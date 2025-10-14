„Ve spolupráci s hasiči aktuálně zasahujeme na dálnici D11. Na 50,5 km ve směru na Prahu došlo k požáru kamionu. Dbejte maximální opatrnosti a trpělivosti,“ uvedli policisté na síti X.
Na dálnici D11 ve směru na Prahu hoří kamion, doprava stojí
Nevypadala jako na fotce, to začalo hádku. Za vraždu prostitutky dostal mladík 18 let
Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové před necelým rokem zavraždil dvaapadesátiletou čínskou prostitutku....
Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála
Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....
Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu
Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro...
Sběratelská lahůdka. Na světě jsou jen dvoje stejné hodinky k hradeckému výročí
Kdo chce mít na ruce jedinečné hodinky, kterých jsou na celém světě maximálně dva kusy a vzhledem se inspirovaly Bílou věží v Hradci Králové, má mimořádnou příležitost. Vyrobila je proslulá...
Čelní srážka dvou aut u Dvora Králové. Vážně zraněné řidiče vyprošťovali
Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku se dnes vážně zranili dva lidi. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 byla v...
Policie a hasiči zasahují kvůli hořícímu kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5 kilometru. Doprava v uvedeném směru je zastavena.
Mladík obviněný z vraždy prodavaček stane před soudem. Jednání bude neveřejné
U krajského soudu dnes začne hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Šestnáctiletému pachateli, který se na policii k činu přiznal, hrozí kvůli nízkému věku nejvýše...
Kraj vybral novou šéfku domova seniorů, kde musel skončit náměstek z ODS i ředitel
Novou ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku bude dosavadní ekonomka zařízení Kateřina Pincáková. Uspěla ve výběrovém řízení poté, co rada kraje letos v srpnu odvolala tehdejšího...
Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou
Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...
Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu
Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...
Opozice v Hradci cítí šanci, po volbách chce ANO zpět do vedení města
Neuvěřitelně těsný byl v Hradci Králové souboj ANO versus koalice Spolu ve sněmovních volbách. ANO ve městě vyhrálo o pouhých 62 hlasů a okamžitě vyhlásilo, že přesně za rok chce nejen ovládnout...
Vila Čerych známá z Odcházení září. Vzniklo kreativní centrum, na půdě kino
Stoletá vila Čerych v České Skalici na Náchodsku, kde Václav Havel natočil své Odcházení, načíná novou etapu. Pustnoucí památku zachránila Eliška Kaplický Fuchsová s nadačním fondem, kompletní...
USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře
Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly ve čtvrtém ligovém kole Levhartice Chomutov 100:35 a stejně jako v předchozím utkání v domácí soutěži proti Trutnovu přesně trefily stobodovou hranici....
Těžba štěrkopísku víří v obci strach, firma mlčí. Jako svatá válka, nechápe starosta
Pitná voda, ráj ptáků a klid. To vše ve Starém Plese u Jaroměře na Náchodsku může vzít za své. Mohl by se tu totiž těžit štěrkopísek pro stavbu blízké dálnice D11. Místní jsou proti. Zastupitelé už...
Nový domov na Královéhradecku pojme padesát seniorů, zájmu nejspíš nepostačí
Radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku dokončila za 218 milionů korun nový domov pro seniory poblíž zdejší nemocnice. Domov V Aleji pojme 51 klientů, fungovat má od února příštího roku. Výrazně...
Vojenský lékař čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen, podle vyšetřovatelů je zdrogoval
Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek vysokých škol. Podle vyšetřovatelů jim přidával do pití drogu, po které ztrácely sebekontrolu....