Rozkoš se plní pomalu, hladina je o pět metrů níž. Sucho nekončí

Hladina „východočeského moře“ Rozkoše na Náchodsku ustoupila za loňský rok o desítky metrů od břehů. Vysychající bahno milosrdně skryl sníh. Osmá největší přehrada u nás je plná z 24 procent a hladina je asi 5,5 metru pod hladinou zásobního prostoru.

Klesala až do začátku prosince, kdy z ní bylo nutné doplňovat vodu v Labi, teď už ale z přehrady odtéká jen nejnutnější minimum.

Nádrž, která zachycuje vodu z Úpy při tání i povodních a za sucha pomáhá s průtoky na Metuji a Labi, má za sebou náročný rok. Vodohospodáři si však kladou řečnickou otázku, co bude dál. Hladina Rozkoše sice výrazně kolísala i v letech 2003, 2008 a 2015, loňský rok byl však extrémní.

Za březen a duben 2018 se Rozkoš zcela naplnila díky zvýšeným průtokům v Úpě, pak až do podzimu do ní nepřiteklo vůbec nic. Od druhé půlky července až do začátku prosince se z Rozkoše musela upouštět voda, aby v řekách nezmizel život a zejména aby Elektrárny Opatovice měly dost vody na chlazení.

Tehdy se z Rozkoše upouštělo s ohledem na úsporu zásob 2 až 5 kubíků vody za sekundu, zatímco za běžného stavu je to 0,08 kubíku. V Labi pod Hradcem Králové tak od léta pocházelo 20 až 60 procent vody právě z Rozkoše. Nyní už z přehrady voda pro Opatovický uzel neodtéká, v řekách totiž díky počasí vody přibylo, byť průtoky v nich jsou stále pod dlouhodobým normálem pro leden.

„Situace v nádrži Rozkoš se zlepšuje velice pomalu. Do nádrže je totiž možné napouštět pouze zvýšené průtoky z Úpy, tedy nejprve musí být zajištěn určitý průtok v Úpě. Zároveň pozorujeme běžný zimní jev, kdy většina srážek je ve formě sněhu, takže v tocích se voda objeví až po oblevě. Kumulovat vodu v nádrži samozřejmě budeme, díky zkušenosti z minulých let a vzhledem k vývoji zásob vody ve sněhu předpokládáme, že na jaře bude nádrž naplněna,“ míní mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Opatovické elektrárny zásobují teplem 35 tisíc domácností na Pardubicku, Chrudimsku a také zčásti na Hradecku a řadí se tak ke kritické infrastruktuře, pro niž je potřeba přednostně zajistit vodu.

Na podzim si elektrárna raději vyjednala u pardubického krajského úřadu výjimku, že minimální zůstatkový průtok pod Opatovickým jezem se do konce března 2019 může snížit z 5 na 3 kubíky vody za sekundu, protože to přírodě neublíží, ale opatření nakonec ani nebylo zapotřebí.

Na horách nasněžilo, v Krkonoších leží vrstva i přes dva metry

Hydrologové hodnotili vývoj srážek za prosinec i první lednovou dekádu jako velice příznivý.

„Průměrný úhrn za prosinec se na území kraje pohyboval 40 procent nad dlouhodobým prosincovým průměrem a šlo o první měsíc roku 2018, který byl srážkově nadnormální. Srážkově ještě bohatší byla první dekáda měsíce ledna, místy jsme zaznamenali úhrny srážek odpovídající dlouhodobému průměru za celý leden,“ popisuje ředitel hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Zdeněk Šiftař.

Dost vody je teď i ve sněhu. Ve středních polohách leží 20 centimetrů, na horách dosahuje vrstva sněhu desítek centimetrů. V Krkonoších leží sněhová pokrývka od 100 do 230 centimetrů, v Orlických horách od 50 do 110 centimetrů.

Sucho není zažehnáno. Lidé shánějí přípojky k vodovodu

Podle Povodí Labe bylo v jeho území na konci roku 87 procent mělkých sledovaných vrtů pod normálem. Hladiny podzemních vod v kraji na aktuální mapě ČHMÚ zůstávají podnormální, zčásti i silně, v širším regionu kolem Orlických hor dokonce mimořádně, a vymyká se jen cíp Broumovska.

Sucho už není tak citelné v povrchových vrstvách půdy, ale v těch hlubších do jednoho metru vykazuje část území v kraji až extrémní sucho.

