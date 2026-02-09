Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Autor:
  11:06
V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti později nalezli mrtvého, jeho úmrtí vyšetřuje policie. Podle vyšetřovatele hasičů začalo hořet s největší pravděpodobností od topidla.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hasiči dostali hlášení o požáru v pátek v 15:54. Hořelo v Rampuši, místní části obce Liberk na Rychnovsku. Na místo vyslali jednotky z druhého stupně požárního poplachu.

„Nasazeno bylo od počátku několik vodních proudů, zároveň se dostaly do objektu průzkumné skupiny. Jednotky prováděly hasební práce zvenku i uvnitř domu včetně půdy, která celá zahořela. Zároveň hasiči vytvářeli zvenčí do střešní konstrukce otvory, pomocí kterých chtěli snížit intenzitu hoření, za tímto účelem byla využita i výšková technika,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)
Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)
Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)
Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)
12 fotografií

K hašení půdních prostor využívali mimo jiné speciální hasicí zařízení CCS Cobra, které dokáže řezat pomocí vysokotlakého vodního paprsku s abrazivem různé druhy materiálů a zároveň ochlazuje těžko přístupné prostory.

Zásah probíhal s dýchací technikou. S ohledem na množství spotřebovaných vzduchových lahví byl na místě i technický automobil chemický. Během zásahu hasiči zřídili na místním rybníku čerpací stanoviště.

„Práci hasičům komplikovalo množství uskladněných věcí na půdě, různé hořlavé materiály a také množství pilin a lepenky, které se nacházely uvnitř střešní konstrukce. Aby mohla být zlikvidována všechna ohniska, musely jednotky konstrukci dlouho rozebírat,“ řekla mluvčí.

Lokalizaci požáru ohlásil velitel zásahu kolem 21:30. Dále pokračovaly dohašovací práce. Během noci mohly jednotky postupně odjet. Požářiště zůstalo do rána pod dohledem dobrovolných hasičů.

Škoda předběžně činí asi 1,8 milionu korun, uchráněné hodnoty představují asi půl milionu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V sobotu ráno při ohledání požářiště vyšetřovatelé hasičů a policistů našli lidské ostatky. Hasiči s policií spolupracují na dalším vyšetřování, to má určit příčinu vzniku požáru a také objasnit okolnosti úmrtí člověka.

Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové a Velké Poříčí a jednotky sborů dobrovolných hasičů Liberk, Lukavice, Solnice, Rychnov nad Kněžnou a Rokytnice v Orlických horách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)

V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti...

9. února 2026  11:06

Darida zase zářil, téma reprezentace brzy rozsekne. Po večerech mě to tíží, připouští

Radost hradeckého kapitána Vladimíra Daridy (vlevo)po trefě v utkání s Duklou.

Určitě musel očekávat, že vzhledem k výkonu a dvěma brankám, z nichž ta druhá je známkou fotbalové extratřídy, ta otázka padne. „Je to pro mě stále složité rozhodování a stále to ve mně uzrává,“...

8. února 2026  17:44

Hradec Kr. - Dukla 3:0, jasná záležitost, dva góly dal Darida. Hosté zůstávají poslední

Radost fotbalistů Hradce Králové z gólu proti Dukle. Trefil se kapitán Vladimír...

Pohodlnou výhru 3:0 si ve 21. kole Chance Ligy připsali fotbalisté Hradce Králové. Duklu doma porazili hlavně díky kapitánovi Daridovi, který se v první půli prosadil dvakrát během tří minut. Po...

8. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:31

Kostru mořského ještěra vyjmuli na Sahaře do obvazů, k vidění je ve Dvoře

Kostra plesiosaura ve dvorské Galerii minerálů

Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel...

8. února 2026  7:36

Trutnov chce modernější autobusové nádraží, přestěhuje ho k vlakovému

Trutnov chce autobusové nádraží přestěhovat k vlakovému nádraží, uvažuje o...

V kraji se určitě najdou méně vzhledná autobusová nádraží, přesto chce Trutnov nové. Přestěhovat ho hodlá přes řeku k vlakovému nádraží, kde by mohl vzniknout společný terminál se sdílenou čekárnou a...

7. února 2026  7:32,  aktualizováno  16:32

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:14,  aktualizováno  6. 2. 16:21

Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...

Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...

6. února 2026  15:34

Pokus o vraždu v Jaroměři. Policie obvinila útočníka, soka pobodal kvůli drogám

Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání

Královéhradečtí kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého muže z pokusu o vraždu osmadvacetiletého soka. Ve středu se dostali do konfliktu v Jaroměři na Náchodsku a starší muž napadl mladšího...

6. února 2026  9:14,  aktualizováno  9:39

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

6. února 2026  4:32

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

5. února 2026  17:04

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Historický průlom. Horská služba začne využívat elektroauta a vezme je i do terénu

Horská služba získá do dlouhodobé zápůjčky osm elektrovozů Toyota bZ4X.

Horská služba ČR bude nově jezdit i v elektromobilech. Orlické hory, Krkonoše i další oblasti dostanou po jednom voze, který má sloužit hlavně na běžné pojížďky či cesty na školení. Třeba v Orlických...

5. února 2026  12:54

Hádka v Jaroměři se zvrhla, útočník třikrát bodl muže kuchyňským nožem do zad

Policisté v Jaroměři zadrželi muže podezřelého z pobodání

Rozepře dvou mužů v Jaroměři na Náchodsku ve středu večer eskalovala až v násilí. Jeden vzal na druhého kuchyňský nůž, policie podezřelého zadržela. Incident prověřuje jako pokus o vraždu.

5. února 2026  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.