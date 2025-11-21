Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako ublížení na zdraví z nedbalosti

  11:54
Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Nezletilé dívky skončily v nemocnici.
„Na místě jsme zasahovali téměř do 23. hodiny. Vzhledem k zjištěnému charakteru a rozsahu zranění obou nezletilých dívek věc nakonec prověřujeme pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla v pátek policie na síti X.

Dospělého zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na popáleninové centrum do Prahy, druhé do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Při pokusech na základní škole došlo k požáru, dvě děti jsou popálené

K neštěstí došlo při zájmovém kroužku v odpoledních hodinách. Podle hasičů se vznítila chemická látka a došlo k požáru.

Zprvu se hovořilo o explozi, později hasiči upřesnili, že o výbuch nešlo. V místnosti bylo podle policie 14 dětí a dva dospělí.

