Bouře kvůli pravidlům pro developery. Hrozí odchod firem i otřes koalice

Dokument může dokonce rozbít koalici. Protestují proti němu vlivní hradečtí stavební podnikatelé. Petici nazvanou Nejdražší místo pro život podepsali také čtyři bývalí primátoři. Odmítavé stanovisko poslali k rukám vedení města i oblastní rady ODS. Kdo nebo co to zavinil?

Jde o výbušný dokument Zásady pro spolupráci s investory, jenž má za cíl dobrou věc: vyvážený a férový vztah mezi městem a investorem a současně rozvoj veřejného prostoru spojený s každým developerským projektem.

Původně měl být předložen do zastupitelstva minulý týden, ale náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09) kvůli politickému střetu předpokládá schvalování zásad až v prvním čtvrtletí následujícího roku.

Fatální dopady a korupce?

Jaké mohou být podle hradeckých stavebních podnikatelů, kteří se sami titulují jako rozhněvaní muži, dopady strategického dokumentu? Fatální.

Zastavení výstavby a odchod stavebních firem z města, dramatický růst cen stavebních projektů včetně nových bytů, ideální podhoubí pro korupční prostředí. Dále obrovská byrokratická zátěž a armáda nových úředníků. To vše podle nich přinese amorální, asociální a antirozvojový dokument Zásady pro spolupráci s investory.

Vedení města však vidí úplný opak. Materiál má zajistit transparentní a konkrétní pravidla výstavby, efektivnější realizaci stavebních projektů, rozvoj infrastruktury v okolí, stabilizaci cen bytů, zásadní zrychlení výstavby i potírání korupčního prostředí.

Investiční příspěvek městu by v případě schválení neplatili jen developeři, ale i mnozí investoři z řad obyvatel. Základní sazba je podle představ města 600 Kč za čtvereční metr hrubé podlažní plochy (HPP) stavby pro bydlení, tisícovka za metr pro ostatní typy výstavby. Projekty, které podporují občanskou vybavenost, by mohly dosáhnout až 90procentní slevy ze základní sazby investičního příspěvku.

„Za těchto podmínek nestavím“

„Snažili jsme se město seznámit s naším stanoviskem a důrazně nedoporučili takový materiál přijímat. Máme velmi negativní zkušenosti z jiných měst, kde byla tato pravidla zaváděna. V mém případě jsem dokonce z jednoho takového města odešel, když jsem dostal velmi podobný návrh smlouvy, jaký se chystá v Hradci. Odepsal jsem přípravy v řádu mnoha milionů korun, ale řekněme, že to byla moje cena za lidskou svobodu a za to nenechat se vydírat. Dal jsem si závazek za těchto podmínek v Hradci nestavět, a to tu připravujeme investice za miliardy,“ řekl Petr Kulda, jehož společnost Stako před dvěma lety ve městě otevřela EA Hotel Aldis za čtvrt miliardy.

„Pravidla by nespadla jen na nás, větší stavebníky. Postihne to každého, který staví dům pro děti a rodiče nebo opravářskou dílnu. To podle mě vedení města ani nedomyslelo. Chceme stavět nové byty, nebo nikoli? Asi ne. Dnes už se cena bytů pohybuje kolem sta tisíc za metr čtvereční. Podle nás by prodražení činilo pět až šest tisíc za každý další metr, tedy okolo půl milionu na stometrový byt. A kdo to zaplatí? Developer určitě ne! “ přidal se i Jiří Fráňa, ředitel společnosti Fato.

„Netýká se to jen dvou rodinných domů, ale i chat, bytů nad 150 metrů HPP, dostavby obyčejné garáže a dalších projektů. A pozor, u rodinných domků se počítají i chodníky anebo parkovací místa. U běžných stavebníků materiál povede k tomu, že budou vznikat další nové satelity v okolí Hradce. Dobře, ale s dětmi do školy a na nákupy budou jezdit kam? Přece do města. Dopady na infrastrukturu budou ještě horší, než jsou nyní, a zaplatíme za to my všichni,“ doplnil Petr Smola, další z rozhněvaných mužů a šéf stavební společnosti Smola HK.

Pod společným stanoviskem odmítajícím „zásady spolupráce“ je sedm podpisů zástupců místních stavebních firem a jejich počet nemusí být konečný.