Stav vody v přehradách Labská na Labi

naplněnost 0,270 (36%)

odpustila 0,106 mil. m³ za týden Les Království na Labi

naplněnost 0,855 mil. m³ (78%)

odpustila 0,555 mil. m3 za týden Rozkoš na Úpě

naplněnost 9,683 mil. m³ (24%)

zachytila 0,043 mil. m³ za týden Zdroj: Povodí Labe, informační zpráva č. 3 z 23. ledna. Pozn.: Zásobní prostory nádrží Povodí Labe jsou plné od 57 do 100 procent, pouze Rozkoš a Labská se nacházejí pod polovinou zásobního prostoru. Jak pomohly přehrady v letech 2015 až 2018: Dotovaly minimální zůstatkové průtoky po delší dobu a s větším objemem než dříve. Povodí Labe odpustilo z nádrží do řek kvůli zachování minimálních průtoků 256 mil. m³ vody, což je 2,3násobek objemu zásobních prostor jeho nádrží (z toho 208 mil. m³ vody využily Elektrárny Opatovice).

Zdroj: Povodí Labe

Nedostatek vody v nepříliš hlubokých studnách teď pociťují soukromníci.

„Za poslední dva roky se na nás obracejí lidé, kteří dosud brali vodu ze studní, že jim dochází, a připojují se na veřejný vodovod, což dříve odmítali. Podle informací z terénu voda v soukromých studnách příliš není. Někdo se tak rozhodne pro jistotu, někdo už je s vlastní vodou na hraně,“ všímá si jednatel Městských vodovodů a kanalizací Jaroměř Jan Karpíšek.

Přímo městská firma se s nedostatkem vody nepotýká, odebírá ji z několika zdrojů z hloubky od 13 do 70 metrů.

Rozkoš by mohla brát vodu z Metuje

Vodohospodáři přemítají, jak by se dala zvýšit vodní kapacita zdrojů ve správě Povodí Labe. V povodí Cidliny a Mrliny by se daly obnovit starší nádrže nebo hledat nové zdroje.

Na Rozkoši se uvažuje už podle dřívější studie, že by se raženým přivaděčem v délce 2,6 kilometru převáděla voda z Metuje v Bražci. Kdyby se hydrologické poměry nehoršily, Rozkoš by si vystačila i bez vody z Metuje. Kdyby ale následovala suchá léta, převod vody by svůj význam měl. Studie je v šuplíku.

Ze severní části Rozkoše by bylo potřeba vytěžit naplavené usazeniny, což by zvětšilo zásobní prostor, ale hlavně by to zlepšilo jakost vody, která v létě trpí řasami a sinicemi.

Mluví se o tom, že by zemědělci měli změnit způsoby hospodaření a že je potřeba zvýšit zadržování vody v krajině. Spory se však vedou, zda mají vznikat další přehrady, vodohospodářští odborníci se kloní ke kombinaci těchto opatření.

Vodohospodáři z Povodí Labe tak úplně nevzdávají ani projekt nové přehrady v Pěčíně v Orlických horách, jejíž přípravy zastavila v dubnu vláda. Když svolali v prosinci schůzku s úředníky, vodárenskými společnostmi či provozovateli skiareálů, o Pěčíně se znovu zmiňovali.

Skiareály se polepšily, ukázaly kontroly

Jakmile bude vody nedostatek, vodoprávní úřady mohou omezit její odběry. Loňský zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z povrchových vod odvolaly úřady v Rychnově nad Kněžnou nebo Kostelci nad Orlicí až začátkem prosince.

Přednostní přístup k odběrům mají vodárenské firmy, energetické závody a zemědělci. Od loňského května se intenzivně kontroluje, jak jednotliví odběratelé dodržují svá povolení.

Dotýká se to i sezonních odběrů pro umělé zasněžování v Krkonoších a Orlických horách.

Při nedodržení hrozí pokuty, inspektoři České inspekce životního prostředí však po minulé zimě uzavřeli, že skiareály se zlepšily a pochybila pouze pětina kontrolovaných.

Celkový objem odebrané vody na území Povodí Labe ročně činí 700 milionů kubíků vody, z toho na zasněžování jde v průměru ročně 1,5 milionu kubíků vody ve skiareálech od Liberce po Žamberk a Hlinsko. Někteří majitelé lyžařských areálů už zkoušejí vyjednat nádrže na vodu.

Přehrada Rozkoš v říjnu 2018