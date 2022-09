Hradec prodá pozemek pro parkovací a zdravotnický dům, místní jsou proti

Polyfunkční dům zdravotnické péče a parkovací dům s kapacitou téměř 700 míst má vyrůst na ploše mezi ulicemi Medkovou a Na Rybárně. Zastupitelé projednali prodej městského pozemku společnosti Primigenia. Radní přitom o týden dříve návrh neschválili, projekt čelil kritice dosavadní opozice i sousedů.

„Pro město je to významné, protože tam vznikne nejen 208 poloveřejných stání, ale také 689 stání zcela veřejných. Prodejní cena je o něco vyšší než 42 milionů korun, což je asi 7 tisíc korun za metr čtvereční, což odpovídá té lokalitě,“ hájil záměr náměstek primátora pro oblast městského majetku Pavel Marek (ANO).

Podobný projekt už před lety zastupitelé odmítli, nesouhlasili s ním ani místní. I nyní panují na výstavbu objektu následné péče různé názory. Podle náměstka Marka však důvody, proč tam zdravotnická péče ani parkovací dům nevznikly, už pominuly.

„Původně šlo o spor s fakultní nemocnicí, jejíž zástupci měli obavy, aby se nepřetahovali o zaměstnance. Nyní máme kladná vyjádření, pro nemocnici ani sociální služby to není problém. Myslím si, že si to s investorem vyjasnili. Zveřejnili jsme záměr prodeje na úřední desce a přihlásily se nám dvě společnosti, které měly zájem, jedna později odstoupila. Proto se ani nekonalo výběrové řízení. Projekt jiné společnosti, který tam byl situován předtím, si převzala nová firma,“ řekl náměstek.

Jiná firma, stejní lidé

S původním záměrem přišla společnost Importal. Přestože Marek hovoří o jiné firmě, ve společnosti Primigenia figurují stejní lidé.

„To nevím, já mám na starosti pouze prodej pozemku. Myslím si, že cena je pro město velmi přijatelná,“ podotkl Marek.

Někteří radní mají výhrady a hovoří o neprůhlednosti celého záměru. „Projekt je úplně stejný, jako byl před časem ten neschválený. Jednal bůhvíkdo s bůhvíkým a mně jako radnímu se nikdo nenamáhal sdělit, o co jde. Přijde mi to podivné,“ upozornil radní Jiří Langer (ANO), který byl i zastupitelem pro územní plán.

Plán soukromé firmy a tendence zástupců města pozemek prodat část opozice kritizovala dlouhodobě.

„Sledujeme to od předminulého volebního období, kdy jsme záměr nepodpořili. Náš postoj přetrvává. Je to jeden z mála pozemků, které město ještě má, a myslím si, že by se ho nemělo zbavovat tak snadno. Navíc se záměr všelijak mění stejně jako firmy, které za ním stojí. Je to nepřehledné a podivné,“ prohlásil o projektu Adam Záruba (Změna a Zelení).

„Přitom to místo není vhodné, aby tam bylo zařízení tohoto typu. Má to být zařízení zdravotnického a sociálního charakteru, kde budou nemohoucí lidé. Z jedné strany je kotelna, z druhé autosalon a autoservis, opodál čtyřproudá silnice, k tomu na to mají být nalepeny obrovské garáže. Připadá mi to pro pacienty nedůstojné. Do jedné garáže zaparkujete auto, do druhé babičku,“ pochyboval Záruba.

Projekt odmítají rovněž zástupci obyvatel jižní části Pražského Předměstí. Podle nich se tam nehodí a záměr nepatří k nejprůhlednějším.

Jsme zásadně proti, zní z místní komise

„Město tam už před lety chtělo zdravotní středisko a parkovací dům, ale už tehdy jsme byli proti. Postavila se proti fakultní nemocnice i zastupitelstvo. Posuzovali jsme to komplexně a jeden z důvodů byl, že lokalita je pro takový záměr nevhodná. Vycházeli jsme i z předchozího nedoporučení fakultní nemocnice. Vždyť by tam pacienti koukali na areál prodejce aut a na výměníkovou stanici,“ řekl Rudolf Šikula, předseda Komise místní samosprávy Pražské Předměstí-Jih.

„Zástupci města na to nijak nereagovali, jako bychom žádné usnesení nepřijali. Naopak to tvrdě prosazovali. Myslím si, že tam jsou nějaké osobní zájmy. Měla to stavět pofidérní investiční společnost a titíž lidé se o to ucházeli po čase znovu. Opět to však vyšumělo. A město to tam chce opět. My jsme však zásadně proti,“ zdůraznil Rudolf Šikula.

„Někdo může mít námitky, že nejde o vhodnou lokalitu, ovšem ty se objevovaly i v případě jiných projektů, které jsme úspěšně dokončili. Neočekávám, že by k tomu byly na zastupitelstvu nějaké připomínky. Je možné, že proti tomu někdo vystoupí a bude mít jiný názor. Předpokládám však, že by prodej měl bez problémů projít. Je to na zastupitelích,“ mínil Marek.

„Pokud vím, v minulosti to v předminulém zastupitelstvu neúspěšně prosazovala část bývalé koalice, dnes to vehementně podporuje pan primátor. Samozřejmě je možné, že to na zastupitelstvu projde, avšak nikoliv s našimi hlasy,“ řekl Záruba.

V současné době je na volném pozemku parkovací plocha pro místní. I oni by tam parkovací dům uvítali, ale v jiné podobě.

„Už před patnácti lety jsme požadovali, aby tam byla zřízena parkovací plocha pro místní obyvatele. Letos se nám podařilo město dohnat alespoň k tomu, aby tam vznikla provizorní možnost parkování pro zhruba 50 aut. Jsme pro to, aby se tam zřídil parkovací dům, kde by parkovali místní a současně i návštěvníci Hradce přijíždějící od Pardubic a z dálnice, a aby byl navázaný na městskou hromadnou dopravu. Plocha je tam v územním plánu pro tento účel vyčleněna,“ připomněl Rudolf Šikula.