Požár připravil zemědělce o všechnu slámu a seno, škoda šplhá do milionů

Pracovníci Družstva vlastníků Police nad Metují zpozorovali plameny kolem osmé hodiny ráno. I kvůli deštivému počasí byl oheň v začátku hůře patrný, protože z obřího skladu nestoupal výrazný dým, který je pro podobné požáry typický.



Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. „Na místo vyjeli profesionální hasiči z Náchoda a Broumova a dalších osm jednotek dobrovolných hasičů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Při jejich příjezdu už byl oheň plně rozvinutý. Nasadili osm vodních proudů, z toho dva z automobilových žebříků,“ popsal mluvčí krajských hasičů Ondřej Sezima.

Pro zemědělce je požár katastrofou. Před očekávaným deštivým týdnem do plechové haly o rozměrech asi 70 na 25 metrů navozili z luk a polí veškerou usušenou slámu a seno. Šlo o tisíce balíků, které jim měly vydržet až do července. Teď jsou všechny pryč. Boj s plameny byl marný, a tak se hasiči soustředili zejména na to, aby se oheň nerozšířil na další budovy v areálu.

„Podle papírů by to mělo být asi 1 500 kulí sena, u slámy to nemáme dopočítáno. Pro nás je to fatální. Příčinu ještě neznáme. Nejhorší je, že už dneska odpoledne nebo zítra potřebujeme podestýlat a zítra potřebujeme přikrmovat. Zbylo trochu slámy na stozích, ale sena už ani koule,“ posteskl si předseda družstva Petr Šrámek.

Zemědělci mají asi 400 krav. Zhruba sto z nich bylo v době požáru v sousední stáji, která rohem přiléhá k hořícímu objektu. Zemědělci proto dobytek zahnali na opačnou stranu přístřešku. Pak ale hasiči rozhodli, že zvířata musejí pryč.

„Kolem půl desáté se na místě změnily povětrnostní podmínky a bylo rozhodnuto, že krávy z přilehlého kravína budou z důvodu zajištění jejich bezpečí řízeně vyvedeny a přesunuty do vzdálenějšího kravína,“ uvedl Sezima.

Hasiči pomáhali s naháněním dobytka, který našel nouzový azyl v chodbách druhého kravína. Jde o moderní automatizovaný provoz, i ten však požár vyřadil z chodu. Podnik totiž zůstal bez elektřiny.

„Musíme ještě podojit krávy, pak chladit mléko, ale momentálně čekáme na elektrikáře, protože jsme bez proudu,“ doplnil Šrámek. Bez elektřiny nefunguje ani rozvod vody.

Škoda se odhaduje na 9 milionů korun. Nikdo se nezranil. Hasiči na místě zasahovali v dýchacích přístrojích a vodu čerpali z nedalekého Hlavňovského rybníku. Řízené dohoření objektu má pokračovat až do čtvrtka.