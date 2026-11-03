Havelkovi dědicové prodej Hořce od začátku zpochybňovali. Soudní spor se táhl osm let. Krajský soud vyhlásil rozsudek 26. října, zatím bez odůvodnění.
„O den později nám byl do datové schránky doručen protokol o vyhlášení rozsudku. Na písemné vyhotovení rozsudku odvolacího soudu čekáme. V momentě, kdy bude doručen, vzniká povinnost vyklidit a předat nemovitost do třiceti dnů,“ řekl iDNES.cz právní zástupce dědiců Pavel Čálek.
„V roce 2018 hotel zabral v bezvadném stavu a teď nám předá spáleniště.“