Město: Nechceme dražší byty

Pohled města je diametrálně odlišný. Desatero argumentů ve prospěch „zásad“ je plné optimistických slov o rovných podmínkách, přidané hodnotě, efektivitě, stabilizaci cen bytů anebo eliminaci korupčního prostředí. Zmiňovaný růst cen nových bytů je podle Lukáše Řádka populistické tvrzení.

„Zvýšení cen bytů kvůli zásadám s investory je úplně mimo realitu. Chápu, že někteří na to naskakují, protože nechtějí, aby se ta pravidla zavedla. Ale zvýšení cen bytů je nejjednodušší a populistické. Je to absurdní a není to vůbec pravda. Za posledních pět let vyrostly ceny bytů v Hradci Králové o více než sto procent bez jakýchkoli zásad. Způsobují to globální faktory, inflace, úrokové sazby a další, říká Řádek.

„Pokud my díky našim zásadám procesy zrychlíme a zprůhledníme, může to znamenat vyšší nabídku bytů a stabilizaci na trhu. Když za posledních pět vzrostla cena bytů v Hradci ze čtyřiceti možná až na sto tisíc za čtvereční metr, znamená to měsíční nárůst až o tisíc korun za metr. A co děláme my? Snažíme se proces zpřehlednit a zásadním způsobem zrychlit. Právě proto, aby se nestávalo, že kvůli zbytečnému čekání a neustálému pobíhání po úřadech budou byty ještě dražší,“ míní Řádek, podle něhož je potřeba, aby investoři přispěli na výdaje města spojené s rozvojem území.

Rozzlobení investoři poukazují například na bod, že „pokud investor přistoupí na plánovací smlouvu, bude mít výhodu rychlejšího schvalovacího procesu a jasně definovaných podmínek, které mu umožní lépe plánovat své investice“. Právě v tom se podle nich skrývá v podstatě pobídka ke korupci.

„Máme územní plán, který nám striktně určuje, co můžeme postavit. To by měla být ta právní jistota. Město jde dál a stanovuje další podmínky. Namísto právní jistoty zavádějí právní nejistotu a korupční prostředí. Je to naprostá amorálnost. Jestliže nejsem schopen nastavit jasná legislativní pravidla, zvolím tento vydírací způsob a vybraným investorům nedám souhlas s výstavbou. Kdo nepodepíše plánovací smlouvu a nezaplatí, nedostane souhlas s výstavbou. Toto nám město sdělilo 15. října. Nejsme v Palermu? Je to nízká lidská i politická morálka,“ míní Petr Kulda.

Seminář pro zastupitele

Chystaný materiál však není pouhou roznětkou možného konfliktu mezi městem a investory. Je to zároveň citlivý a kontroverzní bod v politické rovině. Petici s titulem Nejdražší místo pro život totiž podepsali i čtyři hradečtí exprimátoři: Zdeněk Fink (HDK), Otakar Divíšek, Alexandr Hrabálek i nedávno zemřelý Oldřich Vlasák (všichni ODS).

Proti dokumentu se navíc postavilo i oblastní sdružení ODS, tedy koaliční partner na hradecké radnici. Občanští demokraté se v podstatě ve všem shodují s rozhněvanými muži.

„Oblastní rada důrazně odmítla současnou podobu dokumentu a vyvolala jednání s koaličními partnery na toto téma. ODS vnímá tento návrh jako problematický, především kvůli jeho ekonomickým a právním dopadům. Zdůrazňujeme, že investoři již přispívají na veřejnou infrastrukturu prostřednictvím daní a zavedení kontribučních poplatků by vedlo ke zvýšení cen nemovitostí, což by postihlo koncové kupující a ještě více snížilo dostupnost nemovitostí ve městě,“ stojí ve stanovisku, pod nímž jsou jména Oldřicha Vlasáka, poslance Pavla Staňka i náměstka primátorky Miroslava Hlouška.

Nejen kvůli postoji ODS svolalo vedení města seminář pro zastupitele. Na jednání zastupitelstva se bod údajně nedostane dříve než na začátku příštího roku. Za současných nálad by mohl znamenat nejen konec stavebních pořádků a odchod některých zavedených firem, ale i rozbití koalice.