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Majitel, který majitelem nebyl? Požár hotelu Hořec v Peci provázejí pochybnosti

Tomáš Plecháč
  13:31

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Oheň zachvátil podkroví hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026) | foto: Michal Fanta / HZS Královéhradeckého kraje

Nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou provázejí pochybnosti. Došlo k němu jen pár dní poté, co Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o navrácení hotelu původním vlastníkům – dědicům známého léčitele Emila Havelky z Vysočiny. Coby majitel od roku 2018 vystupoval olomoucký podnikatel Petr Heger, podle vítězů sporu se za něj však pouze vydával.

Havelkovi dědicové prodej Hořce od začátku zpochybňovali. Soudní spor se táhl osm let. Krajský soud vyhlásil rozsudek 26. října, zatím bez odůvodnění.

Oheň zachvátil podkroví hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)
Požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou (1. listopadu 2026).
Oheň zachvátil podkroví hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)
V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu Hořec. (1. listopadu 2026)
20 fotografií

„O den později nám byl do datové schránky doručen protokol o vyhlášení rozsudku. Na písemné vyhotovení rozsudku odvolacího soudu čekáme. V momentě, kdy bude doručen, vzniká povinnost vyklidit a předat nemovitost do třiceti dnů,“ řekl iDNES.cz právní zástupce dědiců Pavel Čálek.

„V roce 2018 hotel zabral v bezvadném stavu a teď nám předá spáleniště.“

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