace R. U. R. 2.0 či výstavy Továrna na utopii - jako scénograf a spoluautor konceptu podepsal pod cenami ověnčenou inscenaci Bílý tesák.

RECENZE: Horor s atmosférou, tušené zlo. V Draku inscenují Čarodějova učně

Nyní se s dramaturgyní Janou Startsev, kostýmní výtvarnicí Jitkou Hudcovou a herci Editou Dohnálkovou Valášek, Šimonem Dohnálkem, Zbyňkem Rohlíkem a Milanem Žďárským chystají nabídnout autorský vhled do života lidí na okraji společnosti. Inscenace určená starším dětem a středoškolskému publiku otevře témata empatie, solidarity a lidské důstojnosti.

„Projekt určený mladým divákům nabídne prostřednictvím literárních i skutečných příběhů citlivý pohled na život lidí na okraji společnosti, osob bez domova a těch, kteří se ocitli v náročné životní situaci. Tvůrčí tým propojí dokumentární materiál s výtvarnou stylizací, obrazem a vyprávěním. Inscenace otevře témata chudoby, sociálního vyloučení a empatie a bude hledat cesty, jak přiblížit zkušenosti lidí, jejichž příběhy často zůstávají nevyslyšeny,“ říká mluvčí. Premiéra bude na hlavní scéně 17. dubna.

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Z drakovského repertoáru, v němž zůstávají znamenité počiny Krabat, Do hajan!, Škola Hron, Válka světů či To je andělení, zmizí 28. listopadu po třinácti letech jedna z nejúspěšnějších inscenací Poslední trik Georgese Méliése v režii Jiřího Havelky.

V galerii Labyrint trvá oblíbená interaktivní výstava Město pro každého, která hravě přibližuje města dětem i dospělým.

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