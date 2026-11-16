Přehledně: o co jde v Krkonoších a proč je KRNAP ve stávkové pohotovosti

Petr Moravec je ve funkci necelých pět měsíců, během kterých si zatím nedokázal získat důvěru podstatné části zaměstnanců. Na mimořádnou odborovou schůzi dorazily minulý týden vyšší desítky pracovníků Správy KRNAP, přestože v odborech jich je jen zlomek. Větší část schůze byla veřejná, diskutovat přišli někteří starostové krkonošských obcí nebo již odvolaní náměstci. Nečekaně dorazila také početná delegace z ministerstva, která často vstupovala do diskuze.
Na začátku listopadu odvolal hlavní účetní a dva dlouholeté náměstky. Pochybnosti vzbudil způsob, jak k odvolání došlo.